堺市内で実証事業を行うスタートアップを全国から募集します
堺市では、市内外のスタートアップ等を対象に、本市における社会課題解決やイノベーション創出に資する新たなビジネスアイデアを以下のとおり募集します。支援対象事業者を選定し、中百舌鳥エリアをはじめとする堺市内で行う実証機会の提供や実証事業にかかる費用の提供などによりスタートアップビジネスの実現を支援します。
１ 募集テーマ
堺産業戦略に基づき、以下のいずれかを満たす実証事業を募集します。
１.堺市の社会課題の解決や市民生活の質の向上に資する取組であること。
２.2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」
に資する取組であること。
【実証テーマの参考】
堺産業戦略ーSakai IMPACT Strategyー
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/oshirase/sakai_impact_strategy.html
２ 対象者
・経営者自らが革新的な事業に挑戦し、社会に新しい価値を提供したり社会に貢献すること
によって事業を成長させることをめざし、堺市内で新たなビジネスアイデア等の実証に取り組む
民間企業等の事業者。
・創業だけではなく、第二創業的ケースも含みます。
・大企業は除きます。
・堺市内に事業拠点を有するか否かは問いません。
※別途、応募資格はS-Cubeホームページ（https://www.s-cube.biz/roundtable）を確認してください。
３ 支援内容
（１）各種サポート
１.市内公共施設、協力企業が有する施設などの実証フィールドの提供
２.実証事業実施に必要な市内民間事業者とのマッチング
３.行政課題の提供（堺市の担当部署の紹介等）
４.実証事業のPR支援 等
（２）補助金の交付
補助率 2分の1以内
補助上限額 100万円
補助対象期間 交付決定日から令和8年3月31日（火）
補助対象経費 施設利用料やプロトタイプ製作費などの実証事業にかかる費用
４ 実証フィールドの例
堺市関連施設（堺市博物館、堺伝匠館、堺市スポーツ施設等）、市内高齢者福祉施設
市内製造関連事業者、臨海部事業者、市内保育施設 等
5 応募方法
令和7年6月30日（月）午後5時までにS-Cubeホームページ内お申込みフォーム（https://www.s-cube.biz/roundtable）に必要事項を入力のうえご応募ください。
６ 令和６年度実績
S-Cubeホームページからご覧いただけます。
https://www.s-cube.biz/roundtable/result
７ 関連イベント
以下の日時、場所にて、実証推進事業を含む堺市のイノベーション創出・スタートアップ支援施策をご案内します。参加申込方法などの詳細は、堺市ホームページにて順次公開予定です。
- WeWork赤坂グリーンクロス
日時：令和7年6月12日（木） ※開催時間調整中
場所：東京都港区赤坂2-4-6 グリーンクロス6F
- Tokyo Innovation Base
日時：令和7年6月13日（金） ※開催時間調整中
場所：東京都千代田区丸の内3-8-3
▶堺市ホームページ
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/sogyo/jisshyo.html
（参考）堺市スタートアップ支援の取組
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/nakamozu-innovation/index.html