新潟発 日本語ロックバンド “終活クラブ”、東名阪クアトロツアー開催決定!!

株式会社バップ終活クラブ アーティスト写真

新潟県発5人組日本語ロックバンド・終活クラブが、5月24日(土)に新宿LOFTにて開催したメジャーデビュー1周年記念ワンマンライブ(SOLD OUT)にて、東名阪クアトロワンマンツアーの開催を発表した。

終活クラブ QUATTRO ONE MAN TOUR 2025

また、バンド史上最大級の挑戦となるクアトロワンマンツアーに向けて『ROAD TO QUATTRO PROJECT』を開始し、7月～9月までマンスリーでコンセプト東名阪ツアーを開催する事が決定。７月は尊敬すべき先輩バンドを招いた『先輩編』、８月は脅威となってきている後輩バンドを招いた『若手編』、9月は盟友ともいえる仲間バンドを招いた『友達編』と、3ヶ月連続でコンセプトを変えた対バンライブを開催するという内容。 さらに、10月にも一味違った企みを鋭意検討中とのこと。5月でメジャーデビュー1周年を迎え、さらに勢いに乗る “終活クラブ” から目が離せない。

【ライブ情報】

終活クラブ QUATTRO ONE MAN TOUR 2025『メジャーな音楽』

2025年11月7日(金) 愛知県：名古屋 CLUB QUATTRO

2025年11月8日(土) 大阪府：梅田 CLUB QUATTRO

2025年12月3日(水) 東京都：渋谷 CLUB QUATTRO

※公演時間・チケットなどの詳細は後日発表

終活クラブ ROAD TO QUATTRO TOUR 2025

▼めちゃ尊敬『先輩編』 ※ツーマンライブ

2025年7月21日(月祝) 愛知県：名古屋RAD HALL

2025年7月22日(火) 大阪府：アメリカ村BOYOND

2025年8月08日(金) 東京都：渋谷Milkyway

▼めちゃ脅威『若手編』 ※スリーマンライブ

2025年8月20日(水) 大阪府：福島LIVE SQUARE 2ndLINE

2025年8月22日(金) 愛知県：名古屋R.A.D

2025年8月26日(火) 東京都：下北沢SHELTER

▼めちゃ仲良し『友達編』 ※ツーマンライブ

2025年9月04日(木) 東京都：渋谷Spotify O-Crest

2025年9月18日(木) 愛知県：池下CLUB UPSET

2025年9月19日(金) 大阪府：アメリカ村 Pangea

※各公演の詳細・チケット情報は公式HPへ：https://www.shukatsuclub.info/live/

【最新リリース情報】

ARTIST：終活クラブ

商品名：Digital Single『恋』

配信日：2025月5月14日（水）

配信先：https://shukatsuclub.lnk.to/koi

Music Video：https://youtu.be/nufT4FM7PIo?si=gH8WrKQJj2h7Se5R

【プロフィール】

終活クラブ(※ヨミ：シュウカツクラブ)

2020年8月「音楽を終わらせる為の音楽」を始める為、少年あああああ(Vo /Gt)を中心に同じ志を持つメンバーが集結し、終活クラブを結成。新潟を拠点に置き全国区で活動中。不思議なバンド名やポップなキャラクター等、他者の目を惹くキャッチーさを武器としつつ、少々ひねくれながらも歌詞に絶対的な拘りを持った日本語ロックバンド。

【関連URL】

終活クラブ公式HP(http://www.shukatsuclub.info/)

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