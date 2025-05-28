【九州GX脱炭素推進EXPO】【九州観光業務支援EXPO】をマリンメッセ福岡にて初開催！
九州イノベーションWEEK 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2025年6月4日（水）・5日（木）の2日間、九州イノベーションWEEK内にて九州GX脱炭素推進EXPO、九州観光業務支援EXPOを初開催いたします。
九州GX脱炭素推進EXPOは、持続可能な未来を目指し、九州圏のGX・脱炭素を加速する商談展示会です。「GX推進」「再生可能エネルギー・クリーンエネルギー」「脱炭素技術・CO2削減ソリューション」「産業界・自治体の脱炭素取り組み」「環境規制対応・企業の取り組み」の5つのテーマを軸にさまざまな商品やサービスが集結いたします。
■来場対象者
企業経営者／経営幹部、経営企画／総務／マーケティング、企画／広報、IR、CSR、宣伝／サスティナブル、ESG／施設管理／自治体／公共団体／官公庁／議員／観光協会／商工会／商工会議所／中央会 …など
■出展社・出展製品・サービスを一部ご紹介！
株式会社アイネック・・・省エネ／再エネコンサルティング
アスエネ株式会社・・・ASUENE など
三和エナジー株式会社・・・バイオ燃料
他
▼出展社一覧はこちら▼
https://www.tenjikai-uketsuke.com/search/kfb-shien2025/
■セミナーを一部ご紹介！
■6月4日（水）10:30～11:30
北九州におけるGXの取組み紹介
株式会社IHI／産業システム・汎用機械事業領域 事業開発部
主幹／大塚 裕之 氏
北九州市／産業経済局 未来産業推進課
GX推進担当係長／福田 修 氏
■6月4日（水）13:30～14:15
九州だからできるGX新規事業開発
日本GXグループ株式会社／共同CEO／細目 圭佑 氏
▼セミナーの詳細はこちら▼
https://kfb-shien.com/seminar2025
九州観光業務支援EXPOは、九州圏の企業・自治体の観光業の課題解決と観光DXを推進する商談展示会です。「観光DX・デジタル化推進」「集客・マーケティング強化」「観光施設・宿泊業の業務改善・効率化」「観光業のサステナビリティ・地域活性化」「施設設備・施設管理」の5つをテーマに、インバウンド需要により増加する課題解決につながる商品やサービスがそろいます。
■来場対象者
宿泊施設／テーマパーク・レジャー施設／旅行会社／交通運輸機関、交通施設／観光関連団体／自治体／公共団体／官公庁／議員／観光協会／商工会／商工会議所／中央会 …など
■出展社・出展製品・サービスを一部ご紹介！
株式会社ゼンリン・・・デジタル観光サービス「STLOCAL」
株式会社水上洋行・・・XGRIDS社製ハンディスキャナー
NutmegLabs Japan株式会社・・・スマートマップ
▼出展社一覧はこちら▼
https://www.tenjikai-uketsuke.com/search/kfb-shien2025/
■セミナーを一部ご紹介！
■6月4日（水）10:15～11:00
ホテル業界新基幹システム『HOS』による客室清掃イノベーション
～省力化された組織体制でCSスコアを最大化するための
ハウスキーピングDXとは？～
株式会社EDEYANS／グロース本部 執行役員 本部長／大月 北斗 氏
■6月5日（木）12:00～13:00
宿泊施設の接客サービスにおける付加価値の創出法
株式会社陣屋／代表取締役 女将／宮崎 知子 氏
※宮崎 知子 氏の「崎」は「たつさき」が正式表記です。
■6月5日（木）12:25～13:10
【観光庁】観光地・観光産業における人材不足対策事業
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社／
ビジネスソリューション本部 ソリューションサービス部
第二マネージドソリューション部門 第四グループ／
清田 知良 氏
▼セミナーの詳細はこちら▼
https://kfb-shien.com/seminar2025
■来場特典
大抽選会
ビジネスや日々の生活に役立つグッズが当たる抽選会を実施いたします。
特賞はタブレットをご用意！
賞品は会場でご確認ください！
抽選会の参加には条件がございます。詳細は会場でご確認ください。
※SNSキャンペーン開催決定！
条件：公式アカウントをフォローするだけ！
特典：大抽選会に1回ご参加いただけます
会場：大抽選会会場
公式アカウントはこちらから
【公式Instagram】https://www.instagram.com/kfbshien/
【公式Facebook】https://www.facebook.com/kfbshien/
毎日100食！お弁当プレゼント
先着で開催2日間で合計200食のお弁当をプレゼントいたします。
開場時間10:00より配布を開始しますので、是非お早めにご来場ください！
■入場方法
下記URLよりご登録のうえ、発行された入場証をご持参ください。
▼来場事前登録（無料）はこちら▼
https://kfb-shien.com/visit
※VIP券をお持ちの方はVIP券も併せてご持参ください。
■開催概要
名称 ：九州イノベーションWEEK
（九州オフィス業務支援EXPO／九州防災・災害対策EXPO／
九州自治体課題解決EXPO／九州GX脱炭素推進EXPO／九州観光業務支援EXPO）
会期 ： 2025年6月4日（水）・5日（木）
10:00～17:00
会場 ：マリンメッセ福岡 A館
（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）
https://www.marinemesse.or.jp/messe/access/
公式HP ：https://kfb-shien.com/
主催 ：九州イノベーションWEEK 実行委員会
■公式SNSでも情報発信中
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各セミナーや企画の紹介、オススメの出展社、展示会にまつわる情報なども随時お伝えしています。
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【九州イノベーションWEEK 公式Instagram】https://www.instagram.com/kfbshien/
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■ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください
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