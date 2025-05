日テレGood For the Planet（グップラ）ウィークで、「サンプル百貨店」と「ZIP!」のコラボ企画が今年も！5日間連続のオリジナルCM放映

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:土門裕之)が運営する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」は、日本テレビ放送網株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:福田 博之)が2025年5月31日(土)~6月8日(日)の期間中、系列番組で「地球のためにいいこと」「暮らしのためにいいこと」を一丸となって様々な角度から考える「Good For the Planet ウィーク(グップラ)」の趣旨に賛同し、朝の情報番組「ZIP!」内でコラボCMを放映します。「Good For the Planet ウィーク(グップラ)」でのCM放映は今年で3度目となり、今年は「ZIP!」のコーナー企画「旅するエプロン ~30秒のごちそう~」で人気の伊藤楽さんと池田航さんを迎え、SDGsへの取り組みを訴求するオリジナルCMを放映します。

「サンプル百貨店」のSDGs取り組みについて

「サンプル百貨店」は、企業から提供された商品を生活者にお得な費用負担でお届けすることで、新しい体験機会を提案しています。同時に、商品を試した生活者によるフィードバックを収集し、商品の改良や新商品開発に繋がる貢献を行っています。取扱商品についても、SDGsに配慮した商品のお試しを支援するなど、環境に優しい取り組みを推進しています。

「Good For the Planet ウィーク(グップラ)」について

「Good For the Planetウィーク」、通称「#グップラ」は、地球のため、未来のために持続可能な取り組み=「グップラ」なことを提案し、視聴者の皆さんとともに「地球のため、未来のため、より良い暮らしのために今できること」を考えていくキャンペーンです。 SDGs(持続可能な開発目標)の17項目を中心とした自然環境の保全や気候変動問題、健康と福祉、教育、貧困や飢餓、ジェンダー平等など多岐にわたるテーマを、情報・バラエティー・スポーツ・報道番組など「オール日テレ系」番組で、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。

朝の情報番組「ZIP!」内での「サンプル百貨店」のCMについて

昨年に続き、サンプル百貨店が「Good For the Planet ウィーク (グップラ)」の趣旨に賛同し、協賛。朝の情報番組「ZIP!」内で、「サンプル百貨店」のSDGsへの取り組みを訴求するオリジナルCM(60秒)を期間中5本放映します。CM内では、サンプル百貨店に出展いただいている企業5社の環境対策に関するトピックも、日替わりで紹介します。

【CM概要】

放送枠:朝の情報番組「ZIP!」放送内

ネット局数:全国ネット 日テレ系列28局+TOS(テレビ大分)

放映期間:2025年6月2日(月)~6月6日(金)

内容:期間内のZIP!内で「グップラ×サンプル百貨店」60秒CMを放映。CM内で企業様の環境対策・取り組みを紹介。

CM出演者:伊藤楽、池田航

【グップライベント情報】

2025年5月31日(土)~6月2日(月)の3日間、横浜赤レンガ倉庫イベントブースにて「グップラ赤レンガまつり」を開催。日本テレビが取り組む「日本列島ブルーカーボンプロジェクト」の展示や、「ザ!鉄腕!DASH!!」や「ZIP!」など番組ブース、キャラクターショー、ワークショップ、キッチンカーなど、「地球にいいこと、人にいいこと。」を楽しく体感できる企画が目白押し。イベント会場ではサンプル百貨店ブースでのサンプリングも予定しております。

サンプル百貨店は、生活者の声が集まり広がる国内最大級のサンプリングプラットフォームとして、

今後も生活者と企業を繋ぐ有益な体験機会を提供するため、コーポレートアイデンティティーである「生活者の声を活かして商品・売り場作りに貢献し、豊かな消費体験を支援」を体現する事業展開を推進してまいります。

■オールアバウトライフマーケティングについて https://www.lifemarketing.co.jp/

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30~40代の女性を中心に累計利用者数約420万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品が試せる「ちょっプル」や生活者向け新商品発表会「RSP(リアルサンプリングプロモーション)」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。また、NTTドコモの総合通販サイト「dショッピング(R)」、ふるさと納税ポータル「dショッピング ふるさと納税百選」を共同運営しております。

※「dショッピング」は株式会社NTTドコモの登録商標です。