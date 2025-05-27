ダミアーニ 全国の直営店にてブライダルフェア“Say Yes With Damiani” を開催

写真拡大 (全3枚)

ダミアーニ・ジャパン株式会社

ボッチョーロ

イタリアのジュエリーメゾン“ダミアーニ”は、2025年6月1日(日) から 6月30日(月) まで、ダミアーニ 銀座タワー、ダミアーニ ブティック大阪をはじめ全国の直営店にて、ダミアーニ ブライダルフェア “Say Yes With Damiani” を開催します。



永遠の約束にふさわしい最高級のダイヤモンドを厳選し、創業以来受け継がれてきた芸術的なデザインのダミアーニのブライダルリングコレクションは、熟練のジュエリー職人たちが手がけるエンゲージメントリングの数々と、モダンかつ斬新で幅広いデザインバリエーションのマリッジリングが揃います。



幸せなお二人にぴったりな世界でひとつだけのエンゲージメントリングと、 永遠の約束を誓うマリッジリングに出会えるでしょう。この特別な機会にぜひご来店ください。



ミヌー

ベル エポック

【ダミアーニ ブライダルフェア “Say Yes With Damiani”】


期間：2025年6月1日(日) ～ 6月30日(月)


対象店舗：ダミアーニ 銀座タワー、ダミアーニ ブティック大阪をはじめ全国の直営店



■ ダミアーニ オフィシャル WEB サイト


https://www.damiani.com/jp


■ ダミアーニ 公式 YouTube


https://www.youtube.com/@DamianiOfficial


■ ダミアーニ オフィシャル Instagram


https://www.instagram.com/damianiofficial/


■ ダミアーニ オフィシャル Facebook


https://www.facebook.com/damianiofficial/


■ ダミアーニ LINE 公式アカウント


https://lin.ee/FdrG5pK


■ お客様お問い合わせ先 ダミアーニ 銀座タワー 03-5537-3336