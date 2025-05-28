徳島市移住支援金等（大阪圏）の申請受付について
徳島市
令和７年度 移住支援金・就職応援金（大阪圏）チラシ
徳島市就職応援金（大阪圏）
令和７年度から徳島県の独自政策として、大阪圏（京都府・大阪府・兵庫県）からの移住を伴う就業・起業者、学生等に対して、移住者の負担を軽減する支援制度（徳島わくわく移住支援事業プラス）が新設されました。徳島市では、この制度を活用し、大阪圏の在住者・通勤者が徳島市に移住する場合に、所定の要件を満たしている方を対象に移住支援金・就職応援金を支給します。
令和７年度 移住支援金・就職応援金（大阪圏）チラシ
■申請方法
徳島市移住交流支援センターへ令和８年2月末までに持参により必要書類を提出してください。
対象者や就労の詳しい要件については、徳島市HPをご覧ください。
申請書等の様式は徳島市移住交流支援センターに備え付けていますので、センターに訪問いただくか電話又はメールでご請求ください。
■徳島市HP
徳島市移住支援金（大阪圏）
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/townplanning/ijyu_sokushin/ijusienkinosaka.html
徳島市就職応援金（大阪圏）
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/townplanning/ijyu_sokushin/shushokuouenkin.html
【お問い合わせ先】
〒770-0834 徳島市元町１丁目２４ アミコ東館１階外側
徳島市移住交流支援センター
電話088-621-5083
mail：tokushima＠iju-tokushimacity.jp