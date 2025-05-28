¡Ú¿·¿§È¯Çä·èÄê¡ª¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥é¥³¥ó¡ØTOPARDS¡Ê¥È¥Ñー¥º¡Ë¡Ù¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥Þ¥ó¥¹¥êー¿·¿§2¿§¤¬2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
PIA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸«¸¶ ÇîÆ»¡Ë¤Ï¥«¥é¥³¥ó»Ù»ýÎ¨No.1¡Ê¢¨¡Ë»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTOPARDS 1MONTH¡Ê¥È¥Ñー¥º ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖCream Rose¡Ê¥¯¥êー¥à¥íー¥º¡Ë¡×¡ÖMocha Ring¡Ê¥â¥«¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¿·¿§2¿§¤ò2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êQoo10¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉôWEBÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¿§È¯Çä·èÄê¡ª¥³¥¹¥ÑÈ´·²(¥Ïー¥È)¤¢¤Þ～¤¯À¹¤ì¤ë¿·¿§2¿§¤¬¡ØTOPARDS 1MONTH¡Ê¥È¥Ñー¥º ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡ØTOPARDS 1MONTH¡Ê¥È¥Ñー¥º ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤ÎÂÔË¾¤Î¿·¿§¤Ï¡¢1DAY¥·¥êー¥º¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÖCream Rose¡Ê¥¯¥êー¥à¥íー¥º¡Ë¡×¤È¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÖMocha Ring¡Ê¥â¥«¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤Î2¿§Å¸³«¡£¤É¤Á¤é¤âÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥«¥éー¤Ç¡¢ËèÆü¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÀ¹¤ì¤ëÆ·¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡¦SNS
¸ø¼°HP¡§https://www.topards.jp/
¸ø¼°X(Twitter)¡§https://twitter.com/OfficialTOPARDS
¸ø¼°Instagram¡§https://instagram.com/topards_official
¿·¾¦ÉÊ³µÍ×
Cream Rose¡Ê¥¯¥êー¥à¥íー¥º¡Ë
£±MONTH¡¿DIA14.2mm¡¿Ãå¿§Ä¾·Â13.4mm¡¿´Þ¿åÎ¨38¡ó
¤Þ¤í¤ä¤«¥Ô¥ó¥¯¤¬¾åÉÊ¤«¤ï¤¤¤¤¤Á¤å¤ë¤ó¥íー¥º¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
Mocha Ring¡Ê¥â¥«¥ê¥ó¥°¡Ë
£±MONTH¡¿DIA14.5mm¡¿Ãå¿§Ä¾·Â13.7mm¡¿´Þ¿åÎ¨38¡ó
¤¯¤ê¤Ã¤È¥Õ¥Á¤Ç´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆ·(¥Ïー¥È)°¦¤µ¤ì¥â¥«¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
¿·¿§¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªSNS¤Ç¤â¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ(¥Ïー¥È)¡ÉÀÜ¶áÀïÍ¥¾¡¥«¥é¥³¥ó¡É¡ÖBaby Espresso¡×
¡Ö¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÀ¹¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¿Íµ¤Ê¨ÆÃæ¤Î¥«¥éー¡ÖBaby Espresso¡Ê¥Ù¥¤¥Óー¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡Ë¡×¡£¿·¿§¤È¤¢¤ï¤»¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1DAY¥¿¥¤¥×¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Baby Espresso¡Ê¥Ù¥¤¥Óー¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡Ë
1MONTH¡¿DIA14.5mm¡¿Ãå¿§Ä¾·Â13.7mm¡¿´Þ¿åÎ¨38¡ó
¤Á¤å¤ë¤ó¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥å¥¢¤ÊÆ·¤Ë¡£
Qoo10Àè¹ÔÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¦LILY ANNA Qoo10Å¹¡§https://www.qoo10.jp/g/1082662186
¡¦¥¤ー¥ì¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ëQoo10Å¹¡§https://www.qoo10.jp/shop/e-lensstyle
¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È Qoo10Å¹¡§https://www.qoo10.jp/shop/farcon
¡¦¥â¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈQoo10Å¹¡§https://www.qoo10.jp/shop/morecon
¡¦Beauty shop LOOOK¡§https://www.qoo10.jp/shop/loook
¡¦¢å(¥Ïー¥È)¡ÊRoot lens¡Ë¡§https://www.qoo10.jp/shop/lensspeed
6/6¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡ªTOPARDS¿·¿§È¯ÇäµÇ°¡¢¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¡ÖCream Rose¡Ê¥¯¥êー¥à¥íー¥º¡Ë¡×¡ÖMocha Ring¡Ê¥â¥«¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¹ç·×50Ì¾ÍÍ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°SNS¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59
¢£±þÊçÊýË¡
£±.TOPARDS¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷topards_official¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
£².ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê±þÊç¡§²¼µ¤ÎURL¤è¤ê±þÊç²ÄÇ½¡£
https://forms.gle/Uj5dfgDTbKAe3YDR9
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê6·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¤´ËÜ¿ÍÍÍ°Ê³°¤ÎÊý¤Î¤´±þÊç¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£È¯Á÷¤Ë¤¢¤¿¤êÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î½»½êÊÑ¹¹¡¢Å¾µïÀèÉÔÌÀ¡¢¤´ÉÔºßÅù¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç»ñ³Ê
¤´¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥ì¥Ó¥åーÅê¹ÆÄº¤±¤ëÊý
¢¨Åê¹Æ´ü¸Â¤Ï7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥©¥í¥ïーÍÍ¸ÂÄê¤Î¥â¥Ë¥¿ーÊç½¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï±þÊçÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú1DAY¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§TOPARDS¡Ê¥È¥Ñー¥º¡Ë£±DAY
²Á³Ê ¡§1,760±ß ÀÇ¹þ¡Ê10ËçÆþ¤ê)
¥«¥éー ¡§Á´20¿§
¥ì¥ó¥º ¡§BC8.6mm DIA14.2/14.5mm¡¡UV¥«¥Ã¥È
´Þ¿åÎ¨ ¡§38¡ó/55¡ó
»ÈÍÑ´ü´Ö ¡§½ªÆüÁõÍÑ¡¢°ìÆü¸ò´¹
ÅÙ¿ô ¡§¡Þ0.00D¡ÊÅÙ¤Ê¤·¡Ë¡¢ -0.50D~-6.00D¡Ê0.25D¹ï¤ß¡Ë¡¢ -6.50D~-10.00D¡Ê0.50D¹ï¤ß¡Ë
ÈÎÇäÌ¾ ¡§¥ï¥ó¥Çー¥Ä¥Ã¥Æ¥£¥¢¥ë¥Õ¥¡/¥Ô¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¢¥¯¥¢
¾µÇ§ÈÖ¹æ ¡§22400BZX00427000/ 22900BZX00118000
ÈÎÇä¥ëー¥È ¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÀìÌçÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú1MONTH¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§TOPARDS¡Ê¥È¥Ñー¥º¡Ë1MONTH
²Á³Ê ¡§1,360±ß ÀÇÈ´¡Ê2ËçÆþ¤ê)
¥«¥éー ¡§Á´6¿§
¥ì¥ó¥º ¡§BC8.6mm DIA14.2mm/14.5mm
´Þ¿åÎ¨ ¡§38¡ó
»ÈÍÑ´ü´Ö ¡§½ªÆüÁõÍÑ¡¢1¥ö·î¸ò´¹
ÅÙ¿ô ¡§0.00D¡ÊÅÙ¤Ê¤·¡Ë¡¢ -0.50D~-6.00D¡Ê0.25D¹ï¤ß¡Ë¡¢ -6.50D~-8.00D¡Ê0.50D¹ï¤ß¡Ë
ÈÎÇäÌ¾ ¡§¥Æ¥£ー¥Ó¥åー
¾µÇ§ÈÖ¹æ ¡§22400BZX00278000
ÈÎÇä¥ëー¥È ¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÀìÌçÅ¹¡¢»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÍð»ëÍÑ¡ÊTORIC¡Ë¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§TOPARDS TORIC¡Ê¥È¥Ñー¥º ¥Èー¥ê¥Ã¥¯¡Ë
²Á³Ê ¡§1,760±ß ÀÇ¹þ¡Ê10ËçÆþ¤ê)
¥«¥éー ¡§Á´3¿§
¥ì¥ó¥º ¡§BC8.6mm DIA14.2mm¡¡UV¥«¥Ã¥È
´Þ¿åÎ¨ ¡§55¡ó
»ÈÍÑ´ü´Ö ¡§½ªÆüÁõÍÑ¡¢°ìÆü¸ò´¹
ÅÙ¿ô ¡§¡Þ0.00D¡ÊÅÙ¤Ê¤·¡Ë¡¢ -0.50D~-6.00D¡Ê0.25D¹ï¤ß¡Ë¡¢ -6.50D~-8.00D¡Ê0.50D¹ï¤ß¡Ë
Íð»ëÅÙ¿ô ¡§-0.75D/-1.25D
Íð»ë¼´ ¡§180¡ë
ÈÎÇäÌ¾ ¡§¥Ô¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¢¥¯¥¢
¾µÇ§ÈÖ¹æ ¡§22900BZX00118000
ÈÎÇä¥ëー¥È¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÀìÌçÅ¹¡¢»¨²ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
(¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹)
¢¨¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¹âÅÙ´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¹¡£´ã²Ê°å¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ÁõÍÑ´ü´Ö¡¦»þ´Ö¤ò¸·¼é¤·Àµ¤·¤¯¤ª»È¤¤²¼¤µ¤¤¡£
¡ØTOPARDS¡Ê¥È¥Ñー¥º¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØTOPARDS¡Ê¥È¥Ñー¥º¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ëÆ·¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£³«È¯ÅÓÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¼«¤é¡È¤Á¤å¤ë¤ó´¶¡¢¥¦¥ë¥¦¥ë´¶¡¢Æ©ÌÀ´¶¡É¤ÈSNS¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É½á¤¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ë¤¦¤ë¡¦¥¥é¥¥é¤·¤¿Æ·¤Ë±Ç¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥È¥Ñー¥º¼«ÂÎ¤¬»ý¤ÄÍ§¾ð¤ä´õË¾¤È»Ø¸¶¤µ¤ó¤Î»ý¤Ä¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¡¹¤ò»Ù¤¨µ±¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1992Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£
2019Ç¯¤ËHKT48¤òÂ´¶È¡£
¸½ºß¤Ï¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Öºä¾å&»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡×¡ÊËè½µÆüÍË19:00～TBS·ÏÎó¡Ë¡Ö¥Èー¥¯¥£ー¥ó¥º¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23¡§00～¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ê¤É¤ÎMC¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ø =LOVE¡Ê¥¤¥³ー¥ë¥é¥Ö¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³ー¥ë¥ßー¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¢âJOY¡Ê¡á¥Ë¥¢¥êー¥¤¥³ー¥ë¥¸¥ç¥¤¡Ë¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤â¹Ô¤¦¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ PIA³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©141-0032 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸«¸¶ ÇîÆ»
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ °åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È/¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä/°åÎÅ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
URL ¡§ http://www.pia-corp.co.jp/
¡Ê¢¨1¡Ë2022Ç¯2·î´ü_¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¡¡Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½¡¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2022Ç¯1·î12Æü～2022Ç¯2·î18Æü¡¢N ¿ô¡§367/Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È