R/GAと富士通による「Carbon Cakes」がCreative Review Annual Awardsにて「Creative Use of Data」賞を受賞

R/GA

クリエイティブ・イノベーションカンパニーであるR/GAと富士通株式会社(以下、富士通)が共同で手がけた取り組み「Carbon Cakes(カーボンケーキ)」が、イギリスのデザイン・広告専門誌「Creative Review」が主催する年間クリエイティブアワード「Creative Review Annual Awards」において、「Creative Use of Data」賞を受賞しました。

本キャンペーンは、富士通の空気清浄に関するSocial Digital Twin(TM)技術の認知向上を目的に実施されたもので、大気汚染という目に見えないデータを、誰もが予想しない“ケーキ”というフォーマットで表現することで、視覚的かつ感情に訴える形に落とし込み、データに人間的な側面を与えました。

R/GAのMarta Caseny(Group Creative Director)は以下のように述べています。

「テクノロジーと料理の芸術を融合させたユニークなコラボレーションとして、Carbon Cakesを制作しました。これは、私たちが日々吸い込んでいる汚染物質と同量の成分で作られたケーキのコレクションです。各ケーキは、富士通のSocial Digital Twin(TM)によるシミュレーションで収集されたCO2およびPM2.5の数値を表しており、目に見えないデータを手に取れる形に変換しています。そうすることで、人々が情報を共有し、議論を深め、行動へとつながるきっかけとなることを目指しています。」

また、Laura Bonamici氏(SVP and GlobalHead of Marketing at Fujitsu.)は以下のように述べています。

「私たちチームには明確なビジョンがありました。それは、富士通のサステナビリティへのコミットメントを、予想外でありながら記憶に残る形で具現化することです。R&Dのメンバーと連携し、“ケーキ”というシンプルで意外性のある手法を選ぶことで、力強いメッセージを届けることができました。目的に根ざしたクリエイティビティは、B2Bの領域においても人々を動かし、意味ある変化を生み出せる――そのことを力強く示すものとなりました。」



「Creative Review Annual Awards」概要:

今年で22年目を迎える「Creative Review Annual Awards」は、Advertising, Craft, Creative Effectiveness, Creative Tech, Design, Entertainment and Experience and Most Creativeのカテゴリーを通じて、商業クリエイティビティと優れたデザインを称える国際的なアワードです。

制作協力:

クリエイティブイノベーション:R/GA

イベント制作:Visions and Paradox Ltd

メディア:サニーサイドアップ株式会社

R/GA概要:

R/GAは、アメリカ、ヨーロッパ、南米、アジア太平洋地域に拠点を持つグローバルなクリエイティブ・イノベーションカンパニーです。ブランドや企業がより“人間らしい未来”を定義し、つながり、創造することを支援します。提供サービスは、ブランドデザイン、エクスペリエンスデザイン、リレーションシップおよびコミュニケーションデザイン、メディアプランニングやバイイング、テクノロジーサービス、そして R/GA HealthとR/GA Venturesによる専門分野まで多岐にわたります。R/GAについての詳細は、rga.com(https://rga.com/)をご覧ください。