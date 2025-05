SixTONES 高地優吾が「MG」ソロ初表紙を飾る！ 赤と白、2つの世界観で魅せるクールなグラビアに注目

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、新しい時代に合った、新しい音楽の楽しみ方を提案する、新しい音楽雑誌「MG(エムジー)」を本日5月29日(木)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。また、6月4日(水)以降、電子版も各電子書店で順次配信開始予定です。「週刊TVガイド関東版2025年7月12日号増刊MG(NO.29)」(東京ニュース通信社刊)

第29号の表紙&巻頭グラビアに、SixTONESから高地優吾が登場。高地がソロで「MG」の表紙を飾るのは、今回が初めてとなる。

今年は1月にアルバム『GOLD』、3月にシングル「バリア」、そして6月4日(水)にニューシングル「BOYZ」をリリースし、自分たちらしい楽曲を精力的に発信しているSixTONES。結成当初は「正直、今のような未来は思い描いていなかった」と語る高地。常に情熱を絶やすことなく音楽と向き合い続けるグループの現在を、どのように見つめているのか。自身のソロ曲「にたものどうし」のレコーディング秘話もふまえ、ロングインタビューをお届けする。

さらに、高地の目線でメンバーを象徴するSixTONESの楽曲をセレクトする特別企画も。メンバーの個性を深く理解している彼ならではのセレクト理由は必読だ。

赤みを帯びたブラウンの凛々しいジャケットスタイルと、儚さを感じさせる白のサマーニットという2パターンのスタイリングで魅せる、クールなグラビアにも注目してほしい。

ASIAN KUNG-FU GENERATION、FRUITS ZIPPERから真中まな&早瀬ノエル、Tele、INIから許豊凡&高塚大夢&松田迅、DXTEEN、超特急からカイ&ユーキ&シューヤ&アロハなど豪華アーティストも続々登場。デビュー曲の日本語版をリリースしたタイの12人組ボーイズグループ・BUS because of you i shineの撮り下ろしグラビアが日本の雑誌に掲載されるのは、今回が初となる。

巻末では、1年間限定のプロジェクト「ROCK TO YOU」を始動したSUPER EIGHT 横山裕の撮り下ろしグラビア&インタビューを掲載。1stソロアルバムの制作エピソードや、渋谷すばるとの共作曲「繋がる」、母との思い出を綴った楽曲「オニギシ」などについて、まっすぐな言葉で思いを語ってくれた。

さらに、大判誌面を生かしたWEST.、Snow Manの大迫力ライブリポートも。俳優・文化人・お笑い芸人など各ジャンルで活躍する“気になるあの人”の音楽との向き合い方を探る企画「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング」では、今、最注目の俳優・野村康太が自身のフェイバリット・ソングを明かす。

MGが注目する若手アーティストをフィーチャーするコーナー「Pick Up!」には、メジャーデビューを果たしたブランデー戦記が登場。

大好評の連載も充実の内容でお届け。WEST. 神山智洋の連載では、神山たっての希望で声優・梶裕貴との対談が実現。アニメを愛し、声優へのチャレンジを夢見る神山と、アイドルに対して尊敬の念を抱く梶が、お互いのフィールドに理解を深めながら語り合う濃密な対談をお見逃しなく。

超特急 タカシ&シューヤの連載では、アコースティック超特急『せぶいれのうた』の“お疲れ様会”をカフェで開催。スイーツを堪能しながら今回の公演を振り返るほか、リハーサルへの独占密着&東京公演のリポートという大ボリュームの内容をお届けする。

最後に、MG登場アーティストからのサイン入り生写真などのプレゼント企画も!

ラインナップ

<表紙&巻頭グラビア>

SixTONES 高地優吾

SPロングインタビュー! 妥協なき情熱、波及するエモーション

ASIAN KUNG-FU GENERATION

FRUITS ZIPPER 真中まな&早瀬ノエル

Tele

INI 許豊凡&高塚大夢&松田迅

DXTEEN

BUS because of you i shine

超特急 カイ&ユーキ&シューヤ&アロハ

SUPER EIGHT 横山裕

<ライブリポート>

WEST.

Snow Man

<連載>

WEST. 神山智洋 対談:梶裕貴

超特急 タカシ&シューヤ 『せぶいれのうた』リハーサル独占密着

<いま、気になるあの人のフェイバリットソング>

野村康太

<Pick Up!>

ブランデー戦記

【紙版 商品情報】

「週刊TVガイド関東版2025年7月12日号増刊MG(NO.29)」

●発売日:2025年5月29日(木)※一部、発売日が異なる地域がございます

●判型: B4変型(330×238)

●定価:1,400円

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店・ネット書店(Fujisan.co.jp<https://www.fujisan.co.jp/product/1281703517/b/2729099/>ほか)にてご購入いただけます。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関東版2025年7月12日号増刊MG(NO.29)」

●配信日:2025年6月4日(水)以降順次配信開始予定

●価格:1,400円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■公式X:@mg_tns<https://x.com/mg_tns>

■公式Instagram:@mg_mg_tns<https://instagram.com/mg_mg_tns/>

■公式Spotify:MG_magazine