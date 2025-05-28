【JAF高知】清流仁淀川に触れよう！「屋形船仁淀川」で利用できるJAFアプリクーポンを配信します！
一般社団法人 日本自動車連盟
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）高知支部（支部長 佐藤誠三）は、「屋形船仁淀川」（高知県高岡郡日高村本村）で利用できるJAFスマートフォンアプリクーポンを、6月1日（日）から配信します。
JAFスマートフォンアプリとは、スマートフォンが会員証になる「デジタル会員証」やJAFロードサービスの「救援要請」機能などが1つになった公式の無料アプリです。その他にも、割引や特典が受けられるJAFアプリクーポンを配信しています。
▼ JAFスマートフォンアプリの詳細・ダウンロードはこちら https://jaf.or.jp/common/app
今回は、「屋形船仁淀川」で使えるJAFスマートフォンアプリクーポンを配信。乗船を割引価格でお楽しみいただけます。
■ 屋形船仁淀川 乗船料 大人10％割引
「奇跡の清流」「仁淀ブルー」と呼ばれる高知県の仁淀川。仁淀川唯一の遊覧観光『屋形船仁淀川』。
日常を離れ、川の流れに身を置く特別な時間・・・。川風を感じてもらいたい。高知市内からも近いので、お気軽にお越しください。是非仁淀ブルーと称される清流仁淀川に触れてみてください。
【優待内容】乗船料 大人10％割引
※通年優待および他の優待・割引などとの併用不可
【優待期間】2025年6月1日（日）～ 2025年7月31日（木）
【利用方法】受付時にJAFアプリクーポンを提示
【対象人数】JAF会員のみ
【所 在 地】高知県高岡郡日高村本村209-1
【問合せ先】0889-24-6988
【営業時間】9：00～17：00（最終便16：00）
【サービス提供】株式会社屋形船仁淀川
▼ 詳細は「JAF高知 ご当地情報」を検索、または下記URLよりご確認ください。
https://jaf.link/44RNz1p