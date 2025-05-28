ダウンロード版ゲームが最大60％OFFとなるセールが開催中！『ガンダムブレイカー4』は30%OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント




株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。PlayStation Storeにて、『鉄拳8』、『ドラゴンボールZ KAKAROT』や『ガンダムブレイカー4』など、人気タイトルが期間限定でセール開催中。


この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【PlayStation Store】


■セール期間：2025年5月28日（水）～ 2025年6月11日（水）




【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『ドラゴンボールZ KAKAROT』


販売価格：4,400円（税込）【45％OFF】セール販売価格：2,420円（税込）



『ドラゴンボール ゼノバース２ スーパーデラックスエディション』


販売価格：6,380円（税込）【20％OFF】セール販売価格：5,104円（税込）



『ONE PIECE 海賊無双４』


販売価格：4,400円（税込）⇒【32％OFF】セール販売価格：2,992円（税込）



『ガンダムブレイカー4』


販売価格：8,470円（税込）【30％OFF】セール販売価格：5,929円（税込）



『Tales of ARISE』


販売価格：4,400円（税込）【35％OFF】セール販売価格：2,860円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：2,640円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5】


『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


販売価格：6,578円（税込）【24％OFF】セール販売価格：4,999円（税込）



『鉄拳8』


販売価格：7,920円（税込）【43％OFF】セール販売価格：4,514円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『GOD EATER 3』


販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【30％OFF】セール販売価格：2,772円（税込）



『スーパーロボット大戦Ｔ』


販売価格：9,460円（税込）⇒【58％OFF】セール販売価格：3,973円（税込）



『スーパーロボット大戦Ｘ Welcome Price!!』


販売価格：5,258円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：2,997円（税込）


など




その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/


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■権利表記：


『ドラゴンボールZ KAKAROT』


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ガンダムブレイカー４』


(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS



『Tales of ARISE』


Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』


太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。