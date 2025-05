The Autoware Foundation、加盟企業・団体が100社を突破　高速道路・市街地でのE2E自動運転実証を公開へ

一般社団法人The Autoware Foundation

世界初の自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」の開発を推進する国際業界団体「The Autoware Foundation」(オートウェアファウンデーション、所在地:東京都品川区、代表理事:Yang Zhang)は、加盟企業・団体が100社を超えたことを発表しました。自動車メーカー、半導体メーカー、スタートアップ企業、研究機関など多様な組織体が参画しており、国際的な技術共創の基盤がさらに強固なものとなっています。

こうした成長を背景に、The Autoware Foundationではこのたび、組織としてのミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を再定義しました。

Mission: Co-create a neutral, trusted hub that advances safety and beyond in mobility and society

Vision: Build open-source software for globally trusted autonomous driving systems that engage and advance society

Core Values: Open Source, Collaborative, Deployment Ready, Cutting Edge

この再定義は、より多様化・国際化する参加企業と技術開発の方向性を統一するためのものであり、今後の中長期戦略や実行計画の礎となります。

その第一歩として、高速道路および市街地におけるエンド・ツー・エンド(E2E)自動運転の実証公開を予定しています。E2E自動運転とは、センサーデータの取得から車両制御までを一貫して行う先進的なアプローチであり、Autowareが掲げる「社会に信頼される自動運転技術を通じて、人と社会の可能性をひらく」というビジョンの実現に向けた重要なマイルストーンです。

図1:E2E自動運転のための新たなソフトウェアアーキテクチャ概要

図2:E2E自動運転のための新たな機械学習基盤(MLOps)・シミュレーション環境

今回の実証では、Autowareを搭載した車両による実環境での走行により、オープンソースソフトウェアの信頼性・拡張性・実用性を検証します。具体的な実証ルートや走行条件については、後日発表を予定しています。

代表理事コメント

The Autoware Foundation 代表理事 Yang Zhang

「加盟企業が100社を超えたことは、オープンソースによる共創の力がグローバルに認められつつある証です。同時に、私たちのミッション・ビジョン・バリューの再定義は、今後の技術展開や社会への責任を果たすうえでの新たなコンパスとなります。E2E自動運転の実証公開は、その第一歩として、オープンかつ信頼性の高い自動運転技術がどこまで進化しているかを示す場になると信じています。」

本件に関するお問い合わせ先

The Autoware Foundation事務局

admin@autoware.org