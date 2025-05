“とちぎの地酒”ブランドほぼ全部を網羅したコラボTシャツ、5月30日より発売開始──栃木県内のほぼ全蔵元の日本酒を試飲できる「嶋田屋酒店宮みらい店」オープン記念！

1.背景・目的

トチギマーケット株式会社嶋田屋酒店の雰囲気もぴったりのコラボTシャツ。是非、このシャツを着用して、“とちぎの地酒”を楽しんで欲しい。

2025年4月24日にオープンした「嶋田屋酒店 宮みらい店」は、宇都宮駅東口のコンコースから直接入店できるミヤテラス2階という好立地に位置し、県内ほぼ全蔵元の日本酒を一堂に集めた試飲販売スペースを備えています。オープン以来、地元酒蔵の多彩なラインナップは観光客のみならず県内ファンにも好評を博し、店舗スタッフは本コラボTシャツと同じ、各蔵元の代表的な銘柄をバックデザインに一覧で掲載したTシャツユニフォームとして着用することで、訪れるお客様に統一感のあるおもてなしを提供しています。

このたび、地元企業や大学とのコラボ実績が豊富な「トチギマーケット」と連携し、店頭の盛り上がりをさらに後押しするオリジナルTシャツを制作。観光客には旅行の思い出として、地元の皆様には県産地酒への愛着と誇りを感じていただくアイテムとして、幅広い層への認知拡大と地域活性化を目指します。

2.商品概要

3.栃木の地酒について

「Here at Home(ハート) Got our SAKE!」(俺達の街に来たなら、うちの街の酒を飲んでけ!)- 【商品名】 “とちぎの地酒”Tシャツ- 【発売開始日】 2025年5月30日(金)- 【価 格】 3,500円(税込)- 【サイズ】 S / M / L / XL- 【フロントデザイン】 「Here at Home(ハート) Got our SAKE!」(俺達の街に来たなら、うちの街の酒を飲んでけ!)-インバウンド観光客向けにキャッチコピーは英語で展開- 【バックデザイン】 栃木県内ほぼ全蔵元の代表銘柄27種を掲載。「嶋田屋酒店 宮みらい店」のユニフォームデザインとして使用。- 【販売場所】 トチギマーケット・ウツノミヤテラス店、公式サイト(https://www.tochigi.market/)コラボTシャツに掲載されている、栃木の地酒27種。

栃木県は良質な伏流水に恵まれ、稲作の北限ともいわれる冷涼な気候が米の糖度を高める――まさに酒造りに最適な条件が揃っています。古くから「下野の酒」として知られ、近年では新しい杜氏世代による実験的な醸造や、オーガニック原料を用いた有機酒など多彩なラインナップが生まれています。

蔵元数:29社(栃木県酒造組合加盟、2025年5月現在)

醸造地域:宇都宮市・那須烏山市・大田原市など全県域に分布

主要品種:雄町・山田錦・夢ささらなど、多様な酒米を使い分け

評価実績:以下のように各種コンクール受賞に加え、地元祭事や飲食店とのコラボレーション、日本酒フェスにも多数出品し、消費者評価も上昇中です!!

-栃木の地酒の主なコンクール実績-

・全国新酒鑑評会:9点が金賞を受賞。「七水(虎屋本店)、惣誉(惣誉酒造)、桜川(辻善兵衛商店)、大那(菊の里酒造)、開華(第一酒造)、北冠(北関酒造)、澤姫(井上清吉商店)、忠愛(富川酒造店)、十一正宗(森戸酒造)

・インターナショナルワインチャレンジ(IWC)2025:県内からは、8点がゴールドメダル受賞。●純米酒の部/「澤姫 特別純米 真・地酒宣言 プレミアム」(井上清吉商店)、●純米吟醸酒の部/「望bo:純米吟醸 五百万石」(外池酒造店)、「七水 純米吟醸55 生もと雄町」(虎屋本店)、「旭興 純米吟醸 Ver6」(渡邉酒造)、●純米大吟醸酒の部/「杉並木 黄雲 純米大吟醸」(飯沼銘醸)、「純米大吟醸 新たな」(菊の里酒造)●大吟醸の部/「燦爛 大吟醸」(外池酒造店)●普通酒の部/ 「鮮」(北関酒造)

・国際酒類コンクール「CINVE2025」:「四季桜 純米大吟醸酒」「四季桜 とちぎの星純米酒」(宇都宮酒造)、「惣誉 純米吟醸」(惣誉酒造)が金賞受賞。

・第106回南部杜氏自醸清酒鑑評会:益子・外池酒造店の「燦爛」が2部門で首席受賞

・酒ソムリエ協会の国際品評会:3部門で最高賞プレミアム賞受賞。純米大吟醸の部「燦爛(さんらん) 純米大吟醸 夢ささら」(外池酒造店)、スパークリング酒の部「開華 AWA SAKE」(第一酒造)、古酒の部で「熟露枯 大吟醸 熟成10年」(島崎酒造)

・ワイングラスでおいしい日本酒アワード2025:金賞に栃木県から5銘柄受賞。メイン部門 「天鷹旨辛」(天鷹酒造)、スパークリングSAKE部門 「HOWAHOWA」(外池酒造店)、生酒部門 「【九尾】純米大吟醸 無濾過生原酒 四割八分磨」(天鷹酒造)、プレミアム大吟醸部門 「四季桜 大吟醸生酒」(宇都宮酒造)、プレミアム純米部門 「望bo:純米吟醸ひとごこち」(外池酒造店)

4.コラボレーションのポイント

- 全面協力体制嶋田屋酒店とトチギマーケットは同フロアに店舗を構えるため、Tシャツに興味を持ったお客さまは嶋田屋へ誘導、嶋田屋のユニフォームに興味を持ったお客さまはトチギマーケットへ誘導するなど、相互に連携を強化。- 地酒の魅力訴求栃木県内ほぼ全酒蔵の看板銘柄を網羅し、ビジュアルで“一目で分かる”デザイン。Tシャツに記載された銘柄は、嶋田屋で実際に試飲できる!- 地域活性化英語のキャッチでインバウンド客にもアピール。普段着にも馴染むシンプルなデザインとすることで、地元の酒好きな方に着ていただくだけで、とちぎの地酒をアピールしてもらう効果を狙う。トチギマーケット ウツノミヤテラス店 (〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1-1 Utsunomiya Terrace2階)

【トチギマーケットとは?】

トチギマーケット株式会社は、『俺たちの街って、すごくいい街だよね』ってみんなに思って欲しくて、栃木の魅力をユニークなデザインアイテムに変えたり、アパレルショップを運営したりする企画・デザイン集団です。「面白い」「カッチョいい」「それ欲しい!」をカタチにしながら、街と人をつなぐ、あたらしい「わ」を生み出し、広げています。

現在、直営の雑貨、アパレル販売を行う「トチギマーケット」を1店舗、PEARLY GATESのFC1店舗を栃木県内で展開中。

足利市にTシャツのプリント工場を自社所有しており、関連会社のベトナム拠点の活用と合わせて小ロット多品種での製品製造と、直営店の店頭マーケティングと自社ECを活用した各種実践的なテストマーケティングを行うことで、ローカルの小規模企業マーケティングスキルを開発・蓄積し、栃木県内を中心とする中堅・中小企業の経営にインパクトのあるサービス提供を目指します。



【会社概要】

社名:トチギマーケット株式会社

本社所在地:栃木県宇都宮市中央本町4-23

代表取締役:渡邉博昭

事業内容: オリジナル雑貨・Tシャツデザインの企画、開発、販売

設立: 2021年12月(創業2008年1月)

HP:https://www.tochigi.market/