法人向け生成AIリスキリングサービス SHIFT AI for Biz【Difyコース】2025年5月29日より提供開始

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げAIのビジネス活用を学べる利用者数No.1※のAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下 当社 ）は、法人向け新サービス「Difyコース」を2025年5月29日より提供開始します。

本コースは、Difyの機能と活用方法を理解し、ノーコード／ローコードでのAIアプリ構築による業務効率化や新規サービス開発の手法を学ぶコースになります。

■背景・概要

AI技術の進化により、専門知識がなくても業務アプリを迅速に開発できる時代となりました。特にDifyは、ノーコード・ローコードでAIチャットボットや業務支援ツールを構築できる革新的なプラットフォームです。本コースでは、Difyの基礎から応用までを体系的に学び、業務の自動化・省力化、新規サービス開発に役立てるための実践力を養成します。

■本講座の主な特徴

ノーコードAIツール「Dify」の活用に特化した実践型カリキュラム

業務自動化・省力化・新規サービス開発に直結するスキルを、短期間で効率的に習得します。

■想定受講者

■提供形態

- ノーコード／ローコードによるAI開発スキルの習得プログラミング不要で、Difyを用いた業務支援ツールやチャットボット開発を体験しながら学びます。- 現場で使える実践重視の演習テンプレート・プロンプト例を活用し、実際の業務課題に即したアプリケーションを構築する力を養成します。- 初学者にもやさしい柔軟な学習設計 eラーニング形式で、自分のペースでステップアップ可能。テンプレートや事例集も豊富に提供します。- DXやITの基礎を学びたい新入社員- 生成AI活用やDX推進に必要なスキルを身につけたい方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。受講者は自分のペースで学習を進められ、試験対策に必要な知識を効率的に習得できます。

■お申込み方法

ただいま生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。以下のリンクよりご予約ください。以下のリンクよりご予約ください。

https://meetings.hubspot.com/tnakagawa

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というビジョンのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※のコミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は1万6,000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする



【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

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フォロワー数 12.3万人 (2025年5月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180





