【バレーボールファン必携！　観戦マニュアルが誕生】元バレーボール日本代表・福澤達哉が語る観戦ポイントが1冊に

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、以下 KADOKAWA)は、『試合が100倍おもしろくなる! バレーボール観戦マニュアル』(著:福澤達哉、監修協力:大阪ブルテオン)を2025年5月28日(水)に発売いたしました。

現地でも配信でも、バレーボール観戦が100倍面白くなる1冊!

バレーボールを「かっこいい!」「やばい!」だけで語るのは、もったいない!

昨年秋からスタートした世界最高峰バレーボール・リーグを目指す国内の新リーグ・SVリーグや、2年に1度の世界TOP18か国対抗戦、バレーボールネーションズリーグ(VNL)、さらにFIVBバレーボール世界選手権など日本代表の活躍も期待される2025シーズン!

メダル獲得に向けて、話題沸騰中のバレーボールをもっとおもしろく、より詳しく楽しむための観戦本が登場です。



本書は元バレーボール日本代表で、現在も五輪をはじめとした数々の試合解説を行う福澤達哉(ふくざわ たつや)が、バレーボールを始めてからの25年間で培った独自の目線で観戦ポイントを徹底解説します。

「サーブ」「レシーブ」「トス」「アタック」「ブロック」の5つの場面に分け、それぞれの注目すべきポイントを丁寧にまとめています。



「良いサーバーってどんな選手?」

「なぜあんなにボールを拾えるの?」

など、観戦時に感じる疑問を著者独自の視点で具体的に紐解いていきます。

推し選手の思考を共有できるようになる!

コート上の選手が、様々な瞬間で考えていることを著者の経験から紹介しています。

「フェイクセットで大切なのは1本目!」

「20点以降の5点はトスで決まる」など。

今までの観戦では、見落としていた技やプレーなど、試合の見どころを分かりやすくまとめました。

※フェイクセット:スパイクを打つと見せかけてトスを上げるトリック・プレーのこと

「最近バレーボールを見始めたけど、難しい!」

「もっとバレーボールをおもしろく観たい!」

「好きな選手をもっとかっこよく観たい!」

バレーボールを観ながら、そんな感想を持った方におすすめの1冊です!



一緒に、バレーボールを楽しみましょう!

【著者プロフィール】

著者:福澤達哉(ふくざわ たつや)

1986年7月1日生まれ。京都府京都市出身。

洛南高校3年時にインターハイ優勝。中央大学進学後2005年に日本代表初選出、2008年に北京五輪出場。2009年アジア選手権優勝に貢献、最優秀選手賞受賞。ワールドグランドチャンピオンズカップでは32年ぶりの銅メダル獲得、ベストスパイカー賞受賞。パナソニック パンサーズ(現大阪ブルテオン)に入団し、国内タイトル3冠達成など優勝に貢献。その後海外にも活躍の場を広げ、2021年8月現役引退。現在は、パナソニックグループに勤務するかたわら、解説者など幅広く活動。

監修協力:大阪ブルテオン

大阪府枚方市を本拠地とする1951年創部の男子バレーボールクラブ。

旧クラブ名はパナソニック パンサーズ。Vリーグ7回(日本リーグ含む)、天皇杯5回、黒鷲旗13回の優勝を誇り、数々の日本代表選手を輩出している。2024年にリブランディングを実施し、クラブ名は永遠の青(Blue to Eon)を意味する「大阪ブルテオン」へと生まれ変わった。「ALWAYS TO THE TOP, ALL WAYS TOGETHER」のミッションを掲げて、世界を見据えたグローバルなクラブを目指している。

【書籍概要】

書名:試合が100倍おもしろくなる! バレーボール観戦マニュアル

著者:福澤達哉

監修協力:大阪ブルテオン

定価:1,980円(本体1,800円+税)

発売日:2025年5月28日(水)

判型:A5判

ページ数:176ページ

ISBN:‎978-4-04-607494-2

発行:株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ>>(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000740/)