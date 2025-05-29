関西・中小企業向けHRセミナー「先進事例に学ぶ 外部人材活用の最前線」にプロティアン・キャリア協会 CGO栗原が登壇～6月19日(木)大阪にて開催～

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび当協会CGO栗原和也が、大阪・梅田にて開催されるコクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦、以下 コクヨ）主催のセミナー「先進事例に学ぶ 外部人材活用の最前線 ～企業間協働による課題解決の取り組み～」（6月19日（木）18：00～20：00）に登壇します。本セミナーはコクヨが運営する企業間協働プラットフォーム「pandoor」を通じて、企業間協働の有効性や活用方法などを紹介するセミナーやイベントを開催し、大企業と中小・ベンチャー企業の交流機会を創出します。

当協会のCGO栗原からは人手不足に悩む中小企業経営者や人事担当者の皆様に向けて、変化するキャリア観や先進的な外部人材活用の事例をご紹介予定です。さらに、企業間協働による課題解決の取り組みについて、プロティアン型越境学習の視点から解説いたします。

セミナー終了後には、参加者同士の交流会も予定しており、ネットワーキングの場としてもご活用いただけます。

申し込みはこちら :https://pandoor.kokuyo.co.jp/seminar/seminar12

◆開催概要

《イベント名》先進事例に学ぶ 外部人材活用の最前線 ー企業間協働による課題解決の取り組みー

《開催日時》2025年6月19日（木）18:00～20:00 ※ビジネス交流会含む

《会場》コクヨ株式会社 コクヨ梅田ショールーム 11F

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪ナレッジキャピタル タワーC 11階

《定員》定員40名（1社につき2名様まで）

《共催》大阪商工会議所

《参加費》無料

《受講対象》管理職、経営者・経営幹部、人事・労務、その他

《詳細》 https://pandoor.kokuyo.co.jp/seminar/seminar12

◆プログラム

18:00～ 基調講演 「キャリア形成意識の変化」（プロティアン・キャリア協会 栗原 和也）

18:30～ 事例紹介（エム・ティ・プランニング株式会社 高橋氏）

18:50～ コクヨの企業間協働プログラムのご紹介

19:15～ 交流会・情報交換会（軽食付き）

◆こんな方にオススメ

- 人手不足に悩む中小企業の経営者- 人事担当者の方外部人材の活用方法を模索している企業様- 新しい働き方や企業間協働に関心をお持ちの方- キャリア形成の最新トレンドを知りたい方- 他社の人材活用の成功事例を学びたい方- ビジネス課題を人材戦略から解決したいとお考えの方- 同じ課題を持つ企業との情報交換・ネットワーキングを希望される方など

◆登壇者プロフィール

一般社団法人プロティアン・キャリア協会/4designs株式会社 CGO 栗原 和也

外資系総合ITサービス企業にて、 総合商社向けの基幹システム開発、業務変革(BPR) プロジェクト等に参画。2017年に人事部へ異動。 新卒採用担当として、年間50～300名のエンジニア採用をリード。延べ5, 000名を超える学生との対話を実施。組織と個人がシナジーを生み、誰もが自分らしいキャリアを築ける世の中を目指し、キャリア・組織開発コンサルティング、研修・ セミナー講師として活動する。

＊主な登壇実績

大手製造業人事部キャリア研修／総合商社 20・30代向けキャリア研修／デジタルマーケティング新任リーダー研修 他

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

Twitter：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

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note:https://note.com/protean