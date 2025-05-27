株式会社TryHard Japan

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株式会社TryHard Japan

　株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)は、泉南市議会議員・添田詩織氏を被告として損害賠償訴訟を提起し、2025年6月20日(金)16時00分に大阪地方裁判所において裁判の第7回期日（口頭弁論期日）を行います。また、直後の6月20日（金）16時30分頃より大付 楽洋（株式会社TryHard Japan代表取締役）、平岡 陽一（株式会社TryHard Japan取締役社長）、田中 俊原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、裁判報告会を開催します。報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ関心を寄せていただき、報告会にご参加いただきますようお願い申し上げます。



【　1、裁判所及び第7回期日（口頭弁論期日）　】


（1）裁判所 大阪地方裁判所　809号法廷


（2）第7回期日　2025年6月20日（金）16時00分


　


【　2、訴訟の当事者　】


（1）原告


名称 株式会社TryHard Japan


所在地 大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル


（2）被告


名称 泉南市議会議員　添田 詩織　氏 および　泉南市



【　3、入廷行動について　】


場所：大阪地方裁判所正面入り口付近


時間：15時45分頃を予定


参加者：株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など


記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。



【　4、期日報告会について　】


日時：2025年6月20日（金）16時30分頃（16時の期日後の実施）


場所：大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満１丁目１２－５）9Ｆ　903号室



出席者（予定者）：


株式会社TryHard Japan 代表取締役 大付 楽洋


株式会社TryHard Japan 取締役社長 平岡 陽一


エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人　弁護団長）


弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人　弁護団副団長）




【　参加申込み・問合せフォーム　】　


https://forms.gle/rEQLZp5xHZ2xdY2d6　



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株式会社TryHard Japan

イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。




【お問い合わせ先(弁護団)】


弁護士法人・響　大阪オフィス　弁護士　藤田圭介


ＴＥＬ　06-6208-2341


ＦＡＸ　06-6208-2342


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