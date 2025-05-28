決済サービス事業者7社の特色・強みが比較できる！オンラインセミナー6/3(火)開催【JADMA主催】
公益社団法人日本通信販売協会（東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階/略称：JADMA）では、決済サービス事業者7社を講師とするオンラインセミナー「どう選ぶ？EC決済サービスの最新事例」を、6月3日（火）に開催いたします。
協会会員は無料、通販事業者に限り非会員の方もご参加いただけるセミナーです。
本セミナーはアーカイブ配信付きで、当日すべての配信をご覧いただけない方も後日視聴いただけます。開催まであと僅か！ぜひこの機会にご参加ください。
セミナーの詳細・お申し込みはこちら :
https://jadma.or.jp/events/ecpay0603
プログラム ※途中休憩含む【Seminar01】14：00～14：20
「「Amazon Pay」のマーケティング効果と最新事例 」
アマゾンジャパン(同) Amazon Payments Japan事業部 ビジネスプロモーション部 部長
山本 泰嗣 氏
【Seminar02】14：20～14：40
「SoftBank連携で集客力UP！SBPS独自の顧客接点創出」
ＳＢペイメントサービス（株）営業推進本部 戦略企画統括部 営業戦略部 推進課 課長
伊藤 真 氏
【Seminar03】14：50～15：10
「セキュリティも決済も！進化するオンライン決済」
ＧＭＯペイメントゲートウェイ（株）イノベーション・パートナーズ本部営業推進部 決済企画課 課長
財津 拓郎 氏
【Seminar04】15：10～15：30
「今後のECトレンドと求められる決済」
ソニーペイメントサービス（株）Network Partnership Unit Network1 Group Manager
志村 哲冠 氏
【Seminar05】15：30～15：50
「EC決済の課題と解決策」
(株)DGフィナンシャルテクノロジー 営業本部 オンラインパートナー推進部マネージャー
森本 将也 氏
【Seminar06】16：00～16：20
「後払い決済「atone」が変える新規獲得の選択肢」
(株)ネットプロテクションズ アライアンス＆パートナーセールスグループ
寺本 睦美 氏
【Seminar07】16：20～16：40
「次世代顧客の獲得に効く！BNPLサービスとは？ 」
(株)Paidy パートナーアライアンス部 パートナースペシャリスト
齊藤 淳哉 氏
セミナー概要
日時：2025年6月3日（火） 14：00～16：40
会場：Zoomによるオンライン配信
参加費：無料
対象：JADMA会員、通販事業者（一般）
※登壇企業と同業他社の方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
申込締切：2025年6月2日（月）10：00
セミナーの詳細・お申し込みはこちら :
https://jadma.or.jp/events/ecpay0603
運営：公益社団法人日本通信販売協会（JADMA/ジャドマ）
JADMAは、特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です。
団体名：公益社団法人日本通信販売協会
所在地：東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階
設立：1983年10月
公式サイト：https://jadma.or.jp/
★JADMAでは、通信販売事業に関する情報交換会や相談窓口など、事業者向け・消費者向けの様々な活動を行っています！入会案内(https://jadma.or.jp/join)についてはこちらから！