マルチチャネルフォーム「Ask One」が「SALES GO ISM」と連携開始

クリエイティブサーベイ株式会社

「顧客の声を機会に変える」をミッションに、あらゆる顧客接点で営業機会を逃さないマルチチャネルフォーム「Ask One」を提供するクリエイティブサーベイ株式会社(以下クリエイティブサーベイ)は、SALES GO株式会社が提供する国産SFA「SALES GO ISM」と連携開始したことを発表します。

今回の連携により、オフライン・オンライン問わず、営業活動のあらゆる接点で得られる情報をリアルタイムでSALES GO ISM に連携・自動登録することが可能になり、営業プロセスの効率化と営業品質の向上を実現します。

◼︎提供背景

クリエイティブサーベイは、あらゆる顧客接点の入力インターフェースを統合することで、営業機会を逃すことなく商談化率・受注率・契約継続率の向上を実現できるマルチチャネルフォーム「Ask One」を提供しています。

SALES GO ISMは、営業管理に必要な機能を厳選し、業界最安値で提供する国産営業管理システム(SFA)です。営業の現場目線で設計された機能群により、営業活動に必要な情報を見える化し営業の属人化を防ぎます。

このたびのSALES GO ISMとAsk Oneの連携により、Ask Oneで作成したフォームに入力された情報をリアルタイムでSALES GO ISMに連携することが可能になります。また、連携時にはSALES GO ISMに搭載される約70万社の企業DBから、売上規模、従業員数規模、マーケティングラベルなど様々な企業情報が自動で穴埋めされます。オンライン・オフライン問わず、顧客との接点情報が手間なくSALES GO ISMに蓄積され、営業プロセスの効率化と営業品質の向上を実現します。

◼︎ユースケース

・オフライン接点の即時データ化と網羅的な顧客データベースの構築

展示会などのオフラインの場で受け取った名刺をAsk Oneのフォームで読み取ると、名刺情報が即座にテキスト化され、SALES GO ISMに自動登録されます。登録時には既存の顧客情報との照合が行われ、すでに顧客情報があれば更新、新規の場合はリードとして新たに登録されるため、入力ミスや情報の抜け漏れを防ぎつつ、正確な顧客管理を実現します。さらに、Ask Oneのフォームでヒアリングした内容もあわせてSALES GO ISMに記録できるため、より網羅的で質の高い顧客データベースの構築につながります。

・Webフォーム経由の問い合わせをリアルタイムで営業資産化

Webサイト上の問い合わせフォームや、イベント参加申込用のエントリーフォームをAsk Oneで作成し、SALES GO ISMと連携させることで、オンライン上で獲得したリード情報もリアルタイムでSALES GO ISMに自動登録されます。これにより、新規リードを既存の顧客情報と統合された状態で即座に把握でき、初回対応のスピードを高めるとともに、適切なタイミングでのアプローチを可能にします。

・商談前ヒアリングによる提案精度の向上

商談前に送付するヒアリングシートをAsk Oneで作成すると、顧客の課題や要望、期待値などの回答を、SALES GO ISMの活動履歴に自動で反映することができます。これにより、営業担当者は顧客一人ひとりに合わせた提案やアプローチがしやすくなり、提案精度の向上につながります。

■SALES GO社における活用事例

SALES GO株式会社では、自社の営業活動においてもAsk Oneを導入・SALES GO ISM連携を活用し、展示会でのリード獲得からフォローアップまでのプロセスを効率化しています。

展示会では、来場者から受け取った名刺をAsk Oneのフォームで読み込み、SALES GO ISMに即時に連携。さらに、現場でヒアリングした導入済みのSFAや従業員数などの内容も活動履歴として記録されます。これにより、展示会後のフォローアップでは、蓄積された情報をもとに来場者ごとに最適化された提案やアプローチを行うことができ、提案の質と対応スピードの向上につながっています。

本サービスの活用については、下記のサービスに関するお問い合わせ先に個別にお問い合わせください。

(以上)

■SALES GO株式会社 会社概要

所在地:東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 2F

代表者:代表取締役社長 内山 雄輝

事業内容:1,000社2,000商材の営業支援実績を背景に、先進7カ国最下位の日本の営業生産性を上げたいという熱い思いで設立。 国産SFA(顧客・営業管理システム)の開発・提供を中心に、営業戦略設計・インサイドセールス支援など、「売れる仕組みを作る」事業を展開しています。

コーポレートサイトURL:https://salesgo.co.jp/

SALES GO ISMサービスサイトURL:https://salesgo.co.jp/sales-go-ism

■あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

Ask Oneは、“あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない”をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点における入力インターフェースを統合するマルチチャネルフォームです。

当社が培ってきた誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず商談化率・受注率・契約継続率を向上します。

・Ask Oneサービスサイト:https://jp.creativesurvey.com/ask-one/

■クリエイティブサーベイ株式会社 会社概要

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

代表者:代表取締役 石野 真吾

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、

顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL:https://jp.creativesurvey.com/