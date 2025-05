難民への日本語学習支援プログラム「LIP-Learning」、累計の支援対象者が100名を突破

認定特定非営利活動法人 Living in Peace

認定NPO法人Living in Peace(https://www.living-in-peace.org/)(東京都中央区・代表理事 龔軼群)は、難民の方々を対象とした日本語学習支援プログラム「LIP-Learning(https://www.living-in-peace.org/rfpj/lip-learning/)」における支援対象者数が累計100名を突破したことをお知らせいたします。

❚日本で暮らす難民を取り巻く課題

難民の方々の社会参加を阻む第一の壁は言語ともいわれます。

日本語が話せないことにより、学校や地域との連携が行えず、社会から孤立してしまい生活に支障が出るケースもあります。

また日本では、就労において多くの企業が日本語能力試験(JLPT)のN2以上の日本語力を求めているといわれており、資格がないと書類選考で不採用にされてしまうこともあります。

日本で暮らす難民の方々がスキルや希望を持っていても、日本語が障壁となり、自身が望むようなキャリアを描けないことは少なくありません。

❚LIP-Learningとは

日本で暮らす難民の方々へ、日本語学習をはじめとした、就労や暮らしやすさの向上のために必要となる様々な学びの機会を提供するプログラムです。

▼LIP-Learning公式サイト

https://www.living-in-peace.org/rfpj/lip-learning/

LIP-Learningでは、スキル習得や学習に集中できる機会の提供を行うことにより、難民の方々の社会統合につながる支援を目指しています。

2019年度にわずか5名からスタートした本プログラムは、着実に規模を拡大してきました。

第5期(2023年度)では34名が奨学生として選ばれ、修了率100%を達成。週2回の授業と課題提出を通じて、受講生は着実に日本語力を向上させました。また、ジェンダーギャップ解消に向けた取り組みとして、女性の受講者比率が約50%に達しています。

また、NPO法人TIJ思徳会及びNPO法人にわとりの会と連携し、日本語レベルに応じたクラス分けを実施。個々のニーズに合わせたレッスンを設けた結果、課題提出率は平均77%、出席率は平均79%を記録しました。日本語能力試験(JLPT)N3、N4合格者も年々増えており、N2に合格した方もいます。

プログラム修了生同士や日本人とのネットワーク構築を目的としたアルムナイ交流イベントも継続開催し、学びの場を超えた支援を行っています。

▼2025年3月に行われたアルムナイ交流イベントの様子

https://www.living-in-peace.org/news/refugee-2025-4-17/

❚教師陣からのメッセージ

本プログラムを支える日本語教師陣からは、受講生の成長と努力に対する温かいメッセージが寄せられています。

NPO法人TIJ思徳会 市川さゆり様

1年間、毎週オンラインで顔を合わせながら、受講生の日本語力だけでなく、生活環境や仕事の様子にも気を配ってきました。彼らの真剣な姿勢と努力に、私自身も温かい繋がりと幸せを感じています。平和で穏やかに過ごせる日本、そして世界であることを願うばかりです。

NPO法人TIJ思徳会 阿字地道代様

受講生から『I have enjoyed being your student and learned a lot from you. I have received a lot of respect and love from you.』というメッセージをいただきました。こちらこそ感謝の思いで胸がいっぱいです。

NPO法人TIJ思徳会 渡部尚子様

仕事や家事、子育ての合間を縫って授業に参加し、課題やテストをきちんと提出する姿に胸を打たれました。彼らの努力が日本での生活を切り拓く鍵となることを心から願っています。

NPO法人にわとりの会 丹羽典子様

受講生の方々は、厳しい状況にありながらも明るく前向きに学ばれていました。その意欲と姿勢に心を打たれます。日本語を身につけることで、生活が少しでもしやすくなれば嬉しいです。



すでに第6期となる2024年度もスタートし、33名の方々が日本語学習に励んでいます。

▼第6期日本語学習支援の様子

https://www.living-in-peace.org/news/refugee-2025-4-20/

LIP-Learningは、今後も難民の方々が日本で自立し安心して生活できるよう、日本語教育を通じた支援を拡充してまいります。

❚認定NPO法人Living in Peaceとは

Living in Peaceは「機会の平等を通じた貧困削減」を目指して、途上国や難民、国内の子どもなどが抱える課題の解決に取り組む認定NPO法人です。専従職員を持たず、理事を含めたメンバー全員が本業を持ちながら、平日夜や週末を使って無償で活動をしています。

国内にいる難民への就職活動や日本語習得を支援する「難民プロジェクト」、児童福祉施設を始め、子どもが育つ環境充実のための支援を行う「こどもプロジェクト」、途上国のマイクロファイナンス機関を支援する「マイクロファイナンスプロジェクト」などの活動を行っています。

・団体名:認定特定非営利活動法人 Living in Peace

・代表理事:龔軼群

・所在地:東京都中央区日本橋兜町5-1

・URL:https://www.living-in-peace.org/

・法人格取得:2009年4月13日

<本リリースに関するお問い合わせ>

認定NPO法人Living in Peace 広報チーム

inquiry@living-in-peace.org