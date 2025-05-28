プロシップ、2025年3月期決算説明会の動画を公開

株式会社プロシップ

株式会社プロシップ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木資史 東証プライム：3763 以下「当社」）は、2025年3月期の決算説明会の動画を公開しました。

売上・利益ともに過去最高となった2025年3月期の決算、および今後の取り組みについて、代表取締役社長 鈴木がご説明いたしましたので是非ご覧ください。

2025年3月期決算説明会動画

動画を見る :https://net-presentations.com/3763/20250522/rhytyu876/embed_left.html?init=0

※「決算説明会資料」をPDFファイルでダウンロードすることが可能です。

https://www.proship.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/20250522_setsumeikai.pdf

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株式会社プロシップについて

プロシップは「Speciality for Customer」を基本理念として、固定資産管理分野で専門性の高いサービスを提供しております。高い専門性が評価され、主力製品のパッケージシステム「ProPlus」は、各業界の大手企業の半数以上、シリーズ累計5,454社(※)にご愛用いただいております。また、「ProPlus」は、標準機能でグローバル統合を可能にした市場で唯一の固定資産システムであり、28の国と地域、236の法人の導入実績を持ち、24か国の税務に標準対応しています。2024年4月に電力会社向け固定資産管理システム「ProPlus for Electric Power Company」、2024年12月には、新リース会計基準に対応したSaaS製品「ProPlus＋」（プロプラスプラス）をリリースいたしました。

今後もプロシップならではの「Speciality」に富んだ価値を、世界中の企業に届けてまいります。

※2025年4月末時点

＜会社概要＞

社 名：株式会社プロシップ（東証プライム上場：3763）

代表者：代表取締役社長 鈴木 資史

事業所：◇本社

東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル

◇西日本支社

大阪府大阪市中央区久太郎町三丁目3番9号 ORIX久太郎町ビル

◇SAGAオフィス

佐賀県佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル

設 立：1969年4月9日

資本金：7億7,057万円

事 業：ソフトウエアパッケージの開発販売

https://www.proship.co.jp/

（2025年4月1日時点）

■本件に関するお問い合わせ

株式会社プロシップ 管理本部

https://www.proship.co.jp/contact/

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