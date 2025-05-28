人事・経理・総務業務のDX推進を支援する「WiMS/SaaS」、第23回【東京】総務・人事・経理Week［春］内『HR EXPO』『会計・財務EXPO』に出展
システムコンサルティングの株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 桂智）は、2025年6月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトにて開催される、バックオフィス向け製品・サービスの総合展「【東京】総務・人事・経理Week［春］」内『第16回HR EXPO』『第13回会計・財務EXPO』にて、人事・経理・総務業務のDX推進を支援するクラウドサービス「WiMS/SaaS」を出展いたします。
WiMS/SaaSは『第16回HR EXPO』『第13回会計・財務EXPO』に出展いたします
「WiMS/SaaS」は人事労務関連サービスが集まる『HR EXPO』、経理関連サービスが集まる『会計・財務EXPO』の２ヵ所のエリアに出展いたします。
『HR EXPO』では勤務管理、人事申請、従業員情報照会など、戦略人事をご支援するサービスを、『会計・財務EXPO』では、経費精算、支払管理、請求管理など、経理業務の効率化を実現するサービスを、製品デモンストレーションやプレゼンテーションでご紹介いたします。
サービス導入をご検討中のお客様はもちろん、情報収集段階のお客様も、ご検討状況に合わせてご説明いたしますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
開催概要
第23回【東京】総務・人事・経理Week春
会期：2025年6月25日（水）～27（金）
会場：東京ビッグサイト 東展示棟
主催：RX Japan 株式会社
公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
WiMS/SaaS出展ブース：HR EXPO：35-36（東５ホール）／会計・財務EXPO：10-5（東２ホール）
WiMS/SaaSについて
WiMS/SaaS
WiMS/SaaSは人事・経理・総務業務のDX推進を支援するオフィスイノベーションプラットフォームです。
人事・会計分野のERPフロント機能をSaaSにて提供し、新たな時代の業務システムに求められるテクノロジーと、専門性の高いシステムコンサルテーションで、企業のバックオフィスが抱える課題に対して最適なソリューションをご提案いたします。
URL：https://wims-saas.solty.co.jp/
株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー
所在地：〒102-0081 東京都千代田区四番町６番 東急番町ビル８階
代表者：代表取締役社長 中山 桂智
事業内容：システムコンサルティング、クラウドサービスの開発・提供、業務システムの開発、商品化及び販売、システム構築支援、内部統制コンサルティング、地図ソリューション提供
資本金：8,000万円
設立：1995年11月
URL：https://www.solty.com