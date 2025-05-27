ポプラ社の人気小説電子書籍が３０％OFF！「ポプラ文庫ピュアフルフェア」開催中！
株式会社ポプラ社
子爵令嬢エリーゼの婚約 ～幼馴染で婚約者の英雄様に捨てられたので商人になります～
余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話
株式会社ポプラ社は、電子書籍の価格施策「ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフルフェアを開催いたします。
『子爵令嬢エリーゼの婚約』や『余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話』などの人気作品196点を、期間限定で30％OFFの価格でご提供する割引セールです。
【開催期間】
2025年５月23日（金）～６月５日（木）
【価格】
希望配信価格より30％OFF
【実施電子書籍ストア】
Ａｐｐｌｅ Ｂｏｏｋｓ
Ａｍｅｂａマンガ
ｅｂｏｏｋｊａｐａｎ
ａｕブックパス
紀伊國屋書店ｋｉｎｏｐｐｙ
Ｋｉｎｄｌｅ
ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙブックス
ＣＯＣＯＲＯ ＢＯＯＫＳ
ＤＭＭ.ｃｏｍ
ｄブック
ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ
ブックライブ
ｈｏｎｔｏ
Ｕ-ＮＥＸＴ
楽天Ｋｏｂｏ
Ｒｅａｄｅｒ Ｓｔｏｒｅ
（敬称略）
【対象コンテンツを一部紹介】
子爵令嬢エリーゼの婚約 ～幼馴染で婚約者の英雄様に捨てられたので商人になります～
著／唐澤 和希
最愛の幼馴染に婚約破棄されました。令嬢にして商人のエリーゼと戦の英雄であるアルベルトの、すれ違いから始まる西洋ロマンス！
余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話
著／森田 碧
僕たちの、切なくて儚い『期限付きの恋』が始まった。儚い美しさを感じる究極の純愛小説。
2024年 Netflix映画化作品！