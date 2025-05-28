関西での国際イベント効果で注目度急上昇！世界が注目する日本の食文化体験

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する、旅行者と世界各地の料理体験をつなぐプラットフォーム「airKitchen（エアキッチン）」(https://airkitchen.me/host.php)では、現在関西で開催されている国際的な大型イベントをきっかけに、国内外からの注目が高まりを見せています。「観光＋文化体験」へのニーズの高まりとともに、airKitchenの予約数は2025年4月以降、前年比約30％の増加を記録。家庭料理を通じた国際交流が、旅の新しいスタイルとして支持を集めています。

■料理を通じて、旅の記憶と文化が深く結びつく

airKitchenの料理体験は、単なる料理教室ではなく、旅行者がその土地の食材・調理法・暮らし・価値観に触れながら、現地の食卓に加わるような交流を楽しめる場となっています。

外国人観光客に人気の和食（寿司・和菓子）だけでなく、ラーメン・たこ焼き・お好み焼きといった日本各地の“日常の味”を体験できるクラスも拡大中。特に関西エリアでは、地元ならではの食文化に触れる料理体験の予約が好調です。

■国際イベントが後押しする“体験型観光”への転換

2025年春より関西で開催中の国際的イベントは、日本文化への世界的な関心をさらに高める契機となっています。



この影響を受け、旅行者の間では「名所を巡る」だけではない、“人と出会い、文化を体感する”旅へのニーズが急上昇。airKitchenは、その受け皿として、家庭のキッチンから生まれるあたたかなおもてなし体験を提供し、多くの旅行者の心をつかんでいます。

■メディア・取材対応も歓迎

airKitchenでは、料理を通じた異文化交流や、地元ホストによる家庭料理の魅力を伝える各種取材・インタビューの受け入れを行っています。

訪日外国人客に注目が集まるこのタイミングでの取材・特集のご相談も歓迎いたします。実際のクラスへの訪問・撮影・外国人参加者へのインタビュー事例もございますのでお問合せくださいませ。

■airKitchenについて

大阪のお好み焼きクラスに参加するゲスト

airKitchenは、旅行先で家庭料理を教えてくれる地元のホストと、世界の料理を現地で学びたい旅行者をオンラインで結ぶマッチングプラットフォームです。2018年のサービス開始以来、日本国内をはじめ、イタリア、フランス、ベトナム、タイなど、世界各国で展開中。初心者でも楽しめるクラスからプロ向けの本格クラスまで、幅広い体験を提供しています。

airKitchen HPはこちら :https://airkitchen.me/host.php

■ZAZA株式会社 会社概要

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営、製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

公式SNS

・X：https://www.instagram.com/airkitchen_official/?hl=ja

・Instagram：https://www.instagram.com/airkitchen_official/?hl=ja

・Facebook：https://www.facebook.com/airKitchen.official/?ref=br_rs

・YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=sZfiIcnEt_Q

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 airKitchen事業部

Email：info@airkitchen.jp