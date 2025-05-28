「好き、をずっとそばに。」がコンセプトのYouTube Premium新CMに平成フラミンゴが出演！5月28日（水）から放映開始！

株式会社リバティタウン

SNS総フォロワー数1000万人を超える、日本一の女性2人組幼馴染クリエイター「平成フラミンゴ」（株式会社リバティタウン所属、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：本田一世、以下リバティタウン）が5月28日（水）から開始する YouTube Premium の 新キャンペーン「好き、をずっとそばに。」に 出演いたします。

■ キャンペーン概要

YouTube Premiumは、豊富な動画が楽しめる YouTube と、1億以上の公式楽曲が楽しめる音楽アプリYouTube Musicの両方を、広告なし、オフライン再生、バックグラウンド再生で楽しめる、YouTubeの有料メンバーシップです。

https://www.youtube.com/premium

本キャンペーンでは、TVおよびWEB CMを公開するほか、YouTube Premiumの2か月間無料体験*も実施します。

今回のキャンペーンCMは、YouTube Premiumの、ユーザーに寄り添うプレミアムな視聴体験が描かれています。

CM 出演：平成フラミンゴ

放映開始日：2025 年 5 月 28 日（水）

TVCM 放送地域 ： 全国

CM （ YouTube ） ：https://youtu.be/FPx68UiiBr8

2 か月間無料体験キャンペーン期間： 2025 年 5 月 28 日（水）～ 6 月 26 日（木）

*新規ユーザー対象、Play と YouTube 上の支払いで利用可能。制限事項が適用されます。

■ エピソード紹介

【YouTube Premium 「画面オフでも動画が聴ける | 平成フラミンゴ」篇】

平成フラミンゴのお散歩動画を見ながら、バスに乗っている女性。ちょうど盛り上がっているシーンで、停留所に着いてしまいます。続きを見るのを諦めるかと思いきや…。スマホを閉じた瞬間、平成フラミンゴの2人は画面から飛び出し、女性のすぐ後ろでトークを続けます。女性が使ったのは、YouTube Premiumの「バックグラウンド再生」。スマホの画面をオフにしても、再生中の動画が聴ける機能です。まるでラジオを楽しむように、好きな動画をずっと聴き続けられます。

CMの撮影現場で、実際に平成フラミンゴの2人が考えたお散歩トークは、必聴です！

■ 平成フラミンゴプロフィール

SNS総フォロワー1,000万人を超える幼馴染で結成されたアラサー独身コンビ。

ミリオン再生を叩き出したあるある動画から支持を獲得し、人気急上昇中のクリエイター。

幼馴染だからこそ出せる素や面白さが最大限引き出された2人の掛け合いは、視聴者からも人気で羨ましがられるほど。クリエイターとして日々を全力で駆け抜け、息切れが止まらない。

・YouTube

平成フラミンゴ：https://www.youtube.com/@HeiseiFlamingo

にこちゃん放送局：https://www.youtube.com/@___nicoichi___

リンリン共和国：https://www.youtube.com/@ririririri413

・TikTok

NICO【平成フラミンゴ】：https://www.tiktok.com/@___nicoichi___

RIHO【平成フラミンゴ】：https://www.tiktok.com/@___rinrinrin___

・Instagram

NICO：https://www.instagram.com/___nicoichi___/

RIHO：https://www.instagram.com/riri_94413/

平成フラミンゴ公式：https://www.instagram.com/heiseiflamingo/

・X

NICO：https://twitter.com/___nicoichi___

RIHO：https://twitter.com/RinrinFlamingo

■ 株式会社リバティタウンについて

・会社名：株式会社リバティタウン（LIBERTYTOWN Inc.）

・代表者：代表取締役 本田 一世

・設立：2017年5月9日

・事業内容：株式会社リバティタウンは2017年5月に創業、”創る人に最適な環境を造る”をテーマにクリエイターのマネジメント事務所を運営しております。YouTubeのMCNであるリバティタウンだからこそできるマネジメントは、チャンネル開設から最大化まで全面サポートいたします。SNS戦略サポート、動画編集の講習、企業タイアップの提供などクリエイターが『創る』に最大限のチカラを発揮できるプロダクションです。企業タイアップ広告や企業公式アカウント運用についても弊社にお任せください。

・本社所在地：東京都目黒区青葉台3丁目6-28 住友不動産青葉台タワー8F

・URL：https://libertytown.co.jp/

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【お問い合わせ】

株式会社リバティタウン

TEL：03-6690-3321

MAIL：sales@libertytown.co.jp

担当：須田

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