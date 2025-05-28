¥Éー¥â¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Domo Caravan 2025Âè7ÃÆ¤òÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ
AI¤òÅëºÜ¤·¤¿Á´¼Ò¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDomo¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§ÀîºêÍ§ÏÂ¡¢°Ê²¼¥Éー¥â¡Ë¤Ï¡¢Domo Caravan¤ÈÂê¤·¤Æ2024Ç¯¤è¤ê³ÆÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Çー¥¿³èÍÑ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ¡Ö¥Çー¥¿¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¡Ø°Õ¼±¡Ù¥Çー¥¿¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡ØÁÈ¿¥¡Ù¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀè¿Ê´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤ËÅÐÃÅ¼Ô¤È»²²Ã¼Ô¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡ØJazz Night¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥º¤ÎÄ´¤Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè7ÃÆDomo Caravan¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¼«Í³²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËDXÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥Ñ¥ïー¥µ¥×¥é¥¤¤Î¾¾ËÜ ·û¼£»á¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò»Ù¤¨¤ëÅìµÞ¥Ñ¥ïー¥µ¥×¥é¥¤¤ÎDXÀïÎ¬～¥Çー¥¿¡ßAI³èÍÑ¡¢Ä©Àï¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆAI³èÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤ê¼èÄùÌò¤Î²ÃÆ£ Í»á¤ÈDXÃ´Åö¤Î½ÅÅÄ ÍµÂÀÏº»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡Ö¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Î¼ÂÁ©¤Ø¡¢ÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤¹¸°¤È¤Ï～¿ä¿Ê¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡¢·Ð±Ä¡ß¸½¾ì¤ÎÊâ¤ß¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤ÎÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ö¶ÈÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎßÀºê »Ê»á¤¬¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê»þÂå¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥óÀïÎ¬¤Î¼ÂÁ© ～ ¾ð¥·¥¹ÉôÌç¤Î¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬Æ³¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦ ～¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤¬¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î´ú¿¶¤êÌò¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¥êー¥É¤·¡¢¸½¾ì¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Îµ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Domo CaravanÅìµþ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Çー¥¿¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¡Ö°Õ¼±¡×¥Çー¥¿¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡ÖÁÈ¿¥¡×
Æü»þ¡§ 2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë15:30 - 19:00
²ñ¾ì¡§LIFORK¸¶½É RENTAL LOUNGE¡ÊWITH HARAJUKU¡¡3F¡Ë
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§·Ð±ÄÁØ¡¢DX¿ä¿ÊÉôÌç¡¢·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¡¢DX¿ä¿Ê¥êー¥Àー
¼çºÅ¡§¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò
ÅÐÏ¿¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.domo.com/jp/company/events/domo-caravan-tokyo-250603
###
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¤¿Á´¼Ò¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDomo¡×¤ò´ë¶È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Domo¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¡¦²Ä»ë²½¡¦¼«Æ°²½¡¦¶¦Í²½¡¢¤½¤·¤ÆËä¤á¹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óºîÀ®¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¤â¤·¤¯¤Ï¿·µ¬¥Çー¥¿´Ä¶¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»¶ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£Domo¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥µー¥Ó¥¹Domo.AI(https://www.domo.com/jp/ai)¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤ÄÅª³Î¤ËÊ£»¨¤Ê¥Çー¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Æ¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Domo¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¡¦¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢DXÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÁ´¼Ò¤ËÅ¸³«¤·´ë¶ÈÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌò¿¦¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Éー¥â¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎDX²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Î³èÆ°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëDX¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¿Íºà¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Éー¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢DX¤Î¿ä¿Ê¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Î¼Â¸½¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢¥Çー¥¿¿Íºà¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¿¦Ì³¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ï¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¡Ö»ö¶ÈÉôÌç¡×¡ÖITÉôÌç¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¡¢»°¼Ô¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤òÇ¤Ì¿¤·¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁá¤¯DX¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.domo.com/jp/campaign/data-ambassador
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.domo.com/jp
X ¡§https://twitter.com/domojapan
Facebook¡§https://www.facebook.com/DomoJapan/
Domo¤ÏDomo, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾Åù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£