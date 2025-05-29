[6/26開催]３年連続で社会人口増を実現した北海道安平町に聞く “子育て世代に向けた在宅ワーク支援から学ぶ！地域活性化のヒントとは？！“

WHITE株式会社

法人向けDX人材育成サービス「MENTER」を提供するWHITE株式会社（本社: 神奈川県横浜市、代表取締役: 横山 隆、以下 当社）は、ウェビナー「３年連続で社会人口増を実現した北海道安平町に聞く “子育て世代に向けた在宅ワーク支援から学ぶ！地域活性化のヒントとは？！“」を主催いたします。

【概要】

教育投資（町立早来学園など）や町民向けリスキリング支援（在宅ワーク推進）など、中長期的な地域活性化に取り組んでいる安平町役場と、支援を行うWHITE株式会社がスピーカーとして登壇し、プロジェクトの背景、課題、現場のリアルについてお話しするウェビナーです。

自治体職員（総務課、政策課、まちづくり課、IT推進部門など）向けに、他自治体でも参考になる事例や考え方を共有いたします。



・なぜ今リスキリング（ITスキル学習,AI人材育成等）や在宅ワーク支援が地域活性化に必要とされているのか？

・どのようにプロジェクトを立ち上げ、運営しているのか？

・補助金については？（デジタル田園都市国家構想交付金を活用した3か年事業です）

・どのような効果を期待しているのか？



現場での工夫や課題も交えてご紹介します。 人口増加や地域の将来に向けた取り組みに関心のある自治体職員の皆様におすすめの内容となっております。

＊関連プレスリリース

町民のリスキリング支援初年度から在宅ワーク実現率100% | 北海道安平町「あびらスマートワーク推進プロジェクト」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000029909.html

「あびらスマートワーク推進プロジェクト」に関する8社連携協定締結のお知らせ（安平町、安平町商工会、あわえ、電通北海道、FoundingBase、みらい、LIFULL、WHITE）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000029909.html

【プログラム内容】

・開場（Zoom）司会より開催概要のご説明

・登壇者紹介

・本編

1) 北海道安平町における地域活性化の背景（子育て世代の増加等）

2) 教育投資・町民リスキリング支援をはじめた理由

3) 具体的な取り組みや運営における工夫、乗り越えた壁

4) 今後の展望と他自治体でも応用できそうなポイント

・質疑応答

・終了のご挨拶/アンケートのお願い

* 当日の内容は予告なく一部変更する可能性がございます

【登壇者】

北海道安平町役場

総務課 情報グループ

・野村 大輔

・塩月 達也



WHITE株式会社

DX人材育成事業部

・ 横山 隆

【 日時/詳細 】

日時 : 2025年6月26日（木曜）14:00-15:00

場所 : Zoom（オンライン開催）

参加費 : 無料

→ 詳細はこちら：https://menter.jp/seminar/abira-smartwork