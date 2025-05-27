ポプラ社の人気小説電子書籍が３０％OFF！「ポプラ文庫ピュアフルフェア」開催中！

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株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、電子書籍の価格施策「ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフルフェアを開催いたします。


『子爵令嬢エリーゼの婚約』や『余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話』などの人気作品196点を、期間限定で30％OFFの価格でご提供する割引セールです。




【開催期間】


2025年５月23日（金）～６月５日（木）



【価格】


希望配信価格より30％OFF



【実施電子書籍ストア】


Ａｐｐｌｅ Ｂｏｏｋｓ


Ａｍｅｂａマンガ


ｅｂｏｏｋｊａｐａｎ


ａｕブックパス


紀伊國屋書店ｋｉｎｏｐｐｙ


Ｋｉｎｄｌｅ


ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙブックス


ＣＯＣＯＲＯ ＢＯＯＫＳ


ＤＭＭ.ｃｏｍ


ｄブック


ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ


ブックライブ


ｈｏｎｔｏ


Ｕ-ＮＥＸＴ


楽天Ｋｏｂｏ


Ｒｅａｄｅｒ Ｓｔｏｒｅ


（敬称略）




【対象コンテンツを一部紹介】



子爵令嬢エリーゼの婚約 ～幼馴染で婚約者の英雄様に捨てられたので商人になります～

著／唐澤　和希



最愛の幼馴染に婚約破棄されました。令嬢にして商人のエリーゼと戦の英雄であるアルベルトの、すれ違いから始まる西洋ロマンス！







余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話

著／森田　碧



僕たちの、切なくて儚い『期限付きの恋』が始まった。儚い美しさを感じる究極の純愛小説。


2024年 Netflix映画化作品！