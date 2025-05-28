全国の葬儀社と共に「人・教育・設備・デジタル」で変革を支援フューネラルビジネスフェア2025出展＆セミナー開催のご案内～葬儀社の未来を共に築く“共創の場”として7サービス＋セミナー・イベントを展開～

株式会社メモリアホールディングス

2025年5月28日

株式会社メモリアホールディングス（所在地：岐阜県大垣市小野3-47-1、代表取締役：松岡正泰）は、2025年6月4日（水）・5日（木）にパシフィコ横浜で開催される「フューネラルビジネスフェア2025」に出展いたします。また、展示会の開催に先立ち、2025年5月にはオンラインセミナーを開催、さらには展示会当日の夜には特別イベント「第3回アンケートアワード」の実施も予定しています。



フューネラルビジネスフェア2025 出展概要

開催日：2025年6月4日（水）10:00～17:00／5日（木）10:00～16:30

会場：パシフィコ横浜 展示ホールC・D

ブース番号：C-45

出展社名：株式会社メモリアホールディングス

出展内容ハイライト（7つのソリューション）

【1】FBA（フューネラル・ビジネス・アカデミー）／葬儀経営学院

全国の葬儀社が参加するオンライン実践型の学習プログラム。経営者・部門責任者向けに月1回のZoom講座を実施し、経営改善・件数増・単価向上の3領域でノウハウを提供しています。

▶ 詳細：https://funeralbusiness-academy.com/

6月4（水）12：00～12：30 ステージ3にて、FBA講師陣によるプチセミナーを開催します。

【2】人材支援｜採用・人事制度構築支援

採用から定着・育成までを一括支援。評価制度の構築、求人票の見直し、人材育成の仕組み化を現場実績に基づいて支援しています。

【3】トレーラーハウス型式場施設提案

少人数葬・安置室用途に好適なトレーラーハウス型の独立施設を提案。設置・運用に柔軟性があり、将来的な移設・売却にも対応できるインフラです。

【4】ブリッジ葬儀｜Salesforceベース顧客管理システム

Salesforceを活用した葬儀社向けCRMプラットフォーム。事前相談～施行後フォローまで顧客対応履歴を一元管理し、営業・接客の属人化を防止。チーム全体での情報共有が可能です。

▶ 詳細：https://bridge-funeral.com/



【5】ブリッジマップ｜商圏分析システム

地域の年齢構成・死亡数・競合施設をマップ上に可視化する商圏分析ツール。ポスティング範囲や施設開設の意思決定にも活用できます。

▶ 詳細：https://bridge-funeral.com/map

【6】供花供物注文サイト制作

供花・供物をオンラインで簡単注文できるスマホ対応サイト。クレジット決済、注文管理画面、デザインカスタムなど幅広く対応します。

▶ 詳細：https://bridge-funeral.com/flower

【7】ノーコード型WEBサイト制作（STUDIOベース）

初期費用48万円～、テンプレートを活用したスピーディなWEBサイト制作。広告・SEO・事前相談対策までを設計段階からサポートします。

セミナー情報｜5月開催「メモリアセミナー」

メモリア主催によるオンラインセミナーを開催いたします。

現場課題を共有し、即実務に役立つノウハウをご提供します。

【セミナー概要】

タイトル：「葬儀社のパワハラ対策の実例 情報共有セミナー」



開催日時：5月26日（月）11:00～12:00/5月28日（水）14:00～15:00/5月29日（木）17:00～18:00

対象：葬儀社の経営者、役員、部門責任者

形式：Zoomオンライン開催

参加特典：採用・教育・人事制度などのお悩み相談（Zoomにて1時間、日程調整制）

【講師】

小島 栄介（こじま えいすけ）

株式会社メモリアホールディングス 執行役員

現場経験と経営知識を兼ね備えた戦略家。実務と組織運営の両視点から実践的支援を提供。

▶ お申し込みフォーム：https://forms.gle/VzBDJYdFLkSX45bH8(https://forms.gle/VzBDJYdFLkSX45bH8)

※葬祭業以外の業種・コンサルティング／WEB関連企業の方の参加はご遠慮いただいております。



今後のセミナー開催予定

6月（福岡）：「繁忙期ではない今こそスタート！葬儀件数アップ即効セミナー」

7月（仙台）／8月（名古屋）：現地開催予定



特別イベントのお知らせ

展示会初日（6/4）の終了後には、『第3回アンケートアワード』を横浜インターコンチネンタルホテルにて開催します。

全国の葬儀社よりノミネートされた“心に響くお客様の声”を集め、来場者の投票によって最優秀賞を決定します。

※お気軽にお問い合わせください。





お問い合わせ先

株式会社メモリアホールディングス

担当者名：黒川・堀

TEL：0584-47-7312

E-mail：info@memoria-g.com

Web：https://www.memoria-hd.co.jp/