モノづくりを加速！瑞起ときびだんごが戦略的業務提携

株式会社瑞起

株式会社瑞起(本社:神奈川県横浜市西区みなとみらい4‐4‐2、代表取締役:呉 成浩、以下「瑞起」)は、きびだんご株式会社(本社:東京都新宿区上落合3-8-25、代表取締役:松崎 良太、以下「きびだんご」)と、クラウドファンディングを活用したモノづくりを積極的に推進することを目的に、戦略的業務提携を締結したことを発表いたします。

これまで、きびだんごが運営するクラウドファンディングプラットフォーム「Kibidango」を通じ、両社は数々のプロジェクトを展開し、大きな成功を収めてきました。その支援総額は約9億円に達しようとしております。特に「X68000 Z」プロジェクトでは、数多くのメディアにも取り上げられるなど、大きな話題にもなりました。

本提携により、両社の連携をさらに強化し、クラウドファンディングを活用した革新的なモノづくりを加速させることを目指します。

<提携の背景・目的>

瑞起は、2020年以降からBtoCの分野においては瑞起ならではのテクノロジーで「ゲーム文化」にフォーカスした製品展開を行ってきました。更に2025年からは、事業の領域をテクノロジーで「ゲーム文化」を支えるに加え、人々の「ライフスタイル」も支えられるように事業領域を広げ、「テクノロジーで夢ある世界を」という新たなスローガンのもと、さらなる事業展開を進めてまいります。その一環として、クラウドファンディングの活用をさらに加速し、支援者と共に新たな価値を創造する仕組みを構築していきます。

近年、クラウドファンディングを活用したモノづくりは急速に拡大し、従来の製品開発の枠を超えた新たな市場を生み出しています。企業やクリエイターが革新的なアイデアを形にし、多くの支援者と直接つながることができるクラウドファンディングは、従来の製造・販売プロセスと異なり、ユーザーのニーズをリアルタイムで反映できるメリットを持っています。

きびだんごは、クラウドファンディングプラットフォーム「Kibidango」を通じ、クリエイターや企業が資金調達を行いながら、支援者との関係を深める支援を続けてきました。一方で、クラウドファンディングは「資金調達」にとどまるケースが多く、製品開発や量産に進む際のハードルが高いことが課題となっていました。

瑞起は、高度な技術力と量産開発能力を持ち、製造においては独自で数百社のサプライチェーンネットワークを構築しており、試作から量産、流通までを一貫してサポートできる体制を有しています。これまで、きびだんごと瑞起は「X68000 Z」などのプロジェクトで成功を収め、そのほかのプロジェクトの総支援額は約9億円に達するなど、クラウドファンディングの可能性を広げてきました。

今回の提携により、クラウドファンディングは「資金調達」だけでなく、「製品開発」や「量産」までをワンストップで実現できる仕組みへと進化させる狙いがあります。さらに、きびだんごが「Kickstarter」や「Indiegogo」などの海外同業者とのプラットフォームを活用することで、国内外の市場でクラウドファンディングの枠を超えた新たなビジネスモデルを確立し、世界の支援者と共に革新的なモノづくりを推進し、より多くのクリエイターや企業がアイデアを形にできる環境を整えてまいります。

<今後の展望>

■革新的なプロジェクトの創出

クリエイターや企業が独自のアイデアを具現化できるよう、両社の専門知識を活かし、開発支援や市場分析を実施。これまで以上に魅力的な製品やサービスが誕生することを目指します。

■製品開発・技術支援の強化

瑞起の高度な技術力を活用し、試作・製造プロセスの効率化を図るとともに、より高品質な製品を提供。クラウドファンディングを通じて、多くの支援者に届く製品を実現していきます。

■サプライチェーン構築と商品開拓・販売協力

瑞起は、技術力だけでなく、モノづくりの量産に長けたサプライチェーンの構築にも強みを持っています。本提携により、両社はこれまでの知見を活かし、クラウドファンディングを通じた新たな商品開拓と販売の強化を図ります。これにより、支援者に届く商品の幅を広げ、よりスムーズな製造・流通の仕組みを確立することを目指します。

■クラウドファンディングの可能性拡大

きびだんごの運営するクラウドファンディングプラットフォーム「Kibidango」の活用をさらに進め、支援者とのコミュニケーション強化やプロジェクトの透明性向上を図ります。さらに、主に資金調達を目的としていたこれまでのクラウドファンディングから、本提携により、瑞起の高度な技術力と量産開発能力を活用することで、資金調達から開発、量産までをワンストップで実現できるクラウドファンディングプラットフォームとなります。これにより、クリエイターや企業がよりスムーズに製品化を進めることができ、クラウドファンディングの可能性を大きく広げていきます。

■グローバル展開の推進

日本国内のみならず、海外市場への進出も視野に入れ、クラウドファンディングを活用したモノづくりをグローバルに展開。きびだんごは、国内クラウドファンディングプラットローム「Kibidango」の運営に加え、「Kickstarter」や「Indiegogo」などの海外クラウドファンディングプラットフォームの活用も視野に入れています。これにより、国内外のクリエイターがグローバル市場へ挑戦できる環境を整え、より幅広い支援者とのつながりを強化します。グローバルなネットワークを活かし、世界中の支援者と共に革新的なプロジェクトを成功へと導きます。

この提携を通じて、両社はモノづくりの新たな価値を創造し、多くの人々に革新的な製品を届けるために取り組んでまいります。

<会社概要>

会社名:株式会社瑞起

代表者:呉 成浩

所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい4‐4‐2 横浜ブルーアベニュー5階

事業内容:電子機器、組込開発、ソフトウェア開発、製造・販売

会社名:きびだんご株式会社

代表者:松崎 良太

所在地:東京都新宿区上落合3-8-25 FLAMP 1304

事業内容:クラウドファンディング型EC事業

