【全国7都市で期間限定販売】世界中で愛される人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーション！『ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー』

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社 ベストブライダル（本社： 東京都港区 、代表取締役：塚田正之 ）と 株式会社ベスト-アニバーサリー（本社 ：東京都港区、代表取締役：塚田健斗）が運営する、全国7都市7会場のホテル・結婚式場にて、2025年7月1日（火）～2025年8月31日（日）の特定日、期間限定で株式会社サンリオ（東京都品川区）のハローキティとコラボレーションした『ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー』を販売いたします。

※開催都市： 東京／横浜／大宮／新浦安／名古屋／大阪／博多

※「ザ ストリングス 博多」のみ株式会社ベスト-アニバーサリーが運営

■HP：https://www.bestbridal.co.jp/event/index_20250507.html

『ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー』スペシャルデザート2種、スペシャル ドリンク 付き イメージ

日本国内だけでなく世界中で愛される人気キャラクターのハローキティが、今回のコラボレーションでティアラやリング、ドレスでおめかし！憧れのプリンセス仕様のハローキティをイメージした心ときめくスイーツが登場します。

スイーツは、ティアラが象徴的なミルクパンナコッタにピーチとフランボワーズのジュレを合わせたプリンセスヴェリーヌ、チョコレートとプレーンのクッキーでグリオットチェリーのバタークリームを挟んだマリッジリングサンド、ハローキティのチョコレートプレートを添えたリングケース着想のフランボワーズとココナッツのムース、アイスに見立てたリボンの飾りがキュートな遊び心溢れるホワイトチョコムース、クリームやフルーツがたっぷり入ったボリューム感のあるフランボワーズのトゥンカロン、愛らしいハート型のパッションフルーツと、フランボワーズのボンボンショコラをご用意。

また、セイボリーは、コンソメのジュレを合わせたジャガイモの冷製スープや、サーモンマリネとケッパーサワークリームのさっぱりとしたタパス、フォアグラムースとグリオットチェリー、ピスタチオの層が美しいミルフィーユ仕立ての3品をお楽しみいただけます。

その他、「ハローキティ」の可愛さをダイレクトに表現したハローキティの顔型のショートケーキと、ドレスアップしたハローキティのピーチメルバのスペシャルデザート2種や、フローズンマンゴー・ブルーベリー・ラズベリーと合わせたさっぱりとしたフローズンパンチ、甘さ控えめのホイップとカラーストロベリーのスペシャルドリンク2種のオプションメニューもご用意しています。

まるで、ドレスアップしたハローキティのお茶会に招かれたような非日常空間で、フォトジェニックで“かわいい”がぎっしり詰まったアフタヌーンティーをお楽しみください。

「ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー」メニュー概要

【メニュー内容】

※仕入れ状況により、食材やデザインが一部内容が変更となる可能性あり

Food & Dessert

＜デザート＞

・ピーチとミルクパンナコッタのプリンセスヴェリーヌ

・グリオットチェリーのマリッジリングサンド

・フランボワーズとココナッツのムース ハローキティのチョコプレート

・アイス見立てのホワイトチョコムース

・フランボワーズのトゥンカロン

・ハートショコラ（パッションフルーツ／フランボワーズ）

＜セイボリー＞

・ヴィシソワーズのフランとコンソメジュレ

・サーモンマリネとケッパーサワークリームのタパス

・フォアグラとグリオットチェリーのミルフィーユ

＜スペシャルデザート＞

・ハローキティのショートケーキ

・ウエディングドレスに見立てたハローキティのピーチメルバ風

＜ランチ＞

・リボンパスタのトマトソース／ホワイトコーンの冷製スープ

＜スペシャルドリンク ＞

※当日のオーダー可能

※消費税込・サービス料15%込

・フローズンパンチ 1,200円

・ホイップカラーストロベリー 1,700円

Free Drink

紅茶（HOT・ICE） ／コーヒー（HOT・ICE） ／烏龍茶／アップル／イタリアンソーダ

その他、お子様用の低アレルゲン対応メニューのご用意もございます。

「ハローキティ プリンセスアフタヌーンティー」販売概要

アフタヌーンティー（2名分）イメージスイーツ イメージスイーツ イメージセイボリー イメージスペシャルデザート ショートケーキ イメージスペシャルデザート ピーチメルバ イメージスペシャル ドリンク 2種 イメージ ランチ イメージ

■販売期間：2025年7月1日（火）～8月31日（日） ※特定日開催 ※店舗により開催日が異なります ※店舗概要参照

■販売場所：青山セントグレース大聖堂（東京）／横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ／大宮アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディング 東京ベイ（新浦安）／ストリングスホテル 名古屋 ／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」（博多）

■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照

■商品プラン／料金 ※消費税込・サービス料15%込

※8月13日～17日のお盆期間は土日祝料金

・アフタヌーンティー：平日6,300円／土日祝）6,800円

・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク（1,200円）セット：平日7,500円／土日祝8,000円

・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク（1,700円）セット：平日8,000円／土日祝8,500円

・アフタヌーンティー＋スペシャルデザートセット： 平日8,200円／土日祝8,700円

・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク（1,200円）＋スペシャルデザートセット：平日9,400円／土日祝9,900円

・アフタヌーンティー＋スペシャルドリンク（1,700円）＋スペシャルデザートセット：平日9,900円／土日祝10,400円

※上記商品にはいずれも「ハローキティ」オリジナルランチョンマットとメニュー表がセット

※スペシャルドリンクには「ハローキティ」オリジナルコースター付

※スペシャルデザート付きは「ハローキティ」オリジナルステッカープレゼント（先着順数量限定 無くなり次第終了）

【オプション商品 スペシャルドリンク（消費税・サービス料15%込）

・フローズンパンチ 1,200円

・ホイップカラーストロベリー 1,700円

・ランチ 1,500円（※要予約）

店舗概要

ランチ ョンマット イメージメニュー表外面 イメージメニュー表中面 イメージコースター イメージステッカー イメージ

◆青山セントグレース大聖堂

【販売日】2025年7月3日（木）、4日（金）、6日（日）、10日（木）、11日（金）、13日（日）、17日（木）、18日（金）、19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）、24日（木）、25日（金）、26日（土）、27日（日）、31日（木）／8月1日（金）、2日（土）、3日（日）、7日（木）、8日（金）、11日（月・祝）、14日（木）、15日（金）、16日（土）、17日（日）、21日（木）、22日（金）、24日（日）、28日（木）、29日（金）、31日（日）

※特定日開催 ※要予約

【販売時間】平日 1部 12：00～14：00／2部 15：00～17：00 土日祝 1部 11：00～13：00 ／2部 13：30～15：30／3部 16：00～18：00【料金】1名 6,300円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分

【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-14440/

◆横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ

【販売日】2025年7月5日（土） 、6日（日）、13日（日）、19日（土）、20日（日）、24日（木）、25日（金）、26日（土）、27日（日）、31日（木）／8月1日（金）、2日（土）、3日（日）、7日（木）、8日（金）、9日（土）、10日（日）、14日（木）、15日（金）、16日（土）、17日（日）、21日（木）、22日（金）、23日（土）、24日（日）、28日（木）、29日（金）、30日（土）、31日（日）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部 12：00～14：00 ／2部 15：00～17：00 ※7月19日・25日・31日は2部のみ、8月10日・16日・21日・28日は1部のみ

【料金】1名 6,300円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4

【アクセス】JR 京急線横浜駅北改札 きた東口Aより 徒歩7分

【電話番号】045-440-6881（リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA）※定休日：不定休

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-14438/

◆大宮アートグレイス ウエディングシャトー

【販売日】2025年7月2日（水）、3日（木）、4日（金）、5日（土）、6日（日）、 9日（水）、10日（木）、11日（金）、12日（土）、13日（日）、 16日（水）、17日（木）、18日（金）、19日（土）、20日（日）、21日（月・祝） 、24日（木）、25日（金）、26日（土）、27日（日）、31日（木）／8月1日（金）、2日（土）、3日（日）、 7日（木）、8日（金）、9日（土）、10日（日）、11日（月・祝）、 14日（木）、15日（金）、16日（土）、17日（日）、21日（木）、22日（金）、23日（土）、24日（日）、29日（金）、30日（土）、31日（日）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】平日 1部 12：00～14：00 ／2部 15：00～17：00 土日祝＋お盆 1部11：30～13：30／2部 14：15～16：15

【料金】1名 6,300円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒331-0813 埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7

【アクセス】JR土呂駅から徒歩約9分

【電話番号】 048-662-5551（カフェ＆レストラン 四季庭）※定休日：火曜日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-14088/

◆アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）

【販売日】2025年7月5日（土）、6日（日）、11日（金）、13日（日）、17日（木）、18日（金）、19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）、25日（金）、26日（土）、27日（日） ／8月2日（土）、3日（日）、7日（木）、8日（金）、9日（土）、10日（日）、15日（金）、16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、31日（日）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】 1部 12:00～14:00 2部 14:30～16：30

【料金】】1名 6,300円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒279-0014 千葉県浦安市明海5-8-2

【アクセス】JR京葉線 東京駅より16分 JR京葉線新浦安駅より車、またはバスで7分

【電話番号】 047-316-6668 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_shinura/2025event-18/

◆ストリングスホテル 名古屋

【販売日】2025年7月5日（土）、12日（土）、13日（日）、20日（日）、 22日（火）、29日（火）、30日（水）、31日（木）／8月2日（土）、3日（日）、5日（火）、6日（水）、7日（木）、10日（日）、13日（水）、14日（木）、15日（金）、16日（土）、19日（火）、20日（水）、21日（木）、26日（火）、27日（水）、28日（木）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部 11：00～13：00 2部 14：00～16：00 3部 17：00～19：00（※8月13日、14日、15日、16日のみ）

【料金】 1名 6,300円～ ※消費税込・サービス料15%込

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表） ※定休日：無し

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/news/news_10645/

◆アートグレイス ウエディングコースト大阪

【販売日】2025年7月3日（木）、4日（木）、5日（土）、6日（日）、10日（木）、11日（金）、12日（土）、13日（日）、17日（木）、18日（金）、19日（土）、21日（月・祝）、24日（木）、25日（金）、27日（日）、31日（木）／8月1日（金）、2日（土）、3日（日）、7日（木）、8日（金）、9日（土）、10日（日）、14日（木）、15日（金）、16日（土）、17日（日）、21日（木）、22日（金）、23日（土）、24日（日）、29日（金）、31日（日） ※特定日開催 ※要予約

【販売時間】1部 12：00～14：00 2部 14：30～16：30 ※7月12日は1部のみ、8月23日は2部のみ開催

【料金】1名 6,300円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-8-1

【アクセス】中央線「コスモスクエア駅」徒歩7分 またはニュートラム「トレードセンター前」徒歩2分

【電話番号】06-6569-5588 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_osaka/2025event-19/

◆ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」

【販売日】2025年7月2日（水）、3日（木）、4日（金）、7日（月）、9日（水）、10日（木）、11日（金）、16日（水）、17日（木）、18日（金）、21日（月・祝）、23日（水）、24日（木）、25日（金）、28日（土）、30日（水）、31日（木）／8月1日（金）、4日（月）、6日（水）、7日（木）、8日（金）、11日（月・祝）、13日（水）、14日（木）、15日（金）、16日（土）、17日（日）、18日（月）、20日（水）、21日（木）、22日（金）、25日（月）、27日（水）、28日（木）、29日（金）※特定日開催 ※要予約

【販売時間】平日 1部 12：00～14：00 2部 15 ：00～17 ：00

土日祝 1部 12：00～14：00 2部14：30～16：30 3部17：00～19：00（7月21日、8月11日、13日～17日）

※8月13日、14日は14：30～16：30 17：00～19：00の開催

【料金】1名 6,300円～ ※消費税・サービス料15%込

【住所】〒812 0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE 博多 11 階

【アクセス】JR各線博多駅 博多口直結

【電話番号】092-600-8852 ※定休日：火曜・土日祝日

【ホームページ】https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/afternoon_tea/sp2025

【株式会社ベストブライダル 会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田正之

■公式ホームページ： http://www.bestbridal.co.jp/

■事業内容：

1. 国内ゲストハウス・チャペルでの挙式・披露パーティの企画・立案・運営

2. 宴会・立食・パーティー・イベントの企画・立案・運営

3. 海外挙式・披露パーティー及びそれに附随する商品の企画・制作・販売

4. 旅行業法に基づく旅行業

5. 旅館業法に基づくホテル業

【株式会社ベスト-アニバーサリー 会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田健斗

■公式ホームページ： https://www.best-anniversary.co.jp/

■事業内容：

1. 婚礼衣裳、フォーマルウェア、装身具、衣料雑貨品の企画、製作、卸及び販売及びレンタル

2. 挙式、宴会、パーティ、イベントの企画、立案、演出及び運営

3. 海外挙式・披露パーティ及びそれに付随する商品の企画、製作及び販売

4. 美容室及びエステティックサロンの運営及びコンサルタント

5. 化粧品の卸及び販売

6. 写真の撮影、現像、加工及び焼付並びに写真及び写真関連商品の販売

7. 映像の企画、撮影、制作、編集、加工及び上映並びに制作物の販売

8. 写真スタジオの経営

9. オリジナル挙式の制作。牧師・聖歌隊の手配

10. 介添えサービスの提供

11. 婚礼、パーティ及びイベントの司会業

12. 音響照明及び舞台装飾の企画、制作及び演出

13. 生花、造花及びドライフラワー等のデザイン、装飾及び販売

14. 旅行業法に基づく旅行業