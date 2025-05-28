森恒二大人気作「創世のタイガ」＆「D.ダイバー」がヤングアニマルWebにて大量無料！！
株式会社白泉社
(C)森恒二／白泉社
「創世のタイガ」（森恒二）がヤングアニマルWebにて5巻無料キャンペーン実施！！
「D.ダイバー」は10エピソード無料キャンペーン実施！！
(C)森恒二／白泉社
「創世のタイガ」（森恒二）がヤングアニマルWebにて5巻無料キャンペーン実施！！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
6/16(月)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【あらすじ】
主人公・タイガは、オーストラリアの地で洞窟の崩壊に巻き込まれてしまう。命からがら脱出したタイガだったが、そこはマンモスら巨大ほ乳類が支配する太古の世界だった…！何の為に、自分たちは"呼ばれた"のか…？
人類の未来を探る、生存の闘いが始まる!!
こちらから
https://younganimal.com/episodes/066849ebd1fc0
「D.ダイバー」は10エピソード無料キャンペーン実施！！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
6/17(火)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【あらすじ】
幼い頃に火事で両親を亡くした大学生・カグラ。ある日ゼミの一環で裁判所を訪れた彼は、その日奇妙な夢を見る…。これは、ただの悪夢なのか、それとも現実なのか。
「ホーリーランド」「自殺島」「創世のタイガ」の作者が描く、ダークヒーロー叙事詩！
こちらから
https://younganimal.com/episodes/ba693e8aa25fe