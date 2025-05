東愛知新聞にも掲載！話題の“1分体操”講師・渡邉有優美氏と行く、魂の目醒めリトリート『魂の旅 in 京都』を6月開催

株式会社イノリ・U

ギネス世界記録保持のヨガ講師であり、「1分体操」の提唱者として知られる渡邉有優美氏(通称:あゆみかん)が登壇したイベント「人生ここからフェス」が、2025年5月17日に愛知県豊橋市で開催され、翌18日付の東愛知新聞に大きく掲載されました。

この注目を受け、渡邉氏は6月6日・7日に“氣”の聖地・京都を舞台とした2日間の特別リトリート『魂の旅 in 京都』を開催いたします。

観光ではない「自分と深く出会う」体験型プログラムとして、心と身体、魂を整える内容に注目が集まっています。

“魂の旅 in 京都”とは?

「魂の旅 in 京都」は、神域・伏見稲荷大社や鈴虫寺をめぐる2日間の内観型リトリートです。

「純度高く生きる」をテーマに、呼吸・言葉・身体を通じて“本来の自分”と再会することを目的とした小規模かつ濃密な体験型プログラムとなっています。



案内役は、全国で講演活動を行う渡邉有優美氏と、京都在住歴20年以上の暮らしの案内人・上中朱美(通称:いのりさん)。



主なプログラム(予定)

伏見稲荷大社 正式参拝(氣の浄化と再設定)



渡邉氏による講演&1分体操ワーク(身体と心の調律)



「魂のマルシェ」交流タイム(共鳴とご縁の循環)



鈴虫寺参拝と“導かれる一冊”に出会う京都書店セッション(希望者限定)



こんな方におすすめ

今の自分を“もう一度、始めたい”と感じている方



観光ではなく「感覚を開く旅」を求めている方



ご縁・氣・直感に導かれる体験をしたい方



自分の整え方を“体感”で知りたい方



【イベント概要】

名称:魂の旅 in 京都



開催日程:2025年6月6日(金)~ 6月7日(土)



集合場所:JR伏見稲荷駅 11:00集合



定員:限定30名



参加費:詳細は申込時に案内



主催:株式会社イノリ・U

【講師プロフィール】

渡邉有優美(あゆみかん)

ヨガ講師/ギネス世界記録保持者(開脚前屈 最長保持)

著書『体も心も若返る1分体操』(Amazonランキング6冠)

SNS総フォロワー28万人以上/動画再生2億回超

「運動は“運”を動かす」を信条に、全国で講演・セミナー活動を展開中。

【案内人プロフィール】

上中朱美(うえなか あけみ)/通称:いのりさん

株式会社イノリ・U 代表

京都在住20年以上。育児経験と心理・脳科学の知見を活かし、“共に育つ=共育”をテーマに、心・身体・言葉を整える「魂の再起動メソッド」を提唱。

リトリートや対話型セッション、講座などを全国で展開。

X(旧Twitter):https://x.com/inori44twins



【取材・撮影・掲載のご案内】

渡邉有優美氏による1分体操実演、参加者の涙や笑顔、神社での静寂な時間など、本リトリートでは「絵になる場面」が多数生まれます。

密着取材、講演映像、対談企画など、柔軟に対応可能です。



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社イノリ・U

担当:上中朱美

Email:a.up1cen4ter@gmail.com

X(旧Twitter):https://x.com/inori44twins