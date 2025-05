スコット・カーペンター生誕100周年を記念し、ブライトリングがプラチナ製ナビタイマーコスモノートを発表

ブライトリング・ジャパン株式会社

米国の宇宙飛行のパイオニア、スコット・カーペンターの生誕100周年を祝して、ブライトリングは50本のリミテッドエディション「ナビタイマーコスモノート」を発表します。このモデルは、宇宙で初めて着用されたスイス製腕時計です。

1962年5月24日、カーペンターはNASAのマーキュリー・アトラス7号ミッションで地球を3周し、宇宙飛行を達成した2人目のアメリカ人となりました。そのとき彼の腕にあったのは、ブライトリングが宇宙専用として特別に製作したナビタイマー。まさに世界に1つだけの特別なタイムピースでした。

クロノグラフと特徴的な回転計算尺により、この時計はパイロットにとって欠かせないツールとして長年重宝されてきました。しかし、宇宙ではそれだけでは不十分でした。ミッションの準備段階で、カーペンターはブライトリングに手紙を送り、いくつかの特別な仕様変更を依頼しました。宇宙服の上からでも扱える広めのベゼル、宇宙服の上から装着できる伸縮性の金属製ブレスレット、そして最も印象的なのが、24時間表示のダイヤルでした。地球の周回軌道では、90分ごとに日の出と日没が訪れるため、24時間表示は彼にとって時間感覚を保つうえで欠かせないものでした。

この挑戦に、当時のブライトリング創業家三代目ウィリー・ブライトリングは即座に応えました。こうして誕生したのが、ナビタイマーコスモノートです。打ち上げの数日前に納品されたこの特注モデルは、宇宙で使われた初のスイス製腕時計として歴史に名を刻みました。

そして60年後のいま、ブライトリングはこの歴史的な偉業とその立役者に敬意を表し、プラチナ製の記念モデルでその功績を称えます。

新作「ナビタイマーB02クロノグラフ41コスモノートスコット・カーペンターセンテナリー」は、1925年5月1日に生まれた宇宙飛行士スコット・カーペンターの生誕100周年を記念したモデルです。深みのあるブルーのダイヤルは、宇宙から見た地球の色-鮮やかで、濃密で、記憶に残る青を表現しています。コントラストの効いたシャープなホワイトの回転計算尺は、地球を覆う渦巻く雲を想起させます。同じブルーは、ホワイトゴールド製フォールディングバックルが付いたアリゲーターレザーストラップにも採用され、統一感あるデザインに仕上がっています。世界限定50本のこの特別モデルは、スコット・カーペンターと彼が成し遂げた歴史的なマーキュリー・アトラス7号のミッションに捧げる、究極のトリビュートです。

「ブライトリングは時計の歴史に残る数々の瞬間に立ち会ってきましたが、スイス製腕時計を初めて宇宙に送り出したことは、私たちにとって最も誇り高い実績のひとつです」と、ブライトリングのCEO、ジョージ・カーンは語っています。「スコット・カーペンターから宇宙仕様の時計を作ってほしいと頼まれたとき、ウィリー・ブライトリングは一切ためらうことなく、それを実現させました。その革新性、リスクを恐れない姿勢、限界に挑む精神こそが、今も私たちのDNAとして受け継がれています」。

100年を祝すコスモノート

「ナビタイマーB02クロノグラフ41コスモノートスコット・カーペンターセンテナリー」は、24時間表示の手巻きクロノグラフ「ブライトリングマニュファクチュールキャリバーB02」を搭載しています。この手巻きムーブメントは、オリジナルへのオマージュであると同時に、自動巻きが機能しにくい環境でもしっかりと作動します。多くの人にとって必須ではないかもしれませんが、次の旅が無重力空間であれば心強い仕様です。

COSC認定のこのムーブメントは、約70時間のパワーリザーブを備え、サファイアクリスタル・ケースバックからその姿を鑑賞することができます。ムーブメントのブリッジには、「Carpenter」、「Aurora 7」、「3 orbits around the Earth」、「Mercury 7」など、彼の功績を称える特別な刻印が施されています。さらにケースバックには「First Swiss wristwatch in space」「One of 50」「Scott Carpenter Centenary 1925-2025」といった記念の文字も刻まれています。

文字盤の12時位置には、1952年以来、世界最大のパイロットクラブであるAOPA(Aircraft Owners and Pilots Association)の公式ウォッチとしての歴史を物語る翼付きロゴが配置されています。文字盤には、スモールセコンド、クロノグラフの分・時間積算計に加え、6時位置に控えめな日付表示ウィンドウを備えています。マッシュルーム型のプッシャーは快適な操作感を実現し、クロノグラフ秒針は鮮やかな赤で、経過時間の視認性を高めています。

この時計は、「First Swiss wristwatch in space. May 24th, 1962.」と刻まれた豪華な木製ボックスに収められています。さらに、スコット・カーペンターのマーキュリー7号ネームバッジを再現したレプリカも同梱されています。

本作は、日本への入荷は未定となっております。

カーペンターのために作られた一本

オリジナルのコスモノートは着水時に損傷しました。大西洋上で予定していた地点から約250海里(460km)も逸れた場所に着水した後、カーペンターは救助を待ちながら救命ボートで3時間を過ごすことになりました。その間に海水に浸り、文字盤は後に腐食してしまったのです。

ウィリー・ブライトリングはカーペンターに替わりの時計を提供し、返却されたオリジナルは手つかずのままブランドのアーカイブに保管されていました。それが初めて一般公開されたのは2022年、カーペンターのミッション60周年を記念した展示においてです。

その後、この時計はブランド創業140周年の一環としてチューリッヒで開催されたThen &Nowポップアップミュージアムでも展示されました。文字盤に現れた腐食の模様は、まるで遠い惑星の地表のような趣を帯びています。

今回の限定モデルの発表と、ブライトリングの140周年記念ポップアップの最終週を祝し、現地で特別イベントを開催。当時まだ少年だったウィリー・ブライトリングの息子グレゴリーが、その誕生秘話を語りました。彼の回想は、父がスコット・カーペンターの依頼にいかに迅速かつ創造的に応じたか、その背景を垣間見せてくれるものでした。

損傷しながらも、あのオリジナルは宇宙探査の黎明期を物語る強力な証として、またスイス時計界の新たな方向性を象徴する存在として今も受け継がれています。今回のセンテナリー・エディションを通じて、ブライトリングはパイオニア精神を体現するタイムピースを蘇らせると同時に、スコット・カーペンターを軌道へ、そして歴史の舞台へと導いた冒険心を、次世代へと伝えようとしています。

ブライトリングについて

