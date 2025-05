HCLTech、2025 Gartner パブリッククラウドITトランスフォーメーションサービス部門のVoice of the CustomerレポートにおいてCustomers’ Choiceに選出

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルなテクノロジー企業であるHCLTechは、Gartner, Inc.(以下、ガートナー)の2025 Gartner(R) パブリッククラウドITトランスフォーメーションサービス部門のVoice of the Customer レポートにおいて、Customers’ Choiceに選出されました。

本レポートで、HCLTechは5点満点中4.9点の評価を獲得しました。この評価は、2024年11月30日までの18カ月にわたり収集された本調査で、最多の件数となる90件のレビューに基づいています。さらに、レビューを投稿した顧客の96%が、HCLTechを他社に推薦したいと回答しています。

HCLTechの最高技術責任者(CTO)兼エコシステムズ部門責任者であるVijay Gunturは、次のように述べています。「HCLTechは、このたびの評価を通じて、お客様からの信頼をさらに強化し、お客様第一の変革を実現するソリューションの提供と、拡張性に優れた未来志向のクラウド環境の推進に向けた取り組みを一層加速できると考えています。当社のCloudSMARTフレームワークと産業化された多様なサービス群の組み合わせにより、企業はパブリッククラウドインフラへの迅速な移行、近代化、イノベーションの推進が可能となります。さらに、生成AIをはじめとする最先端テクノロジーの潜在力を最大限に引き出す基盤を提供します」

「Voice of the Customer」は、Gartner(R) Peer Insights(TM)に寄せられたレビューをもとに、IT意思決定者向けのインサイトとしてまとめた文書です。この集約されたピア(同業者)よる視点は、個々の詳細なレビューとともに、Gartner(R)の専門家によるリサーチを補完するものであり、ソリューションの導入と運用における直接的な経験に基づいているため、顧客の購買プロセスにおいて重要な役割を果たすことができます。

さらにHCLTechは、2024 Gartner(R) パブリッククラウドITトランスフォーメーションサービス部門のMagic Quadrant(TM)のでリーダー(https://www.hcltech.com/newsfeed/hcltech-recognized-leader-2024-gartnerr-magic-quadranttm-public-cloud-it-transformation)の1社として位置づけられました。

HCLTechのパブリッククラウドITトランスフォーメーションサービスについての詳細とピアレビューについては、こちら(https://www.hcltech.com/analyst-reports/hcltech-recognized-as-customers-choice-in-2025-gartner-peer-insights-for-public-cloud-it-transformation-services)をご確認ください。

