東京ミルクチーズ工場、リブランドで魅せる15年目の進化。『ミルクとチーズを、もっと自由に。』

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、

厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】のリブランドを実施することをお知らせいたします。

■リブランドトピックス

東京ミルクチーズ工場2025リブランド

1.『クッキー』パッケージリニューアル

オープン当初から愛されてきた看板商品のパッケージが新しく生まれ変わります。

2.新店舗『高輪ゲートウェイ店』オープン

ブランドのフラッグシップ店舗として、9月12日に「高輪ゲートウェイ店」がオープン予定です。

3.既存店舗の改装・リニューアル

より魅力的に、一部既存店舗を改装予定。リニューアルした空間で心地よいひとときをお届けします。

4.新商品発売!

ミルクとチーズにこだわった、心躍る新作スイーツが登場予定!どうぞお楽しみに。

5.制服デザインリニューアル

スタッフの制服を一新し、新たな装いでお客様をお迎えいたします。

6月1日(日)よりリブランド第一弾として、

ブランド立ち上げから多くのお客様に愛され続ける定番商品が、パッケージを新たにして登場します。

・不動の人気NO.1 「ソルト&カマンベールクッキー」

・チーズ愛好者に支持され続ける「蜂蜜&ゴルゴンゾーラ」

新しいパッケージで、さらに魅力的に生まれ変わった人気商品に、ぜひご期待ください。

■リブランドに込めた想い

東京ミルクチーズ工場「ミルクとチーズを、もっと自由に。」

東京ミルクチーズ工場は、今年で15年目を迎えます。

これまで「懐かしくて、新しい。」をテーマに、どこかほっとする味わいと、ちょっぴり驚きのあるスイーツをお届けして参りました。

15年という節目を迎える今、

この味を好きになって下さった全ての方に、感謝の気持ちをお伝えしたい。そしてこれからも進化を止めることなく、もっと自由に、もっとおいしく、ミルクとチーズが生み出すお菓子の魅力を広げていきたい。その想いを込めて、ブランドをリニューアルすることにいたしました。

これからのテーマは「ミルクとチーズを、もっと自由に。」

素材の組み合わせ、食感、味わい、デザイン──。

ミルクとチーズの可能性をもっと信じて、枠にとらわれない発想で、心躍るスイーツ体験をお届けして参ります。

これまでも、これからも。皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続けられますように。

厳選した「ミルク」×良質な「チーズ」

2つの素材が生み出す味わいにこだわり続け、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりを、これからも追求して参ります。

■パッケージへのこだわり

ソルト&カマンベールクッキー蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー

パッケージの色味や質感にも、東京ミルクチーズ工場ならではのこだわりを込めております。

これまでクッキーのパッケージとして使用してきた『段ボール素材』は、長年親しまれる中で、個性を印象付ける要素のひとつになってきました。今回のパッケージリニューアルに際しても、その個性を大切に受け継ぎながら、さらに洗練されたデザインへ進化させることにいたしました。

看板商品である「ソルト&カマンベールクッキー」と「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」には、それぞれミルクとチーズを象徴する色合いを採用。

ミルクのクリーミーさやチーズの深みを意識した色合いに仕上げております。

それぞれオリジナルの原紙を製作し、手に取った瞬間に感じられる印象にも工夫を凝らしました。

ミルクのフレッシュな印象は色の明るさや発色で、

チーズの持つコクや奥行きは、あえて加えた微細な素材感によって表現。

単なる色彩ではなく、味わいの世界観を視覚的にも感じていただけるよう、一つ一つの要素に意味を持たせました。目にした瞬間から、東京ミルクチーズ工場のスイーツ体験が始まる──

そんな想いを込めたデザインです。

さらに、環境への配慮として、古紙配合比率を高め、バージンパルプの使用割合を抑えることで森林資源の保全に貢献。加えて、6月に発売される季節限定商品では水性フレキソ印刷を採用することにより、CO2排出量の削減にも寄与しています。

■定番人気商品のご紹介

ソルト&カマンベールクッキー

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ(※)をサンドしたクッキーです。

(チーズ中カマンベール73%以上使用)

※チョコレートコーチングを使用

9 枚入 1,296 円 (税込)

18 枚入 2,592 円 (税込)

蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー

スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。

(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用)

9 枚入 1,296 円 (税込)

クッキー詰合せ

定番人気の「ソルト&カマンベールクッキー」と「蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー」、2種類のクッキーが両方味わえる詰合せです。

18枚入 2,592 円 (税込)

ミルクチーズケーキ ≪冷凍商品≫

フランス産クリームチーズ&北海道産クリームチーズと北海道産生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。

紙缶箱:2,052円(税込)

発泡箱:2,376円(税込)

※箱によりお持ち歩き時間が異なります

※店舗により取扱商品が異なります

■キャンペーンのご案内

おかげさまで15年。リブランド記念キャンペーン

リブランドを記念し、Wポイントキャンペーンを実施いたします。期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。

40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。

この機会にどうぞご利用くださいませ。

■実施期間:6月1日(日)~6月30日(月)

■ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

◆店舗情報

https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

◆公式サイト

ホームページ :https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

(※6月1日より一部ページをリニューアル予定)

Instagram :https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X(旧Twitter):https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook :https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスタ―メープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ