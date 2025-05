Guiano 4曲入りEP「Hold Me Tight (yourself)」本日配信開始　リード曲「藍空、ミラー」のMVも公開

株式会社THINKR

ALLT STUDIO所属アーティスト・Guianoが、2025年5月28日(水)に4曲入りEP「Hold Me Tight (yourself)」を配信リリースいたします。さらにリード曲のM2「藍空、ミラー」のMVもリリース日の夜に公開いたします。7月6日(日)にVeats Shibuyaにて開催予定の同タイトルのワンマンライブもチケットが完売するなど今後の活動への期待が高まる中、ライブに向けて最新のモードが詰まった1枚が完成いたしました。

■5月28日(水) 最新モードを詰め込んだ4曲入りEPを配信

昨年12月に4曲入りEP「Save Me」を配信リリースし、今年1月に約3年半ぶりのワンマンライブをSpotify O-WESTにて開催したGuiano。チケットは即完し、当日は同時ライブ配信も入れる形で、ボカロP時代から現在までのキャリアを総括するパフォーマンスで終始熱気に包まれた特別な一夜となりました。

並行して、作家としても様々なアーティストへの楽曲提供を行い変わらぬ勢いで活動しているGuianoが、5月28日(水)に約半年ぶりとなる新作として、EP「Hold Me Tight (yourself)」を配信リリースいたします。

1月のワンマンにて未発表の新曲として初披露した「藍空、ミラー」、バーチャルシンガーの理芽とヰ世界情緒をコーラスに迎えたタイトル曲「Hold Me Tight (yourself)」など、自身の最新モードを詰め込んだ4曲入りのEPとなっております。

「Hold Me Tight」は7月6日(日)Veasts Shibuyaにて開催が決定しているワンマンライブのタイトルでもあり、この作品で次のワンマンへの期待をさらに膨らませる1作となっています。

2025年5月28日(水)配信

Guiano EP「Hold Me Tight (yourself)」

1. クリエイター

2. 藍空、ミラー

3. カーテン

4. Hold Me Tight (yourself)



All Lyrics, Music & Arrangement: Guiano

Chorus (M4): 理芽 & ヰ世界情緒



All Mixed by D.O.I. (Daimonion Recordings)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)



Jacket Artwork: ZAZA

Streaming / Download: https://zula.link-map.jp/links/guiano_holdmetight

■実写とCGで描くリード曲「藍空、ミラー」MV公開

さらに、5月28日(水)リリース日当日の19:00にはリード曲「藍空、ミラー」のMVも公開いたします。MVは今作の配信ジャケットも手掛けたZAZAが担当しました。

2025年5月28日(水) 19:00 プレミア公開

Guiano - 藍空、ミラー

https://youtu.be/Z72sh3OiIbc

Dir. ZAZA

〈ZAZAコメント〉

「藍空、ミラー」を初めて聴いたとき、人に優しくありたいという感情と、そこに誠実でありたいという感情への向き合う覚悟を感じました。

この映像を制作するときには、その優しさとその自覚的な態度への感情を全て詰め込みました。

■ライブ情報

【Guiano Live 2025「Hold Me Tight」】2025年7月6日(日) Veats Shibuya

OPEN 17:30 / START 18:00

[チケット料金]

5,500円(税込)

[チケット情報]

Thank You!! Sold Out!!

[主催・企画]THINKR

[制作・進行]ALLT STUDIO / SEVEN'S SOFTHOUSE

[問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

■リリース情報

▼NOW ON STREAM

2024年12月11日(水) 配信

EP「Save Me」

1. 悪夢

2. ネハン

3. 冷たい人間と、夏の悪魔

4. 星くずのうた

All Lyrics, Music & Arrangement: Guiano

All Mixed by D.O.I. (Daimonion Recordings)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)

Streaming / Download

https://lnkfi.re/guiano_saveme_241211

■Guiano アーティストプロフィール

当時13歳だった2014年にニコニコ動画に初投稿しボカロPデビュー。 以降、コンスタントにオリジナル楽曲を投稿し続ける。

以降、数々の殿堂入り、ミリオン再生楽曲を世に送り出す。

EDM、トロピカルハウスからシティポップ、ピアノバラード、アコースティックまでジャンルや日本という枠にはまらない音楽性はシーンの中で異彩を放つ。今思春期を過ごす若者や、子供のまま大人になってしまった現代の大人たちの核心を突いてくる言葉とその歌声に尾崎豊を連想するという声も。

2020年からはボカロPとしての活動に区切りをつけ、自分の声で歌っていくことを選ぶ。

令和時代の活躍が期待される新世代の吟遊詩人。

自身の作品リリースのほか、他アーティストへの楽曲提供や、CM音楽、劇伴などコンポーザーとしても腕を振るう。

北国の歌が東京に降り注ぐ。

YouTube https://www.youtube.com/Guiano

Twitter https://twitter.com/GuiAnoDayo

Instagram https://www.instagram.com/guianodayo/

TikTok https://vt.tiktok.com/Uyvur3/

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト:https://alltstudio.jp/

(運営 株式会社THINKR: https://thinkr.jp/)