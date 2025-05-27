エマージングAIへの対応とISACAとしての取り組みISACA国際本部 Jason Lau氏 来日講演

国際資格講座を展開するパスメイクホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宇坂純）は、グループでCISA(R)講座を提供する株式会社アビタスが、2025年6月6日（木）にISACA(R)（情報システムコントロール協会）国際本部のJason Lau氏を講師として招聘し、「エマージングAIへの対応とISACAとしての取り組み」をテーマとした特別講演イベントを開催することをお知らせいたします。

パスメイクホールディングス株式会社

本イベントは、AIやサイバーセキュリティ分野の専門家であるJason Lau氏を日本に迎え、最新のAIガバナンス動向やISACA(R)国際本部の取り組みについて解説します。また、ISACAによる注目のAI監査新資格「AI Audit Certification」の概要も紹介いたします。

内部監査・ITリスク・セキュリティの分野に携わる方々にとって、グローバルなAI対応の最前線に触れることのできる貴重なイベントになりますので是非ご参加ください。

詳しくはこちら

https://abitus.biz/event/isaca250606/(https://abitus.biz/event/isaca250606/)

【イベント概要】

■開催日時

2025年6月6日（金） 18:30～20:30

■開催形式

会場（アビタス新宿校）参加 ／ Zoomオンライン参加 から選択

会場参加の場合

定員70名

アビタス新宿校

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー15F

アクセス(https://www.abitus.co.jp/service/access/?__hstc=52947576.371c8c72fb1fffbbc04c261fda6d8850.1729168006183.1738726771435.1739777544276.30&__hssc=52947576.3.1747645280190&__hsfp=3438413901&_gl=1*7jnzw1*_gcl_aw*R0NMLjE3NDQ3NzYyMzcuQ2owS0NRandoX2lfQmhDekFSSXNBTmltZW9HSktsYnZiZ1JzRG1ydnB4Tm15WDdFbmRsSngzeWtZdDRROHFoUWsxMERkdjB1VEhEaTZ6d2FBay1MRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NDE0NjE3OTc2LjE3NDQ4NjY3MDA.*ga4_ALL_juko_nozoku_aw*R0NMLjE3NDEwNzY0OTIuQ2p3S0NBaUE1cHEtQmhCdUVpd0F2a3pWWmJqd0RnR2tyQmlWZ2xsVEFiUlRPYVlzdWFaOW9mN2hjQmVWbzZ1b3VrN2MyQ080Z1pSMHh4b0NQVGdRQXZEX0J3RQ..*ga4_ALL_juko_nozoku_ga*MTA3NDc0NTgwNi4xNzI5MDY2MTQ3*ga4_ALL_juko_nozoku_ga_N7LE7947RX*czE3NDc2NDUyNzYkbzU1OCRnMSR0MTc0NzY0NzExOCRqNjAkbDAkaDIwODkwODUyNDIkZElDYlJwUDhVQ1h4VHBENU82YUtJNXZFcmZwTDhacjJTOEE.*ga4_ALL_juko_fukumu_ga*MTA3NDc0NTgwNi4xNzI5MDY2MTQ3*ga4_ALL_juko_fukumu_ga_5GRRXQWB3T*czE3NDc2NDUyNzYkbzU1OCRnMSR0MTc0NzY0NzExOCRqNjAkbDAkaDAkZHB4VEJWeEpvVkhXMm9qb2FxcE1Ja1ZtWVFMa2ZpRGwzLUE.*ga4_ALL_juko_nozoku_ga_9PC88M2ZKP*czE3NDc2NDUyNzYkbzQ1JGcxJHQxNzQ3NjQ3MTE4JGo2MCRsMCRoMCRkOFFBelRmY3JpWnl4T3FKN0doeE1XUVhjMzJxbHJmRlRQQQ..)（18：10より受付開始）

オンライン参加の場合

開催前日までにZoomURLをご案内いたします。

■参加費

無料（事前登録制）

■申込期限

2025年6月5日（木）

【ISACA(R)とは】

ISACA(R)（www.isaca.org）は、技術に対する信頼を高めるためにグローバルな人材を支援しています。55年以上にわたり、ISACAは情報セキュリティ、ガバナンス、保証、リスク管理、データプライバシー、先端技術といった分野で活躍するために必要な知識、資格（CISA認定を含む）、トレーニング、ネットワークを、世界で185,000人以上の会員に提供してきました。190以上の国に展開し、世界中に約230の支部を持つISACAは、会員のキャリアの各段階に応じたリソースを提供しながら、急速に変化するデジタル環境での成功を支援するとともに、信頼されるイノベーションを推進し、より安全なデジタル世界を実現します。ISACA基金を通じて、ISACAはITと教育のキャリアパスを拡大、次世代の技術専門家を育成する機会を促進しています。

【国際資格の専門校アビタス】（公式サイト(https://www.abitus.co.jp/)）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、米国公認会計士(USCPA)や公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA(R))等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/

TEL：03-3299-3900