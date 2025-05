4・5・6歳のお子さまにオススメ！　「マインクラフト」の未就学児向けおけいこドリルが2冊同時発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、『おけいこドリル マインクラフト ちえ』と『おけいこドリル マインクラフト プログラミング』を2025年5月28日(水)に発売しました。

『おけいこドリル マインクラフト ちえ』『おけいこドリル マインクラフト プログラミング』

『おけいこドリル マインクラフト ひらがな・カタカナ』『おけいこドリル マインクラフト かず・とけい』が大好評発売中の「マインクラフト」の「おけいこドリル」シリーズ。この度、新たに「ちえ」と「プログラミング」の2冊が加わりました。

●知的能力を伸ばす! 『おけいこドリル マインクラフト ちえ』

このドリルでは、「マイクラ」好きのお子さまが楽しくドリルに取り組みながら、洞察力や理解力、分類力など、さまざまな知的能力をバランスよく養うことができます。

小学校に上がってから、すべての学習の基本となる「ちえ(考える力)」を身に着けることができる構成になっています。

監修者: 加藤裕美子(大妻女子大学助教)

●論理的思考力を伸ばす! 『おけいこドリル マインクラフト プログラミング』

このドリルでは、小学校ではじまるプログラミングの授業に備え、入学準備~小学1年生までで身につけておきたいプログラミング的思考力を必要とする問題に楽しく触れることができます。

「マイクラ」のキャラクターたちと図形やパズル、迷路で遊びながらプログラミング的思考力を自然と習得できます。

監修者: 類瀬 健二(筑波大学付属桐が丘特別支援学校)

どちらのドリルも解いたページに貼れるシールや問題に貼るシールなども豊富に盛り込まれており、お子さまが飽きることなく取り組める工夫を凝らしています。

シールだけでなく、表彰状もついており、はじめてのドリルにぴったりです。

●書誌情報

【書名】『おけいこドリル マインクラフト ちえ』

【発売日】2025年05月28日

【価格】1,180円 (本体1,080円+税)

【ISBN】9784046074195

https://yomeruba.com/product/study/gakusan/drill/322410001813.html

【書名】『おけいこドリル マインクラフト プログラミング』

【発売日】2025年05月28日

【価格】1,180円 (本体1,080円+税)

【ISBN】9784046074188

https://yomeruba.com/product/study/gakusan/drill/322410001812.html

●「マインクラフト」の「おけいこドリル」シリーズ

「マインクラフト」の「おけいこドリル」シリーズは、「ひらがな・カタカナ」「かず・とけい」も好評発売中!

小学校入学に向けておすすめのシリーズです。

『おけいこドリル マインクラフト ひらがな・カタカナ』『おけいこドリル マインクラフト かず・とけい』

※本書は執筆時点の情報に基づき、制作しています。

※この本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.

NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

●キャンペーン情報

「KADOKAWA マイクラ本で遊ぼう!フェア 2025スプリング」開催中!

KADOKAWAから発売されている「マインクラフト」書籍を書店で買って、人気の知育玩具やギフト券をゲットしよう!

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-18108.html

●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。

絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳~小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

