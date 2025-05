ワラワラぷにぷに対戦RTS『Jelly Troops』がSteam Next Fest初参加！Nintendo Switch(TM) / Steam向けに2025年夏 発売決定！！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、リアルタイムアクションストラテジー『Jelly Troops』について、2025年6月10日(火)~17(火)にPCゲームプラットフォーム「Steam」上にて開催される『Steam Next Fest:June 2025』に参加することを発表いたします。

あわせて、本作の発売時期が2025年夏に決定したことをお知らせします。

6月10日(火)~17(火)に開催される「Steam Next Fest:June 2025」に『Jelly Troops』が参加します!

PCプラットフォーム「Steam」にて開催されるイベント『Steam Next Fest:June 2025』において、『Jelly Troops』の参加が決定いたしました。

本イベントは発売前タイトルの体験版や配信が数多く集まる「Steam」における一大イベントです。

●「Steam Next Fest:June 2025」参加に先がけ『Jelly Troops 』デモ版公開!

今回、『Steam Next Fest:June 2025』に先がけて、『Jelly Troops』のデモ版を限定公開することになりました!

来る発売日に向けて、デモ版でスライム操作の腕を磨きましょう!

気になった方はぜひウィッシュリスト登録をお願いします!

▼Steamページはこちら!

https://store.steampowered.com/app/3084910(https://store.steampowered.com/app/3084910)

<デモ版配信時期>

5月28日(水)12:00(正午)~6月17日(火)3:00予定(日本時間)

<配信されるデモ版について>

『Jelly Troops』のSteamページにアクセスのうえ、アカウントにログインした状態でページ内の「デモをダウンロード」ボタンから、プレイいただけます。

デモ版では、これまでのプレイテストで好評だった、様々なモードを楽しんでいただけます。

世界中のプレイヤーと戦える「ランダムマッチ」、仲間やライバルと楽しめる「プライベートマッチ」、家族や友人と盛り上がる「画面分割対戦」、スキルを磨く「チャレンジモード」、さらに「チュートリアル」も搭載し、初めての方でも安心して楽しめる内容となっております。

ぜひこの機会に、家族や仲間を誘って『Jelly Troops』を遊んでみてください。

『Jelly Troops』、Nintendo Switch(TM) / Steamにて2025年夏の発売が決定!

「2025年配信予定」としておりました本作の発売時期が、この度、2025年夏に決定いたしました。

現在も鋭意開発中です。続報をお待ちください!

●『Jelly Troops』 公式Discordサーバーに参加して対戦相手を募集しよう!

『JellyTroops』の公式サーバーに参加して、対戦相手を募集して「プライベートマッチング対戦」でバトル!情報交換や本作に対するご意見などユーザーコミュニティの場としてもご活用ください。

本作の配信プレイ情報もつかめます!

▼『Jelly Troops』 公式Discordサーバーはこちら!

https://discord.gg/rM7QVvQYDg(https://discord.gg/rM7QVvQYDg)

タイトル画面からDiscordサーバーへアクセス可能です。

この度追加されるデモ版でぜひ、対戦ライバルの募集や情報交換にお役立てください。

増やす!奪う!潰される!かわいい従順スライムたちをうまくマネジメント!リアルタイムアクションストラテジー『Jelly Troops』

『Jelly Troops』は「してやった!」「してやられた!」がたくさん起こる、2人対戦型ワラワラぷにぷに対戦リアルタイムストラテジー。

スライムを召喚して増やし、マップ上に配置された小旗を3つ回収するか、相手陣の大旗を回収すると勝利のシンプルルール。時には正面から、時には背後からとうまく立ち振る舞い、相手にバレないようにこっそり大旗を運んで一発逆転!

友達と、家族と、世界中の人たちと、手に汗握る白熱バトルを手軽に楽しもう!

本作はバンダイナムコスタジオのインディーゲームレーベル「GYAAR Studio」が2023年度に開催した、「第2回GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」入賞作品で、現在開発を進めています。

▼Steamページはこちら! ウィッシュリストへの登録、よろしくお願いします!

https://store.steampowered.com/app/3084910(https://store.steampowered.com/app/3084910)

シンプルなのに深い戦略性!誰でも白熱したバトルが楽しめる!

<ゲームの特徴>

・ 誰でもできる簡単 RTS!

・ 相手にバレないように旗を奪うステルス要素

・ スピード感があり繰り返したくなるゲームプレイ

・ Toon 調のかわいらしいグラフィックスとアニメーション

・ 世界と戦えるオンラインランダム対戦

・ 友達と楽しくプライベートローカル対戦

・ 1 本のソフトで画面分割 2 人対戦も可能

【製品概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/235_1_d23839ad60fd0a5c655e588155c88044.jpg ]

(C)︎2025 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

Nukenin 株式会社

公式X:https://x.com/nukeninllc <@NukeninLLC>

開発者X:https://x.com/waken <@waken>

GYAAR Studioインディーゲームコンテスト

公式サイト:https://indie.bandainamcostudios.com/

株式会社Phoenixx

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――