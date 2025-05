香取慎吾、5/28(水) 21時～ 「″Circus Funk″ Album Release Party」LIVE配信決定！ゲストにはアルバム収録曲でフィーチャリングした乃紫が登場！

株式会社HYBE JAPAN- 「"Circus Funk" Album Release Party」のLIVE配信は、Weverse限定の「パーティー直前のちょこっと配信」からスタート!- Weverse Magazineでのインタビュー記事も近日公開予定- 持続可能性に配慮したサステナブルなアルバム『Circus Funk』Weverse Albums ver.が28日より販売開始!

Global Superfan Platform「Weverse(読み:ウィバース)」は、アーティスト兼俳優としても活動する香取慎吾の3rdアルバム『Circus Funk』の5月28日(水)発売を記念し、同日21時より、「"Circus Funk" Album Release Party」をWeverseとYouTubeにてLIVE配信します。

■LIVE配信にはフィーチャリングアーティスト・乃紫がゲスト出演!

本LIVEは、5月28日(水)21時より香取慎吾のWeverse公式コミュニティと公式YouTubeチャンネルの両方で配信されます。スペシャルゲストには、アルバム収録曲である「一億人の恋人(feat. 乃紫)」でフィーチャリングした新世代シンガーソングライター・乃紫の出演が決定。二人のトークセッションやアルバム紹介など内容盛りだくさんでお届けします。配信中は、出演者たちが視聴者からの質問にたくさん答えていく予定です。

- 配信日時: 2024年5月28日(水) 21:00~

※21:00~21:10はWeverse LIVE限定で「パーティー直前のちょこっと配信」を実施します。

メインの「"Circus Funk" Album Release Party」は21:10よりWeverseとYouTubeでLIVE配信を開始します。お見逃しなく!

- 配信プラットフォーム:

香取慎吾 公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@katorishingo_official)

香取慎吾 Weverse 公式コミュニティ(https://go.weverse.io/qt3S/9qsyrmp2)

- 出演: 香取慎吾、乃紫

■ Weverse Magazineでのインタビュー記事が近日公開!香取慎吾の「今」と「これから」に迫る

Weverseを通じてグローバルに展開されている「Weverse Magazine」にて、香取慎吾のインタビュー記事が公開されることが決定しました。

インタビューでは、最新アルバム『Circus Funk』の制作秘話に加えて、30年以上にわたるアイドル人生の振り返り、常に新しい挑戦を続ける原動力、そして応援してくれるファンへの熱い想いなど、ここでしか読めない貴重な内容がたっぷりと語られています。

インタビューはWeverse Magazine(https://magazine.weverse.io/?lang=ja)で近日公開予定です。

■香取慎吾『Circus Funk』Weverse Albums ver. 明日発売!持続可能性に配慮したサステナブルなアルバム

デジタルプラットフォームアルバム「Weverse Albums」にて、香取慎吾の最新アルバム『Circus Funk』Weverse Albums ver.が明日5月28日(水)に発売します。

Weverse Albumsは、購入したアルバムのQRカードを専用アプリで読み込むことで音楽や画像コンテンツを手軽に楽しむことができるデジタルアルバムで、日本のアーティストおよびHYBE MUSIC GROUP以外のアーティストが「Weverse Albums」でアルバムをリリースするのは初めてとなります。



『Circus Funk』Weverse Albums ver.は、名刺サイズの外箱に、アプリ読み取り用QRカードと手書きメッセージ入りフォトカード(10種)、ブックレットの実物が同封されています。Weverse Albums専用アプリでQRカードを読み込むことで、楽曲視聴が可能なトラックリスト、デジタルフォトカード(実物と同様の10種)、画像コンテンツ(9種)にアクセスできるようになります。

本アルバムのパッケージ(実物)には、持続可能性に配慮したFSC認証紙やベジタブルインク、水性コーティングが採用されています。

※画像はイメージです。

■香取慎吾のWeverseコミュニティで限定コンテンツをチェック!

香取慎吾Weverseコミュニティでは現在、Weverse Albumsの発売を記念したビハインドコンテンツを公開中です。さらに、先日テレビ番組でも取り上げられ話題となった、チョナン・カンこと草磲剛さんとの貴重なトーク動画の全編を公開しています。ぜひWeverseコミュニティに登録して限定コンテンツをご覧ください。

香取慎吾 Weverse 公式コミュニティ:https://go.weverse.io/qt3S/9qsyrmp2

<『Circus Funk』Weverse Albums ver.概要>

発売日:2025年5月28日(水)

品番:PPTZ-6002

価格:3,300円(税込)



【構成品:実物】

外箱

アプリ読取用QRカード

手書きメッセージ入りフォトカード(10種)

ブックレット

【構成品:デジタル】

楽曲視聴が可能なトラックリスト

デジタルフォトカード(実物と同様の10種)

画像コンテンツ(9種)



【収録内容】

01. COLOR BARS(feat. SHOW-GO)

02. SURVIVE(feat. LEO from ALI)

03. Circus Funk(feat. Chevon)

04. 愛の言霊(ことだま)~Spiritual Message~(feat. Night Tempo)

05. Full Moon(feat. 村田陽一)

06. UNERI KUNERI(feat. Kroi)

07. カツカレー(feat. 在日ファンク)

08. TATTOO(feat. 中森明菜)

09. 一億人の恋人(feat. 乃紫)

10. 夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)

11. Not Too Good Not Too Bad(feat. Yaffle)

12. BETTING Shingo Katori×SEVENTEEN

『Circus Funk』Weverse Albums ver.のお問い合わせはこちら

★Weverse カスタマーセンター

お問い合わせフォーム:https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

営業時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日を除く)



■『Circus Funk』とは

Chevon、SHOW-GO、LEO from ALI、Night Tempo、村田陽一、Kroi、在日ファンク、中森明菜とSOIL & “PIMP” SESSIONS、乃紫、緑黄色社会、Yaffle、といった豪華アーティストを迎えた香取慎吾 3rd ALBUM。

昨年2024年11月27日に配信リリースされ、オリコン「週間 デジタルアルバムランキング」、Billboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート「Download Albums」、iTunesアルバム・ランキング等様々なランキングで1位を獲得。

Weverse Companyは、顧客体験の拡張を通じたファンダム文化の革新をビジョンにしているグローバルファンダムプラットフォーム企業です。2019年6月、ファンダムコミュニティプラットフォーム「Weverse」とコマースプラットフォーム「Weverse Shop」を立ち上げました。Weverseはアーティストと全世界のファンが交流するコミュニティサービスから、ファンのためのメディアコンテンツ提供、アーティスト公式商品(MD)を販売するWeverse Shopの顧客サービスまで、アーティストを愛するファンが必要とするすべてのファン活動を支援しています。Weverseは現在、約160の国内外アーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営しています。Naver V LIVE事業部を譲受し、2022年7月に「Weverse LIVE」機能を導入して新しくなったWeverseは、持続的なサービスの高度化を通じてグローバルファンダム文化をより新しく便利にする「ファンダムライフプラットフォーム」へと進化していく計画です。