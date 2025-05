【8月1日から3日開催】クラフトビールの祭典「つくばクラフトビアフェスト2025」 12年目の進化。“わたしのビール”がきっと見つかる3日間へ。

つくばクラフトビアフェスト実行委員会“都市と自然のあいだ”で進化を続ける街・つくばに、全国の個性派ブルワリーが集結

2025年8月1日(金)~ 3日(日)までの3日間、茨城県つくば市の中心部・つくばセンター広場にて、「つくばクラフトビアフェスト2025」が開催されます。今年で12回目を迎えるこのイベントは、コロナ禍での休止を経て、地域と来場者に寄り添う“持続可能なフェス”として成長を続けています。

今年は、北海道から沖縄まで全国40のブルワリーと、つくば近郊の実力派飲食店20店が出店。

200種類以上のクラフトビールと、地元の実力派飲食店のフードが味わえる、夏の風物詩です。

昨年は1万人以上が来場し、今年は過去最大規模の15,000人超を見込んでいます。

「New&Traditional」で味わう、ビールの過去と未来

今年のテーマは「New&Traditional」

6000年に及ぶビールの歴史には、麦とホップ、そして職人の情熱が織り込まれています。一方で、最近ではフルーツやスパイスを使った新感覚ビールやライフスタイルに寄り添う選択肢となるビールも続々登場。今回のフェストでは、こうした伝統と革新の両方に触れながら、自分好みの1杯と出会えるよう、「ビールコンシェルジュ」や好きなビールを探し出せる工夫を用意します。クラフトビール初心者も大歓迎です。

自分だけのオリジナルリユースカップを

つくばクラフトビアフェストでは、アサヒユウアス株式会社と連携し2019年からリユースカップを導入。今年は飲んだブルワリーのロゴ転写シールをカップに貼って完成させる「自分だけのオリジナルリユースカップ」企画を実施予定です。

ロゴ転写シールのビールイベントでの採用は日本初。お気に入りのブルワリーが可視化され、イベントの思い出として残せるのも魅力のひとつです。「ビールを楽しむ=環境に貢献する」体験として実施しています。



また、昨年から始まった「マイグラスの持ち込みOK」も継続。ご自宅で使い慣れたお気に入りのグラスを会場に持参し、ビールを楽しむことができます。リユースカップに加えて、より自由なスタイルで楽しめる選択肢として好評の取り組み。「繰り返し使える容器を選ぶ」という考え方を広げながら、環境にも配慮したビアフェストを目指しています。

家族で楽しめる「開かれたビールイベント」

「ビール=大人の娯楽」のイメージを払拭するべく、今年も子どもが楽しめるブースを設置。体験型コンテンツやワークショップ、巨大プールなどを通じて、家族みんなが安心して過ごせる空間を提供します。また、ろう者の来場者にも楽しんでもらえるよう、案内サポートの工夫や情報発信ツールの導入などにも取り組む予定です。誰もが自分らしく楽しめる、“開かれたビールイベント”を目指しています。

【開催概要】

つくばクラフトビアフェスト2025

1日目 8月1日(金)15:00~22:00 ラストオーダー21:00

2日目 8月2日(土)11:00~22:00 ラストオーダー21:00

3日目 8月3日(日)11:00~18:00 ラストオーダー17:00

イベント開催地 :つくばセンター広場 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1

最寄り駅 :TXつくば駅(A3出口から徒歩3分)

主催 :つくばクラフトビアフェスト実行委員会

共催 :つくばまちなかデザイン株式会社

協力 :つくば市、つくばセンター地区活性化協議会、

イベントコミュニケーションズ茨城、Best Beer Japan

SDGsパートナー :アサヒユウアス株式会社、王子製紙株式会社、ホテル日航つくば

出店予定店舗(ブルワリー)

YOKOHAMA BEER / 牛久醸造場 / Twin Peaks Mountain Brewing / ふたこビール / KOSHU BEER / GARCIA BREWING / ホップドッグブルーイング / いわて蔵ビール / 安房麦酒 / Beach culture brewing / エチゴビール / OUR BREWING / ファーム&サイダリーカネシゲ / 本庄銀座ブルワリー / ロコビア / 那須高原ビール / OKEI BREWERY NIPPORI / ぬとりブルーイング / NORTH ISLAND BEER / スモーク・クラフト / ホップガーデンブルワリー / Free Spirits Brewing / ISHINOMAKI HOP WORKS / 常陸野ネストビール / 秋田あくらビール / さかい河岸ブルワリー / Distant Shores Brewing / Brewery Tumugi / 日ノモトブルーイング / Romeo Brewery / 鎌倉ビール / U.B.P BREWERY / Derailleur Brew Works / FETISH CLUB / つくばブルワリー / さかづきBrewing / FUJIYAMA HUNTER'S BEER / Repubrew / DIAMOND BREWERY / ForestBrewing

出店予定店舗(フード)

アフリカの家庭料理シダモ / 筑波ハム / yatchiiiicook / Cornu Copiaコルヌコピア / M and C / かざみ~燻製の杜~ / pitka / RistoranteTSUMU / アオイ / 龍神家 / ラマリニエール / シュエット / クラフト餃子まるてす / 櫻井洋菓子店 / より味ち / 壽家 / ほっとまん企画 / ベルファームつくば~畑の中のジュース~ / パンさんの店 / Spice curry TRIGGER / cucina contento / THE ROAST BEEF / ブランデーケーキ工房Dreamin' / bonbon

