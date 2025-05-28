BLUE Sphereを提供する株式会社アイロバ、「Interop25」にエコー電子工業株式会社と共同出展
株式会社アイロバ（代表取締役：小林 直樹、以下「アイロバ」）は、株式会社ナノオプト・メディア（代表取締役：藤原 洋、以下「ナノオプト・メディア」）主催の「Interop Tokyo 2025」にてエコー電子工業株式会社（代表取締役：小林 啓太、以下「エコー電子」）と共同で出展・展示することをお知らせいたします。
■共同出展の背景
現状以上にお客様のニーズに沿ったご提案を可能とするべく、
公共インフラ事業、ソリューション事業、環境事業の3つの領域で事業を展開し、九州から首都圏まで多くのお客様の課題解決の実績を持つエコー電子工業とサイバーセキュリティおよび、ITインフラを展開するアイロバが協力することとなりました。
■ Interop Tokyo 2025概要
・会期：2025年6月11日(水)～6月13日(金)
［展示時間］10:00-18:00(最終日のみ17:00終了)
・会場：幕張メッセ 展示会/展示会場内セミナー（国際展示場 展示ホール2～6）
・小間：5G01
・来場費用：無料
・主催：株式会社ナノオプト・メディア
■来場方法
下記 公式WEBサイトより事前来場登録をお願いします。
https://www.interop.jp/
■ご来場者様特典
ブース内では無料でWEBサイトの簡易セキュリティ診断を行わせて頂きます。
診断を希望するWEBサイトのドメインをブース内で当社担当者までお申し付けください。
また、事前のお申し込みも可能でございます。
詳細は下記をご確認お願いします。
【事前お申込みフォーム】
https://forms.gle/9bjYourrhM8RdBSJ8
■会社概要
社名：エコー電子工業株式会社（URL: https://echo.e-aera.jp/）
所在地： 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター9階
代表者：代表取締役 小林 啓太
設立： 1963年4月
事業内容：電子・情報通信機器の販売、ソフトウェアおよびコンピュータシステムの開発、これらに関する工事・保守・リサイクル
■会社概要
社名：株式会社アイロバ（URL: https://www.irob.co.jp/）
所在地：東京都千代田区麹町一丁目8番1号
代表者：代表取締役 小林 直樹
設立：2016年12月
事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業