TVアニメ絶賛放送中!!　『紫雲寺家の子供たち』最新7巻5/29発売！

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株式会社白泉社

YAコミックス『紫雲寺家の子供たち』7巻書影（宮島礼吏 作画協力：雪野れいじ）
『紫雲寺家の子供たち』第7巻

■著者名： 宮島礼吏


■ISBNコード：9784592167075


■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス


■定価：715円（本体650円＋税10%）


■発売日：2025.5.29



TVアニメ絶賛放送中!!　制作は「【推しの子】」の動画工房!!


３人の妹から好意を寄せられ困惑する長男・新に、更なる波乱が…!?


「彼女、お借りします」の宮島礼吏が描く、兄妹姉妹の禁断ラブコメディ、第７巻!!






書店フェア&特典実施中！


■アニメビジュアルポスタープレゼントフェア


フェア参加書店で『紫雲寺家の子供たち』7巻を買うとアニメビジュアルポスターをプレゼント！


フェア参加書店はこちら(https://www.hakusensha.co.jp/wp_hakusensha/postimage/2025/05/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%BA%97%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.pdf)から



(C)宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会　(C)宮島礼吏／白泉社

※特典のお渡し方法は書店員の方にお尋ねください。



■くまざわ書店限定特典『紫雲寺家の子供たち』×『22/7』コラボイラストカード



(C)22/7 PROJECT　(C)宮島礼吏／白泉社　

全国のくまざわ書店で『紫雲寺家の子供たち』7巻を買うと、くまざわ書店限定『22/7』コラボイラストカードをプレゼント！　『22/7』の14th single「ロックは死なない」衣装を身に纏った謳華は宮島礼吏先生描き下ろし!!



※一部書店では実施対象外になります。







22/7アーティスト情報



(C)22/7 PROJECT

22/7 (ナナブンノニジュウニ)


秋元康総合プロデュースSonyMusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト。


「けいおん！」「たまこまーけっと」等で有名な堀口悠紀子氏をはじめ、アニメ界を代表するトップクリエイターが生み出したキャラクターの声優も各メンバーが担当している。



22/7公式サイト・SNSはこちら▼


公式サイト：https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/(https://nanabunnonijyuuni-mobile.com/s/n110/)


公式X　　 ：@227_staff


公式Instagram ：nananijigram22_7


公式TikTok：@227official



■TSUTAYA限定特典



(C)宮島礼吏／白泉社

TSUTAYAサイト(https://tsutaya.tsite.jp/article/)





■メロンブックス限定特典



(C)宮島礼吏／白泉社

メロンブックスサイト(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2897419)





■ゲーマーズ限定特典



(C)宮島礼吏／白泉社

ゲーマーズサイト(https://www.gamers.co.jp/pd/10791685/)





■アニメイト限定特典



(C)宮島礼吏／白泉社

アニメイトサイト(http://www.animate-onlineshop.jp/products/detail.php?product_id=3095880)





■丸善ジュンク限定特典


店舗によってイラストのエプロンの色が異なります。



(C)宮島礼吏／白泉社

◀ジュンク堂書店屋号・MARUZEN&ジュンク堂書店　






(C)宮島礼吏／白泉社

◀丸善






(C)宮島礼吏／白泉社

◀戸田書店





■書店共通特典



(C)宮島礼吏／白泉社






※購入者特典です。


※先着順で、なくなり次第配布終了になります。


※一部配布のない店舗があります。配布状況など、詳しくは各店までご確認ください。


※第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。



TVアニメ「紫雲寺家の子供たち」絶賛放送中!!



(C)宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

■放送情報


AT-X　　　：毎週火曜22:30～


　　　　　　【リピート放送】毎週木曜10:30～／毎週月曜16:30～


TOKYO MX：毎週火曜23:30～


BS11　　 ：毎週火曜25:00～


関西テレビ：毎週火曜25:19～


ほか


■配信情報


ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信


毎週火曜23:30～


※放送・配信日時は変更になる場合がございます。ご了承ください。


■キャスト


紫雲寺 新 ：梅原裕一郎


紫雲寺 万里 ：安済知佳


紫雲寺 清葉 ：高野麻里佳


紫雲寺 謳華 ：高橋李依


紫雲寺 南 ：菱川花菜


紫雲寺 ことの ：市ノ瀬加那


紫雲寺 志苑 ：小林千晃


紫雲寺 要 ：てらそままさき


■スタッフ


原作 ：「紫雲寺家の子供たち」宮島礼吏（白泉社「ヤングアニマル」連載）


監督 ：上坪亮樹


シリーズ構成：木村 暢


　キャラクターデザイン／総作画監督：武藤 幹


音楽 ：Akki 、星銀乃丈、堀江晶太 Directed by PHYZ


アニメーション制作：動画工房


■公式サイト・SNS


公式サイト：https://shiunjifamily.com/


公式X　　 ：@shiunji_anime


公式TikTok：@shiunji_anime