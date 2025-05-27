株式会社TryHard Japan

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株式会社TryHard Japan

　株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏は、泉南市議会議員・添田詩織氏を被告として損害賠償訴訟を提起し、2025年6月23日(月)10時00分から大阪地方裁判所において第8回期日（弁論準備手続期日）を行います。また、直後の6月23日（月）10時30分頃より李香代氏、田中 俊弁護士（原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。


報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ関心を寄せていただき、記者会見にご参加いただきますようお願い申し上げます。




【　1、 第8回期日の日程・場所　】


（1）日時　2025年6月23日（月）10時00分　


（2）法廷　大阪地方裁判所　弁論準備手続室


＊注　弁論準備手続は、非公開ですので傍聴はできません。




【　2、訴訟の当事者　】


（1）原告


名称　　李　香代　氏


就業先　 株式会社TryHard Japan　大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル


（2）被告


名称 泉南市議会議員　添田 詩織　氏




【　３、入廷行動について　】


場所：大阪地方裁判所正面入り口付近


時間：9時45分頃を予定


参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団　など


記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。




【　４、報告会について　】


日時：2025年6月23日（月）10時30分頃


場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満1丁目12－5）9階903室


出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李　香代氏


エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人　弁護団長）


弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人　弁護団副団長）




【　参加申込み・問合せフォーム　】


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuSF3QJMXW-XpRWkboWSICcP8PHmzuF3rRT0mvB5bXxIpTA/viewform?usp=sharing&ouid=101632664248981541319(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuSF3QJMXW-XpRWkboWSICcP8PHmzuF3rRT0mvB5bXxIpTA/viewform?usp=sharing&ouid=101632664248981541319)



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イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。




【お問い合わせ先(弁護団)】


弁護士法人・響　大阪オフィス　弁護士　藤田圭介


ＴＥＬ　06-6208-2341


ＦＡＸ　06-6208-2342


Ｅmail　k.fujita@hibiki-law.or.jp