ウエスタンデジタル、NAS、クリエイティブプロフェッショナル、コンテンツクリエイター向けの製品で大容量化を実現

ウエスタンデジタル合同会社

ウエスタンデジタル(NASDAQ: WDC)は本日、データ主導の需要に応えるため、より大容量のストレージソリューションを発表しました。今日のAI、動画、分析、VR、写真、メディア・エンターテインメント(M&E)分野での技術進歩により、大容量データストレージの需要が急速に拡大しています。また制作、分析、編集、コラボレーション、アーカイブなどすべてのプロフェッショナルなワークフローにおいてより一層の容量、パフォーマンス、柔軟性が求められています。

クリエイティブワークフロー向けのHDD容量とパフォーマンス

ウエスタンデジタルは、プロフェッショナル製品のラインナップ全体において大容量化を進めます。これらのソリューションは、エンタープライズグレードのUltrastar(R) 7200 RPM HDDを搭載することで、より高いパフォーマンス、信頼性、そして高速な読み出し/書き込み速度を実現します。

- 208TB* G-RAID(R) SHUTTLE 8(米国希望小売価格8,199.99ドル)持ち運び可能な8ベイハードウェアRAIDソリューションとして、ロケーション現場やスタジオ内でも、大容量ストレージとシームレスなバックアップ統合に対応します。多様なRAID構成(0、1、5、6、10、50、60)をサポートしつつ、デフォルト設定のRAID 5にて最大1,700MB/秒の読み出し速度と1,500MB/秒の書き込み速度という圧倒的な転送速度を実現しており、高負荷なワークフロー向けにパワー、柔軟性、効率性を兼ね備えています。取り外し可能なエンタープライズグレードのHDDを8台搭載し、最大5台までの追加デバイスをデイジーチェーン接続できるため、最大限の接続性と効率性を発揮します。- 104TB G-RAID SHUTTLE 4(米国希望小売価格4,499.99ドル)コンパクトで持ち運び可能な4ベイハードウェアRAIDソリューションとして、リアルタイムのビデオ編集と超高速データアクセスに対応し、マルチストリームの4K、8K、VRのワークフローにも対応しています。本製品は、最適なパフォーマンスと冗長性を発揮できるよう、RAID 5が出荷時の設定となっていますが、RAID 0、1、10の多様な設定もサポートしており、高負荷なクリエイティブワークフローに最適なソリューションです。最大5台の追加デバイスをデイジーチェーン接続でき、取り外し可能なエンタープライズクラスのHDDを4台搭載しています。- 52TB G-RAID PROJECT 2(米国希望小売価格1,699.99ドル)エンタープライズグレードのUltrastar(R) HDDを2台搭載した高性能ストレージで、高速データアクセスと安定した転送速度に対応します。最適なパフォーマンスを発揮できるようRAID 0出荷時設定されており、高速なデータ転送が可能です。52TB G-RAID PROJECT 2の2ベイは、Thunderbolt(TM) 3およびUSB-C(TM)(10Gbps)をサポートしており、迅速なデータ転送とデイジーチェーン接続によって複数のデバイスの接続が可能です。- 26TB G-DRIVE(R) PROJECT(米国希望小売価格999.99ドル)Thunderbolt 3およびUSB-C(10Gbps)をサポートする26TB G-DRIVE PROJECTは、重要なプロジェクトデータのバックアップと保護を目的に設計されています。また、SanDisk(R) Professional PRO-BLADE(TM) SSD Magスロットを搭載しており、モジュール型SSDのパフォーマンスにより、デバイス間での高速かつ効率的なファイル共有とシームレスな編集に対応してワークフローを強化します。- 26TB G-DRIVE(米国希望小売価格649.99ドル)USB-C(10Gbps)インターフェイスを搭載し、高信頼性ストレージとして、高速バックアップと効率的なワークフローを実現します。読み出し速度は最大260MB/秒、書き込み速度は最大270MB/秒です。今回26TB容量を展開した本製品は、積み重ね可能なアルマイト加工されたオールアルミニウム製筐体で、制作機材に取り付けるためのアンカーポイント、DITカート、そしてマウンティングプレートが備わっています。

NAS HDD分野でのリーダーシップを拡大

今回の26TB WD Red(R) Pro HDD(https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-red-pro-sata-hdd?sku=WD260KFGX)(米国希望小売価格569.99ドル)の発表は、NAS環境におけるストレージ需要の増大に対応するもので、パフォーマンス、拡張性、信頼性を強化し、マルチベイのRAIDに最適化されたシステムで高負荷のワークロードに対応します。この新製品はストレージ容量を大幅に増加させ、企業とクリエイティブプロフェッショナル向けに拡張性と耐久性を備えたソリューションを提供します。年間最大550TBのワークロードに対応し、250万時間という圧倒的なMTBFを誇る本製品は、24時間365日稼働のマルチユーザー環境向けに設計されており、クリエイティブワークフローからエンタープライズレベルのNASシステムまで、あらゆる環境を幅広くサポートします。26TB WD Red Pro HDDは、OptiNAND(TM)テクノロジーを搭載することで、データの追跡と効率性を向上させており、データストレージの可能性を再定義します。

ウエスタンデジタルのプロダクトマネジメントディレクターの二ティン・カチワハ (Nithin Kachhwaha )は次のように述べています。「ウエスタンデジタルは、4Kや8Kのビデオ制作からAI分析、重要なワークロードのストレージまで、クリエイターやプロフェッショナルのストレージ需要の増加に対応できるよう、ストレージの可能性を常に問い直しています。今後さらにデータ主導が進む社会で、一般消費者や企業が一歩先に前進できるよう、当社は26TBベースのプロフェッショナル製品のラインナップとWD Red Pro HDDの拡張を通じ、必要な容量と信頼性を提供していきます。また革新的なストレージソリューションの提供を通じ、私たちは創造性の向上とデジタルトランスフォーメーションの推進を目指しており、これらのソリューションは、こうした継続的なコミットメントの裏付けとなるものです。」

ウエスタンデジタルについて

ウエスタンデジタルは、データを必要とするシステムと人をサポートします。大容量、高品質、低TCOを一貫して提供することで、ウエスタンデジタルは、世界中のハイパースケールクラウドプロバイダー、エンタープライズデータセンター、コンテンツプロフェッショナルおよび一般の消費者から信頼されています。その価値観の中核として、同社は気候変動対策が急務であると認識しており、今日のデータ需要に応えるだけでなく、より気候変動に配慮した未来に貢献するストレージ技術の設計という使命を担っています。ウエスタンデジタルの詳細については、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/western-digital/posts/?feedView=all%22%20%5Ct%20%22_blank)およびhttps://www.westerndigital.com/ja-jp/をご覧ください。

