季節感溢れる至高のバター菓子。【ザ・マスターbyバターバトラー 】 より、昨年ご好評をいただいた「バターオレンジケーキ」が6月1日に再登場。

株式会社シュクレイザ・マスター バターオレンジケーキ

株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、2025年6月1日(日)【THE MASTER by Butter Butler(ザ・マスターbyバターバトラー )】より「バターオレンジケーキ」を期間限定で発売いたします。

“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”をお届けする、ザ・マスター。昨年新発売しご好評をいただいた期間限定品「バターオレンジケーキ」の見逃せない登場です。

バター香るアーモンドケーキに、マーマレードを合わせて一緒に焼き上げた「バターオレンジケーキ」。アーモンドケーキは、ニュージーランド産生乳から作られたバターを使用し、バターのコクとしっとりとした食感を堪能できる、ザ・マスターらしい味わいです。そこに、オレンジピールの食感をたのしめるマーマレードをトッピングと生地の両方に合わせたことで、よりオレンジ感が感じられる仕上がりでご用意いたしました。コク深く、豊かな味わいが広がる中に、オレンジの爽やかさが絶妙にマッチするザ・マスターの自信作です。

季節感のあるお手土産をお探しの方にも、もちろんご自分やご家族へのご褒美にも、きっとご納得いただける味わいです。暑くなってきた今こそ、ザ・マスターが贈る今だけの味わいに心もお腹も満たされるひと時を…。

※バターのうち84%がニュージーランド産生乳のバターです。

◆商品概要

【商品名】バターオレンジケーキ

【価 格】 4個入 1,620円(税込)

【発売日】2025年6月1日(日)~

【販売店】横浜高島屋店、あべのハルカス近鉄本店

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

【好評発売中】ザ・マスター人気焼菓子3種の詰め合わせギフト

バターオレンジケーキザ・マスターシーズナルエディションturquoise blue

合わせて、現在好評発売中の「ザ・マスターシーズナルエディションturquoise blue」も必見でございます。この時期にぴったりの爽やかな色合いでご用意した限定パッケージに、ザ・マスターの人気焼菓子3種を詰め合わせたギフトにぴったりの一品。定番人気の「バターフィナンシェ」と、メープルの甘みとラムレーズンの酸味がきいた深みのある「ラムレーズンバタークッキー」、そしてコクとうまみが贅沢な「ラムレーンバターケーキ」のそれぞれの美味しさをご堪能ください。

◆商品概要

【商品名】ザ・マスターシーズナルエディションturquoise blue

【価 格】 6個入 2,268円(税込)

【内 容】バターフィナンシェ 2個

ラムレーズンバタークッキー 2個

ラムレーズンバターケーキ 2個

【販売店】横浜高島屋店、あべのハルカス近鉄本店

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

◆ブランドコンセプト

“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”

世界を股にかけるご主人様が世界中で出会った

様々な風味のバターを厳選し、丁寧に、贅沢に、

バター菓子に仕立て上げました。

ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、

ぜひお楽しみくださいませ。

◆店舗情報

ザ・マスターbyバターバトラー 横浜高島屋店

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号

横浜高島屋地下1階 Foodies’Port2

TEL:045-548-8232

営業時間:10:00~21:00

ザ・マスターbyバターバトラー あべのハルカス近鉄本店

〒545-8545

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 タワー館地1階

TEL:06-6625-2113

営業時間:10:00~20:30

※営業時間・休みは館に準ずる

◆公式サイト

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/themaster

Instagram:https://www.instagram.com/themaster_official_/

X(旧Twitter):https://x.com/THEMASTER_byBB

Facebook:https://www.facebook.com/THEMASTERbyBB

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ