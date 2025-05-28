ダウンロード版ゲームが最大60％OFFとなるセールが開催中！『ガンダムブレイカー4』は30%OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。PlayStation Storeにて、『鉄拳8』、『ドラゴンボールZ KAKAROT』や『ガンダムブレイカー4』など、人気タイトルが期間限定でセール開催中。
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年5月28日（水）～ 2025年6月11日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
販売価格：4,400円（税込）【45％OFF】セール販売価格：2,420円（税込）
『ドラゴンボール ゼノバース２ スーパーデラックスエディション』
販売価格：6,380円（税込）【20％OFF】セール販売価格：5,104円（税込）
『ONE PIECE 海賊無双４』
販売価格：4,400円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）
『ガンダムブレイカー4』
販売価格：8,470円（税込）【30％OFF】セール販売価格：5,929円（税込）
『Tales of ARISE』
販売価格：4,400円（税込）【35％OFF】セール販売価格：2,860円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：2,640円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5】
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
販売価格：6,578円（税込）【24％OFF】セール販売価格：4,999円（税込）
『鉄拳8』
販売価格：7,920円（税込）【43％OFF】セール販売価格：4,514円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『GOD EATER 3』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【30％OFF】セール販売価格：2,772円（税込）
『スーパーロボット大戦Ｔ』
販売価格：9,460円（税込）⇒【58％OFF】セール販売価格：3,973円（税込）
『スーパーロボット大戦Ｘ Welcome Price!!』
販売価格：5,258円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：2,997円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ガンダムブレイカー４』
(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS
『Tales of ARISE』
Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
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※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。