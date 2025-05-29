小学生のための「楽しく学ぶ “お金”の体験学習講座」
株式会社千葉興業銀行
[表: https://prtimes.jp/data/corp/114396/table/19_1_db9dd544a175a003e73ee42bb4567c99.jpg ]
https://prtimes.jp/a/?f=d114396-19-774349e706366cd91028e29fa617c152.pdf
株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、地域の小学生を対象に、「金融教育・しごと体験イベント『サマーキッズスクール2025』」を2025年６月28日（土）に開催いたします。
「サマーキッズスクール」は、次世代を担う子どもたちへの金融経済教育の普及を目的として毎年開催している、子どもたちのための“お金”に関する体験学習講座です。
ぜひ、この機会に、お子さまのご参加をご検討ください。
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当行は、地域社会に対する責務として社会・環境問題をはじめとするサステナビリティへ適切に対応することとし、次世代育成支援活動など「千葉の未来を担う人材の育成」をサステナビリティ重点項目の一つに掲げております。これからも社会・環境問題の解決に資するさまざまな取組みを展開してまいります。
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