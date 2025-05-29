TAICHIRO MORINAGA×萩原珈琲株式会社共同企画「キャラメルスイーツ×珈琲ペアリングイベント」６月１日（日）～萩原珈琲直営店舗にて期間限定開催

森永製菓 株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、TAICHIRO MORINGA（タイチロウモリナガ）のキャラメルスイーツとオリジナルブレンド珈琲とのペアリングイベントを2025年6月１日（日）より、萩原珈琲株式会社（兵庫県神戸市灘区、代表取締役 萩原 英治、以下 萩原珈琲）の直営店５店舗にて期間限定で開催いたします。

TAICHIRO MORINAGA（タイチロウモリナガ）は、100年以上培ったお菓子作りの技術で、お客様に心惹かれる「をかしな体験」をお届けすることを目指しているブランドです。23年より発売した「キャラメルバウム」や「焦がしキャラメルフィナンシェ」は、香りや旨みに着目し、新たなキャラメルの可能性をお届けするというコンセプトのもと、発売以来、通信販売にて好調に売上を伸ばしてきました。

本イベントでは、TAICHIRO MORINGA（タイチロウモリナガ）の人気商品「キャラメルバウム」と「焦がしキャラメルフィナンシェ」の魅力を最大限に引き立てるために、萩原珈琲と共同開発したブレンド珈琲「かおりブレンド」「うまみブレンド」とのペアリングメニューを楽しむことができます。両社の専門性を活かしたイベントにより、お客様に心惹かれる「をかしな体験」をお届けいたします。

■イベント概要

期間: 2025年6月1日（日）～6月29日（日）※在庫なくなり次第終了予定です。

場所: 萩原珈琲直営店５店舗にて開催（炭火焙煎 神戸 萩原珈琲店、炭火焙煎 神戸 萩原珈琲店（梅田店）、神戸 萩原珈琲店 127番地、神戸 萩原珈琲店 みなとじま喫茶室、神戸 元町サントス）

内容：TAICHIRO MORINAGA（タイチロウモリナガ）のキャラメルスイーツと特別にブレンドした珈琲による「キャラメルバウム×かおりブレンドセット」「焦がしキャラメルフィナンシェ×うまみブレンドセット」を店舗限定の特別プレートにて提供いたします。

▽プレートメニュー一例

※店舗により提供メニューは異なる可能性がございます。

■TAICHIRO MORINAGA（タイチロウモリナガ）について

2016年に立ち上げた森永製菓の創業者、森永太一郎の名を冠したコンセプトブランドです。1899 年、西洋菓子がなじみのない時代に、森永製菓の創業者 森永太一郎はキャラメルを日本で初めて製造販売しました。未知なる驚きを体験した明治時代の人々と同じように、今また森永製菓は、120 余年かけて磨き上げた菓子づくりの技術で、“美しい、見事だ、趣がある、心が惹かれる”といった「をかし」な体験を新たな驚きと共にお客様にお届けすることを目指しています。

リンク先：

TAICHIRO MORINAGA（タイチロウモリナガ）ブランドサイト(https://www.morinaga.co.jp/taichiro/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=hagihara&utm_id=20250601)

TAICHIRO MORINAGA（タイチロウモリナガ）公式Instagram(https://www.instagram.com/taichiromorinaga.info/)

■商品概要

現在、森永ダイレクトストア（森永製菓の通信販売）では、TAICHIRO MORINAGA（タイチロウモリナガ）の商品のご予約を受付けております。

【森永ダイレクトストア】

https://www.morinaga.co.jp/direct-store/lp/taichiro_morinaga_baum_financier_icedcoffee/(https://www.morinaga.co.jp/direct-store/lp/taichiro_morinaga_baum_financier_icedcoffee/)

電話番号：0120-80-5580(フリーダイヤル)

「TAICHIRO MORINAGA キャラメルバウム」

・内容量：1箱 6個入り

・参考小売価格：2,160円（税込）

・ご注文受付：2025年6月29日(日)まで



「TAICHIRO MORINAGA 焦がしキャラメルフィナンシェ」

・内容量：1箱 8個入り

・参考小売価格：2,376円（税込）

・ご注文受付：2025年6月29日(日)まで