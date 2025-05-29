TVアニメ絶賛放送中!! 『紫雲寺家の子供たち』最新7巻5/29発売！
YAコミックス『紫雲寺家の子供たち』7巻書影（宮島礼吏 作画協力：雪野れいじ）
『紫雲寺家の子供たち』第7巻
■著者名： 宮島礼吏
■ISBNコード：9784592167075
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：715円（本体650円＋税10%）
■発売日：2025.5.29
TVアニメ絶賛放送中!! 制作は「【推しの子】」の動画工房!!
３人の妹から好意を寄せられ困惑する長男・新に、更なる波乱が…!?
「彼女、お借りします」の宮島礼吏が描く、兄妹姉妹の禁断ラブコメディ、第７巻!!
書店フェア&特典実施中！
■アニメビジュアルポスタープレゼントフェア
フェア参加書店で『紫雲寺家の子供たち』7巻を買うとアニメビジュアルポスターをプレゼント！
フェア参加書店はこちら(https://www.hakusensha.co.jp/wp_hakusensha/postimage/2025/05/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%BA%97%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.pdf)から
(C)宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会 (C)宮島礼吏／白泉社
※特典のお渡し方法は書店員の方にお尋ねください。
■くまざわ書店限定特典『紫雲寺家の子供たち』×『22/7』コラボイラストカード
(C)22/7 PROJECT (C)宮島礼吏／白泉社
全国のくまざわ書店で『紫雲寺家の子供たち』7巻を買うと、くまざわ書店限定『22/7』コラボイラストカードをプレゼント！ 『22/7』の14th single「ロックは死なない」衣装を身に纏った謳華は宮島礼吏先生描き下ろし!!
※一部書店では実施対象外になります。
22/7アーティスト情報
(C)22/7 PROJECT
22/7 (ナナブンノニジュウニ)
秋元康総合プロデュースSonyMusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト。
「けいおん！」「たまこまーけっと」等で有名な堀口悠紀子氏をはじめ、アニメ界を代表するトップクリエイターが生み出したキャラクターの声優も各メンバーが担当している。
22/7公式サイト・SNSはこちら▼
公式サイト：https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/(https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/)
公式X ：@227_staff
公式Instagram ：nananijigram22_7
公式TikTok：@227official
■TSUTAYA限定特典
(C)宮島礼吏／白泉社
TSUTAYAサイト(https://tsutaya.tsite.jp/article/)
■メロンブックス限定特典
(C)宮島礼吏／白泉社
メロンブックスサイト(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2897419)
■ゲーマーズ限定特典
(C)宮島礼吏／白泉社
ゲーマーズサイト(https://www.gamers.co.jp/pd/10791685/)
■アニメイト限定特典
(C)宮島礼吏／白泉社
アニメイトサイト(http://www.animate-onlineshop.jp/products/detail.php?product_id=3095880)
■丸善ジュンク限定特典
店舗によってイラストのエプロンの色が異なります。
(C)宮島礼吏／白泉社
◀ジュンク堂書店屋号・MARUZEN&ジュンク堂書店
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◀丸善
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◀戸田書店
■書店共通特典
(C)宮島礼吏／白泉社
※購入者特典です。
※先着順で、なくなり次第配布終了になります。
※一部配布のない店舗があります。配布状況など、詳しくは各店までご確認ください。
※第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。
TVアニメ「紫雲寺家の子供たち」絶賛放送中!!
(C)宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会
■放送情報
AT-X ：毎週火曜22:30～
【リピート放送】毎週木曜10:30～／毎週月曜16:30～
TOKYO MX：毎週火曜23:30～
BS11 ：毎週火曜25:00～
関西テレビ：毎週火曜25:19～
ほか
■配信情報
ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信
毎週火曜23:30～
※放送・配信日時は変更になる場合がございます。ご了承ください。
■キャスト
紫雲寺 新 ：梅原裕一郎
紫雲寺 万里 ：安済知佳
紫雲寺 清葉 ：高野麻里佳
紫雲寺 謳華 ：高橋李依
紫雲寺 南 ：菱川花菜
紫雲寺 ことの ：市ノ瀬加那
紫雲寺 志苑 ：小林千晃
紫雲寺 要 ：てらそままさき
■スタッフ
原作 ：「紫雲寺家の子供たち」宮島礼吏（白泉社「ヤングアニマル」連載）
監督 ：上坪亮樹
シリーズ構成：木村 暢
キャラクターデザイン／総作画監督：武藤 幹
音楽 ：Akki 、星銀乃丈、堀江晶太 Directed by PHYZ
アニメーション制作：動画工房
■公式サイト・SNS
公式サイト：https://shiunjifamily.com/
公式X ：@shiunji_anime
公式TikTok：@shiunji_anime