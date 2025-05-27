-ヘイトスピーチを許さない！- 泉南市議会議員添田詩織氏に対する役員の第8回期日の報告会を6月23日に開催
株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏は、泉南市議会議員・添田詩織氏を被告として損害賠償訴訟を提起し、2025年6月23日(月)10時00分から大阪地方裁判所において第8回期日（弁論準備手続期日）を行います。また、直後の6月23日（月）10時30分頃より李香代氏、田中 俊弁護士（原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。
報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ関心を寄せていただき、記者会見にご参加いただきますようお願い申し上げます。
【 1、 第8回期日の日程・場所 】
（1）日時 2025年6月23日（月）10時00分
（2）法廷 大阪地方裁判所 弁論準備手続室
＊注 弁論準備手続は、非公開ですので傍聴はできません。
【 2、訴訟の当事者 】
（1）原告
名称 李 香代 氏
就業先 株式会社TryHard Japan 大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル
（2）被告
名称 泉南市議会議員 添田 詩織 氏
【 ３、入廷行動について 】
場所：大阪地方裁判所正面入り口付近
時間：9時45分頃を予定
参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など
記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。
【 ４、報告会について 】
日時：2025年6月23日（月）10時30分頃
場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満1丁目12－5）9階903室
出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李 香代氏
エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人 弁護団長）
弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人 弁護団副団長）
【 参加申込み・問合せフォーム 】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuSF3QJMXW-XpRWkboWSICcP8PHmzuF3rRT0mvB5bXxIpTA/viewform?usp=sharing&ouid=101632664248981541319(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuSF3QJMXW-XpRWkboWSICcP8PHmzuF3rRT0mvB5bXxIpTA/viewform?usp=sharing&ouid=101632664248981541319)
株式会社TryHard Japan
イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。
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