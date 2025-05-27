にじさんじの「Idios」、初のMini Album『By Colors!』2025年9月3日に発売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、「小清水透」「獅子堂あかり」「鏑木ろこ」「五十嵐梨花」「石神のぞみ」「ソフィア・ヴァレンタイン」「倉持めると」の7名によるユニット「Idios(イディオス)」が、初のMini Album『By Colors!』(読み：バイカラーズ)を発売することをお伝えいたします。

Idios 1st Mini Album『By Colors!』発売決定！

VTuberグループ「にじさんじ」に所属する「小清水透」「獅子堂あかり」「鏑木ろこ」「五十嵐梨花」「石神のぞみ」「ソフィア・ヴァレンタイン」「倉持めると」の7名による同期ユニットIdios(イディオス)は、1st Mini Albumを2025年9月3日にリリースします。

本アルバムでは、かわいいSweet Color とクールなBitter Colorが混ざり合った珠玉の5曲を収録。個性あふれる7名の魅力がたっぷり詰まった内容になっています。

初回生産限定盤には『By Colors!』アクリルブロックを同梱。また、2形態共通特典(初回生産分)として謎のチケット先行抽選シリアルコードを封入しています(詳細は後日発表します)。

また、にじさんじオフィシャルストアで購入の場合は「アクリルスタンド【有償特典】」「複製手書きコメント入りA5ステッカーシート【無償特典】」が付属！その他各取扱店舗限定特典もご用意しております。



特典には数に限りがありますので、早めのご予約がおすすめです！

Idios 1st Mini Album『By Colors!』商品概要

アーティスト名：Idios

タイトル：By Colors!

発売日：2025年9月3日(水)

■初回生産限定盤

品番：ACN-10041

価格：5,940円(税込)

収録曲：全5曲＋ボーナストラック

仕様：CD、アクリルブロック（サイズ：約120×100×10mm厚）、三方背スリーブ

■通常盤

品番：ACN-10042

価格：2,310円(税込)

収録曲：全5曲

仕様：CDのみ

【2形態共通封入特典(初回生産分のみ)について】

・チケット先行抽選シリアルコード(詳細は後日発表します)

※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもチケット先行抽選シリアルコードは封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、チケット先行抽選シリアルコードは付与されません。予めご注意ください。

Idios 1st Mini Album『By Colors!』法人特典情報

にじさんじオフィシャルストアの購入特典として「有償特典：アクリルスタンド（メンバー個別 全7種）」「無償特典：複製手書きコメント入りA5ステッカーシート」が付属！また、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定となります。

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルスタンド（メンバー個別 全7種）

無償特典：複製手書きコメント入りA5ステッカーシート

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/TAG_651

▼全国アニメイト（通販含む）

特典：証明写真風ステッカー(W150 × H100mm)

ご予約

初回生産限定盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3133662/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3133663/

※アニメイト限定応募抽選イベントあり(詳細は下記をご確認ください)

▼タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）

特典：L判ブロマイド

ご予約：https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=6388246



▼楽天ブックス

特典：アクリルキーホルダー(5cm角)

ご予約：https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4573600234039+4573600234046&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4573600234039+4573600234046&f=O)

▼Amazon.co.jp

特典：メガジャケ

ご予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F8QBM3QH|B0F8QFW8QH|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0F8QBM3QH%7CB0F8QFW8QH%7C)



▼HMV（一部店舗除く）

特典：スクエアポストカード

ご予約：https://www.hmv.co.jp/news/article/250515140/

▼セブンネットショッピング

特典：アンブレラマーカー

ご予約：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=Idios20250903&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=Idios20250903&searchKeywordFlg=1)

▼ソフマップ・アニメガ CDソフト取扱い店（アキバ☆ソフマップ含む）

特典：アクリルコースター(76ｍｍ)

ご予約：https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F9%2F3&date_to=2025%2F9%2F3&keyword=Idios&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F9%2F3&date_to=2025%2F9%2F3&keyword=Idios&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)

▼Sony Music Shop

特典：ポストカード

ご予約

初回生産限定盤：https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010041&cd=ACN0000010041(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010041&cd=ACN0000010041)

通常盤：

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010041&cd=ACN0000010042(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010041&cd=ACN0000010042)

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

Idios 1st Mini Album『By Colors!』発売記念 リリースイベント情報

発売を記念して2つのリリースイベントを実施いたします。ファンの皆さまがIdiosのメンバーと交流できる貴重な機会となりますので、詳細をご確認のうえ奮ってご応募・ご参加ください。

◼︎リミスタ：Idios 1st Mini Album『By Colors!』発売記念 1on1オンライントーク会

Idios 1st Mini Album『By Colors!』の発売を記念して、2025年7月20日(日)と8月30日(土)にオンライントーク会の開催が決定いたしました。

リミスタにて対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、「リミトーク」アプリを通じてIdiosのメンバーと1対1でビデオ通話ができるオンライントーク会にご参加いただけます。

外出先でもご自宅からでも、日本全国どこにいても参加できる1対1のトークイベントとなっていますのでこの機会にぜひご参加ください。

・2025年7月20日(日)開催イベントの詳細

https://limista.jp/shipping_groups/6056/projects/6014?id=6014



・2025年8月30日(土)開催イベントの詳細

https://limista.jp/shipping_groups/6056/projects/6015?id=6015

◼︎アニメイト：Idios 1st Mini Album『By Colors!』発売記念トークイベント

Idios 1st Mini Album『By Colors!』の発売を記念して、2025年11月16日(日)都内某所にてスペシャルなトークイベントの開催が決定いたしました。

全国のアニメイト(通販を含む)にて対象商品を購入・応募された方の中から抽選でイベントにご招待いたします。

Idiosの個性あふれる7名が繰り広げるトークにぜひご期待ください。

・2025年11月16日(日)開催イベントの詳細

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113246

Idios 1st Mini Album『By Colors!』の続報にご期待ください！

Idios メンバープロフィール

小清水透 (こしみずとおる/Koshimizu Toru)

YouTube：https://www.youtube.com/@KoshimizuToru

X：https://x.com/toru_2434

獅子堂あかり(ししどうあかり/Shishido Akari)

YouTube：https://www.youtube.com/@ShishidoAkari

X：https://x.com/44do_akari

鏑木ろこ(かぶらきろこ/Kaburaki Roco)

YouTube：https://www.youtube.com/@KaburakiRoco

X：https://x.com/65_kaburaki

五十嵐梨花(いがらしりか/Igarashi Rika)

YouTube：https://www.youtube.com/@IgarashiRika

X：https://x.com/1garashi_Rika

石神のぞみ(いしがみのぞみ/Ishigami Nozomi)

YouTube：https://www.youtube.com/@IshigamiNozomi

X：https://x.com/I_Nozomi_

ソフィア・ヴァレンタイン(そふぃあ・ゔぁれんたいん/Sophia Valentine)

YouTube：https://www.youtube.com/@Sophia_Valentine

X：https://x.com/SophiaV214

倉持めると(くらもちめると/Kuramochi meruto)

YouTube：https://www.youtube.com/@KuramochiMeruto

X：https://x.com/k_meruto

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸









