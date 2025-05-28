【ドライブスルーでお渡し！】6/21(土)「第2回 かわみなみ牛肉大感謝祭」川南町産の宮崎牛を使用した贅沢な肉箱を特価でご用意しました！数量限定となります！お早めにご注文ください！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）は、6月21日(土)に”サンA川南文化ホール駐車場”にて、「かわみなみ牛肉大感謝祭」を開催します！川南町産の宮崎牛を使用した”予約限定の肉箱3種”を受付開始しました！
【日程】2025年6月21日(土)
【受取時間】9:00～12:00/13:00～15:00
【場所】サンA川南文化ホール 駐車場
〒889-1302 宮崎県児湯郡川南町大字平田2386番地3
【予約申込フォーム】https://miyachiku.net/orderthanks/
■川南町産宮崎牛使用
宮崎牛メガ盛りBOX 計1.9kg \14,550▶\10,000
ロースステーキ1枚200g、バラ焼肉300g、肩ロース焼肉300g、ウデまたはモモ焼きしゃぶ300g、ウデまたはモモ焼肉400g、小間切れ400g
[特典]Aコープ商品券500円
宮崎牛贅沢BOX 計1.2kg \9,900▶\7,000
ロースステーキ1枚200g、バラ焼肉300g、ウデまたはモモ焼きしゃぶ300g、ウデまたはモモ焼肉400g
[特典]Aコープ商品券500円
宮崎牛お手軽BOX 計1.1kg \7,650▶\5,000
肩ロース焼肉300g、ウデまたはモモ焼肉400g、小間切れ400g
事前予約特典
・AセットまたはBセットを1つご購入ごとにAコープ商品券500円分をプレゼント！
※Cの「宮崎牛お手軽BOX」に商品券は付きません。
さらに！イベント当日、会場で手続きをすれば全国送料無料！
主催・共催
主催：川南町
共催： JAみやざき尾鈴地区本部
会場引取予約
予約期間：5月22日(木)～6月17日(火)まで
受取時間：9時～12時/13時～15時
支払方法
現金、ミヤチク商品券、宮崎牛・宮崎県産黒牛消費券がご利用になれます。
※「宮崎牛・宮崎県産黒牛消費券」は、有効期限を過ぎるとご利用いただけません。
⚠注意事項
・受付期間内でも、限定数に達し次第、予約を締め切らせていただきます。
・部位の指定はできません。
・当日はドライブスルーでのお渡しとなりますので、係員の指示に従ってください。
・「宮崎牛・宮崎県産黒牛消費券」は、有効期限を過ぎるとご利用いただけません。
・ドメイン指定受信をされている方は「@miyachiku.jp」を受信できるよう設定してください。
◆お問い合わせ
(株)ミヤチク加工販売課
TEL：0120-3819-86（月～土 9:00～17:00）※日・祝日は除く
Mail：contact@miyachiku.jp
お問い合わせフォーム：https://miyachiku.net/contact/
※メールは24時間受け付けておりますが、営業時間内に順次対応いたします。
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
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